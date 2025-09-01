Ubisoft停止分享數據給分析公司？網猜測和《刺客教條：暗影者》銷量表現有關

Ubisoft 去年推出的《星際大戰：亡命之徒》，先前就承認不如預期，而受到關注的另一款系列新作《刺客教條：暗影者》，雖然沒有給出詳細銷量數據，卻也在 7 月時達到 500 萬名玩家遊玩，內部對於遊戲表現十分滿意。然而最近有消息指出，Ubisoft 停止向分析公司 Circana 分享相關數據，引起網友對遊戲銷量表現的猜測。

Ubisoft認為該作表現不錯。（圖源：刺客教條:暗影者）

知名分析公司 Circan 執行總監 Mat Piscatella，經常會在個人 Bluesky 上的分享不同的遊戲公司相關數據。不過最近卻有網友發現，Ubisoft 開始在相關榜單中缺席，詢問是不是 Ubisoft 停止提數據，而 Piscatella 則是簡單的表示：「沒錯」（Yes）

而 Ubisoft 停止分享數據的情況，被網友認為是近期作品的表現不如預期。不過先前《刺客教條：暗影者》在 2025 年 6 月曾登上美國暢銷遊戲排行榜第 3 名，更是歐洲上半年最暢銷的新遊戲，因此成績看起來並不會太差。只是因為 Ubisoft 不再分享數據，所以該遊戲就沒有出現在 7 月的榜單中。

