Uber 回歸澳門！港澳直通包車、Taxi 叫車服務即日上線

隨著港珠澳大橋的開通，港澳商務與旅遊交流更為便利，一般市民在原有的水路方式之外，還可以選搭金巴以陸路過境。想要更豪華的享受？Uber 正式宣佈與增設「港澳跨境專車」，以及重新開通澳門「咪錶的士」行程選項，Uber 強調兩個服務都會與持牌車輛合作。

Uber 港澳跨境專車會與冠忠巴士集團合作提供服務，用戶可最短於出發前 24 小時預訂，或提前最多 90 日於 Uber app 內預約，點對點由香港市區直接送往澳門市區，持有香港、澳門或中國往來港澳通行證等特定證件的乘客，可享受免下車過關服務，大幅縮短通關時間 。

廣告 廣告

價錢方面，Uber 港澳跨境專車會以區域固定收費報價，費用已包含路橋費及 30 分鐘的司機免費等候時間，讓預算更易掌握。

Uber 回歸澳門！港澳直通包車、Taxi 叫車服務即日上線

除了跨境服務，Uber 在相隔 9 年之後重新回歸澳門，推出「咪錶的士」選項。乘客抵達澳門後，可直接使用 Uber app 預約當地的持牌的士。這項服務嚴格按照官方「咪錶」計費，收費清晰透明，並支援 app 內電子支付，以解決了旅客在澳門經常遇到的換錢或現金不足問題。配合實時行程追蹤及緊急援助功能，無論是家庭旅遊還是公幹人士，都能在穿梭港澳兩地時有多一份安全感與便利性。

據 am730 引述澳門政府對 Uber 在當地提供服務的回應，提醒經營相關服務須依法獲得許可，相關平台須與合法營運車輛合作，強調的士營運須符合《輕型出租汽車客運法律制度》規定，包括須使用獲發有效執照的的士，並由持有有效的士駕駛員證的人士駕駛，若的士從業員未按法定收費或接單後失約，可能會觸犯法律。

更多內容：

一 App 通兩地 告別繁複跨境轉乘:「港澳跨境專車」及澳門「咪錶的士」行程選項

Uber事隔9年重返澳門市場 推網約咪錶的士及港澳專車

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk