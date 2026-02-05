Uber 擬年內在港推 Robotaxi！夥百度 Apollo Go 部署無人駕駛，香港或成亞洲首個市場

Uber 計劃年內在港與百度 Apollo Go 合作推出 Robotaxi 無人駕駛的士，香港或成其亞洲首個自動駕駛叫車市場。不過服務仍待具體時間表與監管安排落實，香港能否「今年內」上線成焦點。

Uber 目標喺年內把 Robotaxi 無人駕駛的士服務擴展到全球超過 10 個市場，當中包括香港、馬德里、休斯頓同蘇黎世等，並希望到 2026 年底前，於全球最多 15 個城市提供 Robotaxi 行程。不過，現階段 Uber 未有交代香港確實推出日期，亦未見官方披露喺港會以何種模式營運、邊個地區先行開放等細節。

廣告 廣告

值得留意嘅係，報道同時提到「若獲監管機構批准」，香港便有望成 Uber 喺亞洲首個自動駕駛叫車市場。換言之監管放行與否，將直接決定「今年內推出」係咪講得成。

同百度合作，平台結合技術同經驗

Uber 早喺 2025 年 7 月 就同百度達成多年戰略合作，計劃喺美國及中國內地以外嘅多個市場，喺 Uber 平台部署「數千部」百度 Apollo Go 自動駕駛車輛。按合作公告描述，服務推出後，當乘客叫到「符合條件」嘅 Uber 行程，App 可能會提供選項，讓行程由「全自動、無司機」嘅 Apollo Go 車輛完成。

百度方面亦喺同一份公告提到，Apollo Go 目前全球有超過 1,000 輛全自動駕駛車隊，覆蓋 15 個城市，截至 2025 年 5 月向公眾提供嘅累計行程已超過 1,100 萬次。Uber 行政總裁 Dara Khosrowshahi 同百度行政總裁李彥宏亦分別喺公告中強調，合作目的係把自動駕駛技術帶到更多市場，同時利用 Uber 平台網絡推動規模化部署。

Uber 點解急推 Robotaxi：資金 + 車隊 + 平台優勢

有報道指出，Uber 會向車輛合作夥伴投入資本，以便更早取得車隊並加速部署，並會同銀行同私募股權公司合作，為大部分車輛融資。Uber 亦聲稱，相比獨立 Robotaxi 營運商，佢嘅平台具備更高車輛使用率、更短接載時間等「結構性優勢」。長遠甚至可能透過增加供應、提升可靠性同降低價格，令整體出行市場「變大」而唔係純粹互搶存量。​

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk