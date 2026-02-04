坐Uber過大海！Uber推出澳門咪表的士及港澳跨境專車服務｜附車資計算方法及預約須知

相隔9年，Uber宣佈正式重返澳門市場，並以Uber Taxi形式回歸，與持牌澳門的士合作，提供按「咪表」收費的預約服務。除此之外，平台更同步推出「港澳跨境專車」服務，提供往返兩地點對點接送，對於經常穿梭港澳兩地的旅客或商務人士而言，絕對是大好消息。

按官方咪表收費預約的士

今次Uber回歸澳門的營運模式與以往大有不同，重點在於合規化。平台目前正招募持牌的士司機加入Uber Taxi，乘客可透過App預約正式的澳門的士。車資計算完全依照政府規定的「咪表」定價收費，司機必須落旗並提供收據。

值得留意的是，目前Uber Taxi服務僅支援電子支付，乘客暫時無法以現金繳付車費。為了吸引更多司機加入，平台更推出迎新獎金，於2026年2月28日前完成1單行程的司機可獲$500獎金，若14天內完成60趟行程更有額外$1,500獎賞，預計未來在澳門叫車將會更加方便。

平台目前正招募持牌的士司機加入Uber Taxi，乘客可透過App預約正式的澳門的士。（圖片來源：Uber）

港澳跨境專車點對點往返

除了市內交通，其「港澳跨境專車」服務專門為需要往返香港與澳門的旅客而設，提供極致便利的點對點接送。無論是由香港屋企直達澳門酒店，還是由澳門觀光點返回香港辦公室，都不再需要多次轉乘接駁巴士或客輪。目前跨境行程只接受「提前預訂」功能，乘客必須至少提前24小時預約，並可最早於90天前規劃行程。預約時，App會根據上落車地點顯示固定預估價格，讓預算控制更加精準。

除了市內交通，其「港澳跨境專車」服務專門為需要往返香港與澳門的旅客而設，提供極致便利的點對點接送。（圖片來源：Uber）

港澳跨境專車車資及預約需知

在車資方面，港澳跨境專車的定價已包括隧道費以及30分鐘的免費等候時間。由香港出發前往澳門的行程，費用將以港幣計算，車資由港幣2,900元起；而由澳門前往香港的行程，則以澳門元計算，車資由3,000澳門元起。

關於取消政策，乘客在收到司機詳細資訊前可隨時免費取消。但若在已收到司機資訊，且距離預定上車時間不足6小時的情況下取消，平台將會收取取消費用，最高金額可等同於預估車資的全額。因此，旅客在規劃行程時務必準確對準時間。

由香港出發前往澳門的行程，費用將以港幣計算，車資由港幣2,900元起。（圖片來源：Uber）

而由澳門前往香港的行程，則以澳門元計算，車資由3,000澳門元起。（圖片來源：Uber）

距離預定上車時間不足6小時的情況下取消，平台將會收取取消費用，最高金額可等同於預估車資的全額。(圖片來源：Getty Images)

