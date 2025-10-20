三號風球至少維持至周二下午 6 時
Ubisoft成立新公司掌管《刺客教條》系列，20年主管遭「非自願離職」
Ubisoft 最近接受騰訊的 25% 股權收購後，成立子公司 Vantage Studios 轉移了《刺客教條》、《極地戰嚎》和《虹彩六號》的所有權，而這個轉移明顯直接影響了遊戲的未來，開發《刺客教條》系列20年主管馬克-亞歷克西斯·科特 (Marc-Alexis Côté) 離職後在 Linkedin 表示自己是非自願離開的，是在婉拒這個子公司職位後，被 Ubisoft 要求辭職。
Here’s the official statement from Marc-Alexis Côté. He mentioned that Ubisoft has decided to transfer the leadership of the Assassin’s Creed franchise to someone closer to its new organizational structure. 👀🔥 pic.twitter.com/3GGq8rn4zx
— Zephryss⛩️ (@TheRealZephryss) October 16, 2025
馬克在該平台上發表離開言論，提到無論內外部都有不少人對他離開的選擇感到驚訝，但可惜的是這不是他自己的選擇，他是在婉拒這個新成立子公司 Vantage Studios 後被 Ubisoft 要求辭職，不過他表示沒有負面情緒，感謝自己至今對系列開發的回憶與經驗；馬克在 2005 年《波斯王子：遺忘之沙》開發時加入，《刺客教條：兄弟會》開始一路到協助開發《刺客教條III》、《刺客教條IV：黑旗》、《刺客教條：梟雄》到《刺客教條：暗影者》。
Vantage Studios 子公司目前由執行長 Yves Guillemot 的兒子 Charlie Guillemot 領導，在三月騰訊的 11.6 億歐元價格收購約 25% 股權後成立，原本有玩家希望能夠改善 Ubisoft 過多的多元性、開發時程緩慢等等大量問題，不過可能也代表重要人物也不會繼續服務。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
《寶可夢傳說Z-A》路人NPC對話超厭世！抱怨24小時工作、對戰賺不到錢
《寶可夢傳說Z-A》正式推出後，除了對戰、抓寶可夢、變裝等玩法外，許多玩家也在探索這座巨大的城市，尤其是通過和 NPC 對話來了解完整的城市歷史和一些傳說，這也是《寶可夢》系列的魅力之一。然而有玩家在對話之後，發現「密阿雷市」中的多數路人 NPC 都非常的厭世，說出來的話各種悲觀和消沉感，網友猜是：「開發者的求救」Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
北卡羅來納大學科學家研發微型「DNA 花朵」機器人，可能實現體內藥物傳遞
北卡羅來納大學科學家研發微型「DNA 花朵」機器人，可能實現體內藥物傳遞TechRitual ・ 5 小時前
Agibot 發佈新一代工業型機器人 Agibot G2 配備創新十字形手腕設計
Agibot 發佈新一代工業型機器人 Agibot G2 配備創新十字形手腕設計TechRitual ・ 5 小時前
Apple 測試 iOS 26.4 早期版本後對全新 AI 版 Siri 前景擔憂？若最終表現平平或致多名高管走人
眼看跳票良久的全新 AI 版 Siri 已經離傳說的 2026 年春上線時間越來越近，Apple 內部卻傳出了令人擔憂的消息。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
國安機關掌握美國攻擊授時中心「鐵證」，漏洞源自某境外品牌手機
據央視新聞報導，國家安全機關近日破獲了一起由美國國安局發起的特大網路攻擊案，據稱相關部門已經掌握了對方攻擊入侵中國國家授時中心的「鐵證」。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬
巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬TechRitual ・ 16 小時前
科技富豪興建末日避難所的原因探討
科技富豪興建末日避難所的原因探討TechRitual ・ 22 小時前
OPPO Find X9 Pro 國行先行到港，首批開價7千中!
OPPO 於日前在國內發表新一代旗艦 Find X9 系列。而當中最高規格的 Find X9 Pro 水貨已於近日到港，首叫價7千中!Mobile Magazine ・ 11 小時前
Tesla 考慮不再隨車輛附送鑰匙卡
據報導，Tesla 正在考慮未來是否仍然在其車輛中提供鑰匙卡。這一可能性引發了市場的廣泛關注，因為鑰匙卡一直是 […]TechRitual ・ 22 小時前
Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
在預算有限的情況下，想找到一款兼具大螢幕與實用功能的平板電腦也不是沒有可能。平時一千元預算可能只可以買到二手機，但現在 Amazon 上推出 Lenovo Tab M11 促銷優惠 ，讓你以港幣一千元的輕鬆入手，打破歷史最低價。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
iQOO 15 慣例升級：Snapdragon 8 Elite Gen 5、2K 144Hz 螢幕加 7,000mAh 電池
緊接著上週的國產新機潮，vivo 的效能向副牌 iQOO 今天也發布了最新一代旗艦 iQOO 15。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
AI 性交流的時代來臨
這是《The Stepback》，一份每週的通訊，深入分析科技界的一個重要故事。如需了解有關人工智能及其行業權 […]TechRitual ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜Elemis Advent Calendar低至32折！超抵$4,050入手25件貴婦級護膚品、最平$320買到聖誕套裝
聖誕倒數月曆Advent Calendar 2025陸續出爐！繼早前介紹過YSL、LANE CRAWFORD、SELFRIDGES等品牌後，英國貴婦護膚品牌Elemis也帶着多款聖誕套裝登場了！今年Elemis聖誕倒數月曆為大家帶來25款皇牌護膚品，包括膠原海洋面霜，皇牌骨膠原系列、大溪地雞蛋花系列和煥膚亮肌系列等價值£1,229（即約港幣$12,876）的產品，現在入手只需港幣$4,050，當中有不少貨裝，非常划算！即看內文了解更多Elemis聖誕倒數月曆2025和其他聖誕套裝吧！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台
近期有日本投資銀行的報告顯示，iPhone Air 銷情未符合預期，令 Apple 計劃減產 100 萬部 iPhone Air。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Balenciaga「香煙盒香水」叛逆又高級，10款經典香味絕對是收藏級設計
各位香水迷們注意了！如果你總是有「選擇困難症」，想嘗試多種香味卻又擔心買正裝用不完，那麼 Balenciaga 這次推出的新品絕對會讓你心動！很懂得玩叛逆趣味形象品的巴黎世家（Balenciaga），推出了特別版的「Discovery Box」香水套裝，將 10 支 2ml 迷你香水濃縮於一個超有型的煙盒造型小巧禮盒中！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 6 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 12 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前