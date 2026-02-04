市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
坐Uber過大海！Uber推出澳門咪表的士及港澳跨境專車服務｜附車資計算方法及預約須知
相隔9年，Uber宣佈正式重返澳門市場，並以Uber Taxi形式回歸，與持牌澳門的士合作，提供按「咪表」收費的預約服務。除此之外，平台更同步推出「港澳跨境專車」服務，提供往返兩地點對點接送，對於經常穿梭港澳兩地的旅客或商務人士而言，絕對是大好消息。
按官方咪表收費預約的士
今次Uber回歸澳門的營運模式與以往大有不同，重點在於合規化。平台目前正招募持牌的士司機加入Uber Taxi，乘客可透過App預約正式的澳門的士。車資計算完全依照政府規定的「咪表」定價收費，司機必須落旗並提供收據。
值得留意的是，目前Uber Taxi服務僅支援電子支付，乘客暫時無法以現金繳付車費。為了吸引更多司機加入，平台更推出迎新獎金，於2026年2月28日前完成1單行程的司機可獲$500獎金，若14天內完成60趟行程更有額外$1,500獎賞，預計未來在澳門叫車將會更加方便。
港澳跨境專車點對點往返
除了市內交通，其「港澳跨境專車」服務專門為需要往返香港與澳門的旅客而設，提供極致便利的點對點接送。無論是由香港屋企直達澳門酒店，還是由澳門觀光點返回香港辦公室，都不再需要多次轉乘接駁巴士或客輪。目前跨境行程只接受「提前預訂」功能，乘客必須至少提前24小時預約，並可最早於90天前規劃行程。預約時，App會根據上落車地點顯示固定預估價格，讓預算控制更加精準。
港澳跨境專車車資及預約需知
在車資方面，港澳跨境專車的定價已包括隧道費以及30分鐘的免費等候時間。由香港出發前往澳門的行程，費用將以港幣計算，車資由港幣2,900元起；而由澳門前往香港的行程，則以澳門元計算，車資由3,000澳門元起。
關於取消政策，乘客在收到司機詳細資訊前可隨時免費取消。但若在已收到司機資訊，且距離預定上車時間不足6小時的情況下取消，平台將會收取取消費用，最高金額可等同於預估車資的全額。因此，旅客在規劃行程時務必準確對準時間。
香港來往澳門交通優惠
為了讓粉絲們無憂去澳門玩，Yahoo Travel同時為大家搜羅了最新的永東跨境巴士車票優惠、金光飛航／噴射飛航船票優惠，部份更額外加送上網卡，無論何時出發，水上或是陸上，都可以最抵價錢玩得盡興！
深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會
香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法
深圳龍華8號倉Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包
河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山主人急掛牌求饒：讓牠安心散步
櫻花、梅花、桃花長超像!?教你看懂3種花的差異+賞花景點7選
每年日本在依然寒冷的2月，就可以看見一朵朵小花在枝頭展露，但其實就連日本人也是不太能分辨，枝頭上的到底是梅、桃、櫻哪一種。這次就讓我們來詳解這三種相似又其實大不同的嬌嫩花朵－梅花、桃花、櫻花的差異、分辨方式，以及各自的著名賞花景點等等，下次到日本時，就可以用全新眼光來欣賞這些春天美景囉！
網友最推度假海島TOP10！馬爾地夫只排第４，第１名花費不多、旅遊品質高
探索全球最美的海島天堂，享受陽光、純淨沙灘和蔚藍海洋，潛水、賞鯨鯊、玩帆船、看珊瑚等各式各樣的海上活動，沉浸在自然美景中，體驗豪華度假村的頂級服務，還能在一望無際的海灘上chill一整天，你是不是也想
唔使留喺香港！2026 深圳春節 8 大好去處：花市、燈秀、滑雪一條龍玩到盡！
深圳春節點樣玩？Trip.com 為你精選 8 大必去景點（福田花市、市民中心燈光匯演、世界之窗等）同 3 間高質酒店推介！附上預約流程、避人潮貼士同地鐵交通，助你輕鬆安排一場超有年味嘅北上之旅。
自助餐優惠2026｜2月香港酒店自助餐排名Top 10：限時買一送一／送海洋公園門票／聯乘恆香老餅家新年主題（每月更新）
香港不少酒店都推出自助餐buffet，不知道哪間最值得去食？就等Yahoo購物為大家整合Klook十間最受歡迎的人氣酒店自助餐排行榜，截至2026年2月3日，第一名酒店依然不變，連續41個月成為Klook人氣酒店自助餐！Klook有不少自助餐優惠，除了有自助餐買一送一優惠、自助餐親子優惠，買一位成人送一位小童外，這間酒店更與恆香老餅家合作，推出限定主題自助餐，還有自助餐送海洋公園門票，事不宜遲即睇完整自助餐排行榜和優惠！
$99起玩中山美食一天團兼送20吋行李箱！任食蟲草花冬瓜盅＋歎石岐乳鴿＋逛百年市集
各位精打細算的香港人留意啦！北上玩樂又有新高度，今次不僅帶大家嘆美食，還讓團友們「又食又拎」滿載而歸！KKday最近推出超抵玩中山休閒美食1天團，行程包食兩餐特色宴外，還送一個20吋行李箱，正好讓大家去當地的百年市集掃貨後，直接裝箱拖返香港。此「連玩帶拎」的行程，人均只需$99起，性價比相當高，一月僅3團出發，與家人朋友來個快閃遊一流！
大阪賞櫻景點旁10間飯店精選！大阪城公園、造幣局就在附近～
3月下旬到4月上旬就是大阪的櫻花季，想賞櫻不用特地到郊外，在大阪市中心也有知名賞櫻景點，如園區內有約3,000棵櫻花的「大阪城公園」，櫻花樹數量高達約4,800棵的「毛馬櫻之宮公園」，以及光是經過視線一定會被吸引的「造幣局」等景點。而想在大阪市內愜意賞櫻，住在景點附近的飯店就對啦！LIVE JAPAN接下來要介紹從房內的窗戶就能眺望櫻花美景的飯店，看完心動的話記得快快預訂囉！ 首圖來源：Booking.com
橫濱新酒店2026｜星野集團旗艦級酒店OMO7橫濱4月開幕！鄰近中華街、紅磚倉庫及橫濱球場
繼「OMO5橫濱馬車道」後，星野集團旗下的都市觀光酒店品牌「OMO」再度進駐橫濱！全新旗艦級酒店「OMO7橫濱」預計於2026年4月正式開業，選址鄰近JR關內站的舊橫濱市廳舍，將經典建築活化再生成為城市新地標，帶領旅客深度體驗充滿異國情調的港都魅力。
深圳寶安京基華邑酒店53折優惠｜2大2小包早餐人均$253！主打現代東方美學／高層室內游泳池／鄰近歡樂港灣、壹方城
洲際集團旗下的深圳寶安京基華邑酒店，是大灣區首家華邑酒店，以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，加上鄰近壹方城、前海HOP天地購物中心、灣區之眼等景點，前往鄰近地鐵1號線固戍站只需7分鐘車程，方便一眾旅客出入！
深圳華發冰雪熱雪奇蹟永東跨境巴士優惠｜來回每程$60！香港市區1小時直達華發冰雪熱雪奇蹟
想趁假期或周末去深圳華發冰雪熱雪奇蹟玩雪，除了可選擇搭深圳地鐵前往外，還能更直接地乘搭永東直通巴士由香港市區直達滑雪場門口，車程只需約1小時。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的永東跨境巴士優惠，絕對是來往深圳華發冰雪熱雪奇蹟的至抵選擇。
台中親子酒店2026: 14間超人氣推介！放電樂園、溫泉療癒、CP值高任你揀
計劃緊2026年台中親子自由行？Trip.com 為你嚴選14間台中親子酒店，無論你想搵有滑梯樂園嘅放電之選，定係浸溫泉嘅療癒度假村，呢度都有！立即睇勻真實住客評價，用至抵優惠預訂，打造完美家庭回憶！
崔定邦：農曆新年酒店預訂率7至8成 隨內地遊客到港料續升
內地一連9日農曆新年假期，由2月15日(年廿八)開始。香港旅遊促進會總幹事崔定邦在電台節目表示，自上周起，本港每日平均有約13萬人次入境，反映內地遊客已經陸續來港。崔定邦指，內地春運開始，幼稚園以至部分大學上周開始放寒假，內地旅客特別是家庭客和中產客已逐步到港。內地旅客熟悉來港流程，知道關口容量有限，不會一窩蜂在年初一、二來港，會選擇錯峰出行。崔定邦指，中小型酒店農曆新年預訂率逾80%，一些大型酒店預訂率亦有70%至80%。農曆新年的高鐵車票剛剛開售，從深圳北來港的班次，近40%在剛開賣就售罄，現時距離農曆新年還有兩星期，預計酒店預訂率會上升。港人外遊方面，崔定邦認為，受天氣寒冷影響，港人較少選擇到日本等過往熱門的地點，改為中短線旅遊，例如大灣區、東南亞、南韓、台灣等地。 (ST)
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
韓節目爆大S離世完整時間軸！返台途中心臟驟停搶救14小時離世 具俊曄「親授權」：永遠不要忘記她
台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」
「開心舞」龍懷騫長大成才女 憑專業知識回饋社會
【on.cc東網專訊】提到經典廣告電視對白，相信唔少港人都會想起2003年沙士肆虐期間，在電視短片中以自身經歷並在文化中心外跳開心舞，鼓勵全港市民的視障人士龍懷騫，其經典對白：「我有一樣比人叻就係我唔怕黑，但我同其他人一樣我都係怕凍嘅。」更是瞬間掀回憶殺。而時隔
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：