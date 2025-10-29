Studio Blue為遊戲音頻製作樹立全新標杆

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月29日 - Ubisoft新加坡是東南亞領先的AAA級遊戲開發工作室，近期為其新升級的Studio Blue配備了Neumann錄音室監聽音箱，以支持先進的音頻製作流程。作為東南亞首個支持Dolby Atmos的遊戲開發聲音工作室，Studio Blue裝配了十一隻Neumann KH 80 DSP監聽音箱和一隻KH 810低音監聽音箱，提供精準清晰的沉浸式音效設計體驗。





廣告 廣告

Ubisoft新加坡採用Neumann錄音室監聽音箱提升遊戲音頻質量



當Ubisoft新加坡決定重新規劃其音頻設施時，目標非常明確——打造一個面向未來的空間，使聲音能夠推動更深層次的故事敍述並提升全球玩家的沉浸體驗。Studio Blue實現了這一願景，如今這裏擁有先進的Dolby Atmos配置，專為沉浸式遊戲音頻製作量身定製。



Ubisoft新加坡成立於2008年，一直引領着該地區的AAA級遊戲開發。從早期參與《忍者龜》和《刺客教條》等遊戲的聯合開發開始，該工作室逐漸成長為主導開發團隊，領導了眾多項目的開發工作，如2024年發行的《怒海戰記》等。今天，新加坡團隊因其在海戰遊戲和水面技術方面的專業性而聞名，同時致力於通過遊戲開發推動沉浸式敍事的創新，這一切均受益於他們對下一代音頻設施的投資。



打造面向未來的音頻環境

Ubisoft新加坡在其3066平方米的辦公空間內設有三個音頻工作室，每個工作室專門針對遊戲音頻製作的不同環節量身打造。Studio Red用作錄音室，Studio Black則作為配音室使用。之前被稱為Studio A的Studio Blue進行了徹底改造，從傳統的5.1設置升級為專為混音和素材製作設計的Dolby Atmos 7.1.4配置。



早在2019年，團隊就開始考慮升級Studio A，但由於疫情原因，這些計劃被迫擱置。2022年，Ubisoft新加坡搬遷到同一棟大樓內的新辦公室，團隊藉此機會重新構想和規劃工作室布局。他們希望打造一個既能滿足當前需求，又能在未來十年乃至更長時間保持先進水平的工作室。



Ubisoft新加坡副首席音頻設計師Nicolas Ow表示：「隨着音頻技術和遊戲行業的不斷髮展，我們始終在尋找提升聲音場景的方法，以便為玩家帶來最佳的沉浸式聽覺體驗。從5.1升級到Dolby Atmos是自然而然的一步，這要歸功於其基於3D對象的工作流程，使我們的遊戲能夠按設計意圖，被更廣泛的受眾所體驗。」在供應商Broadcast Communications International和Dolby新加坡的支持與諮詢服務下，團隊打造了Studio Blue——東南亞首個Dolby Atmos遊戲音頻工作室。



一致性至關重要

選擇合適的監聽音箱對於Studio Blue的升級打造起到了關鍵作用。團隊在評估了多種選項並參訪了其他Dolby Atmos工作室後，最終選擇了Neumann KH 80 DSP監聽音箱，因為KH 80 DSP在尺寸與頻率響應之間提供了最佳的平衡。較小的體積設計也能夠在不影響工作室布局的前提下，實現完整、精準的聲音表現，保持了空間的開放與舒適，適合長時間的創作工作。



「我們選擇Neumann是因為其音質特性以及KH系列監聽音箱在整個頻段上聲音表現的一致性。音箱尺寸更大並不一定意味着更好，因為平衡對我們來説更為重要，特別是在多揚聲器環繞聲Dolby Atmos環境中處理基於3D對象的混音時，」Ubisoft新加坡音頻總監Erik-Jon Evangelista補充道。



一致性同樣是決定性因素。此套配置使團隊的混音作品在各類個人用户系統中都能得到更可靠的還原。Erik表示：「對我們來説，比起僅在某一個系統上表現出色，在更多系統中保持聲音的一致性更為重要。」



通過音頻實現沉浸式體驗

對Ubisoft新加坡而言，音頻始終是沉浸感的核心。正如視覺能將玩家帶入一個世界，聲音則使玩家能夠在情感和空間感上沉浸其中。聲音位置一旦出現偏差，就會立即破壞沉浸感；而精準且精心製作的音效則能加深情感聯繫和遊戲體驗。





Studio Blue中的Dolby Atmos配置使團隊能夠更精確地將聲音定位於三維空間，這讓玩家更容易分辨聲音提示——例如來自背後或上方的敵人——而這些是立體聲或傳統環繞聲無法實現的。



「遊戲和電影一樣，都關乎逃離現實。人們沉浸其中，暫時遠離現實生活，而這種體驗的核心正是沉浸感，」Nicolas解釋道，「如果聲音聽起來奇怪或不自然，這種沉浸感就會立即被打破。」





對Ubisoft新加坡來説，音頻的成功往往意味着「無聲無息」。「音效是讓恐怖遊戲變得可怕的關鍵，它讓空蕩的街道彷佛活了過來，也增強了屏幕上每一個動作的表現力，」Erik 解釋道，「在最佳狀態下，音效能夠強化氛圍、緊張感或情緒，卻不會讓人刻意注意到它的存在。」



成長與未來展望

在過去17年中，Ubisoft新加坡的員工人數從不足100人增長到如今接近500人。音頻團隊也從最初的4名成員發展到現在的12人，音響設施則從單一工作室擴展到三個工作室。



「參與這段發展歷程，助力新加坡登上全球遊戲版圖，是我們引以為傲的事情，」Erik回顧道，「我們致力於保持工作室在東南亞遊戲開發的領先地位，持續突破沉浸式敍事的邊界。」

Hashtag: #Sennheiser#Neumann



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於Neumann

Georg Neumann GmbH，稱為「Neumann.Berlin」，是全球領先的錄音室級音頻設備製造商，打造了許多富有盛名的傳奇錄音麥克風，如U 47, M 49, U 67和U 87。Neumann成立於1928年，憑藉技術創新屢獲國際大獎。自2010年起，在傳奇揚聲器創新品牌Klein + Hummel的產品基礎上，Neumann將其在電聲換能器設計領域的專長擴展到錄音室監聽音箱市場。首支Neumann錄音室監聽耳機於2019年面世。自2022年以來，Neumann越來越關注為現場音頻提供參考級解決方案。隨着首款音頻接口MT 48的推出，以及其革新性轉換器技術，Neumann現可提供拾取和傳遞最佳聲音所需的所有必要技術。Georg Neumann GmbH自1991年起成為Sennheiser集團成員，並由Sennheiser遍布全球的子公司網絡和長期貿易伙伴負責代理。

www.neumann.com







新聞稿由客戶提供

