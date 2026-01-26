錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
Ubisoft宣布重組計畫無助挽回市場信心！股價單日暴跌近40%達史上最低，創單日最高跌幅
旗下擁有《虹彩六號》、《極地戰嚎》、《刺客教條》等知名 IP 的遊戲巨頭 Ubisoft 昨（22）天宣布公司重組，喊停了包括《波斯王子 時之砂》等 6 個開發中專案，還一舉讓其他 7 個專案延期，並將創意部門拆分成與騰訊合作的子公司 Vantage Studios 及其他四個團隊，盼能夠重新調整公司資源，幫助達成重返卓越的目標。不過，對於投資人來說這些動作似乎無助於挽回信心，今（23）天股價暴跌 39 %，每股僅剩 3.988 歐元（約 148 元），創下 1996 年掛牌上市以來的單日最大跌幅，相比 2018 年最高峰時市值蒸發 95 %。
昨（22）天旗下擁有《刺客教條》、《全境封鎖》等 IP 的遊戲巨頭 Ubisoft 在電話會議中宣布公司進行重組，喊停《波斯王子 時之砂》等 6 個開發中專案、延期 7 個開發專案，關停兩個遊戲工作室與將創意團隊拆成 5 個等一連串動作之後，今（23）天歐洲股市開盤後就馬上反映了股價，下跌 39.3%，每股僅剩 3.988 歐元（約 148 元），顯見投資人並沒有因為 Ubisoft 的一連串舉措重燃信心，甚至有些恐慌。
而如果攤開以往的 Ubisoft 股價走向，這次崩跌也是 Ubisoft 繼 1996 年掛牌上市以來的當日最大跌幅，同時股價也已經到了 15 年以來的最低點，與 2018 年時股價最高峰，每股 85.18 歐元相比，蒸發 95% 市值。而對 Ubisoft 來說，接下來肯定也要盡快找到方法，重新找回玩家們的信任願意入手遊戲，才能挽救公司的股價不會繼續下探。
