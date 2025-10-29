基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
Ubisoft新加坡採用Neumann錄音室監聽音箱提升遊戲音頻質量
Studio Blue為遊戲音頻製作樹立全新標杆
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月29日 - Ubisoft新加坡是東南亞領先的AAA級遊戲開發工作室，近期為其新升級的Studio Blue配備了Neumann錄音室監聽音箱，以支持先進的音頻製作流程。作為東南亞首個支持Dolby Atmos的遊戲開發聲音工作室，Studio Blue裝配了十一隻Neumann KH 80 DSP監聽音箱和一隻KH 810低音監聽音箱，提供精準清晰的沉浸式音效設計體驗。
當Ubisoft新加坡決定重新規劃其音頻設施時，目標非常明確——打造一個面向未來的空間，使聲音能夠推動更深層次的故事敍述並提升全球玩家的沉浸體驗。Studio Blue實現了這一願景，如今這裏擁有先進的Dolby Atmos配置，專為沉浸式遊戲音頻製作量身定製。
Ubisoft新加坡成立於2008年，一直引領着該地區的AAA級遊戲開發。從早期參與《忍者龜》和《刺客教條》等遊戲的聯合開發開始，該工作室逐漸成長為主導開發團隊，領導了眾多項目的開發工作，如2024年發行的《怒海戰記》等。今天，新加坡團隊因其在海戰遊戲和水面技術方面的專業性而聞名，同時致力於通過遊戲開發推動沉浸式敍事的創新，這一切均受益於他們對下一代音頻設施的投資。
打造面向未來的音頻環境
Ubisoft新加坡在其3066平方米的辦公空間內設有三個音頻工作室，每個工作室專門針對遊戲音頻製作的不同環節量身打造。Studio Red用作錄音室，Studio Black則作為配音室使用。之前被稱為Studio A的Studio Blue進行了徹底改造，從傳統的5.1設置升級為專為混音和素材製作設計的Dolby Atmos 7.1.4配置。
早在2019年，團隊就開始考慮升級Studio A，但由於疫情原因，這些計劃被迫擱置。2022年，Ubisoft新加坡搬遷到同一棟大樓內的新辦公室，團隊藉此機會重新構想和規劃工作室布局。他們希望打造一個既能滿足當前需求，又能在未來十年乃至更長時間保持先進水平的工作室。
Ubisoft新加坡副首席音頻設計師Nicolas Ow表示：「隨着音頻技術和遊戲行業的不斷髮展，我們始終在尋找提升聲音場景的方法，以便為玩家帶來最佳的沉浸式聽覺體驗。從5.1升級到Dolby Atmos是自然而然的一步，這要歸功於其基於3D對象的工作流程，使我們的遊戲能夠按設計意圖，被更廣泛的受眾所體驗。」在供應商Broadcast Communications International和Dolby新加坡的支持與諮詢服務下，團隊打造了Studio Blue——東南亞首個Dolby Atmos遊戲音頻工作室。
一致性至關重要
選擇合適的監聽音箱對於Studio Blue的升級打造起到了關鍵作用。團隊在評估了多種選項並參訪了其他Dolby Atmos工作室後，最終選擇了Neumann KH 80 DSP監聽音箱，因為KH 80 DSP在尺寸與頻率響應之間提供了最佳的平衡。較小的體積設計也能夠在不影響工作室布局的前提下，實現完整、精準的聲音表現，保持了空間的開放與舒適，適合長時間的創作工作。
「我們選擇Neumann是因為其音質特性以及KH系列監聽音箱在整個頻段上聲音表現的一致性。音箱尺寸更大並不一定意味着更好，因為平衡對我們來説更為重要，特別是在多揚聲器環繞聲Dolby Atmos環境中處理基於3D對象的混音時，」Ubisoft新加坡音頻總監Erik-Jon Evangelista補充道。
一致性同樣是決定性因素。此套配置使團隊的混音作品在各類個人用户系統中都能得到更可靠的還原。Erik表示：「對我們來説，比起僅在某一個系統上表現出色，在更多系統中保持聲音的一致性更為重要。」
通過音頻實現沉浸式體驗
對Ubisoft新加坡而言，音頻始終是沉浸感的核心。正如視覺能將玩家帶入一個世界，聲音則使玩家能夠在情感和空間感上沉浸其中。聲音位置一旦出現偏差，就會立即破壞沉浸感；而精準且精心製作的音效則能加深情感聯繫和遊戲體驗。
Studio Blue中的Dolby Atmos配置使團隊能夠更精確地將聲音定位於三維空間，這讓玩家更容易分辨聲音提示——例如來自背後或上方的敵人——而這些是立體聲或傳統環繞聲無法實現的。
「遊戲和電影一樣，都關乎逃離現實。人們沉浸其中，暫時遠離現實生活，而這種體驗的核心正是沉浸感，」Nicolas解釋道，「如果聲音聽起來奇怪或不自然，這種沉浸感就會立即被打破。」
對Ubisoft新加坡來説，音頻的成功往往意味着「無聲無息」。「音效是讓恐怖遊戲變得可怕的關鍵，它讓空蕩的街道彷佛活了過來，也增強了屏幕上每一個動作的表現力，」Erik 解釋道，「在最佳狀態下，音效能夠強化氛圍、緊張感或情緒，卻不會讓人刻意注意到它的存在。」
成長與未來展望
在過去17年中，Ubisoft新加坡的員工人數從不足100人增長到如今接近500人。音頻團隊也從最初的4名成員發展到現在的12人，音響設施則從單一工作室擴展到三個工作室。
「參與這段發展歷程，助力新加坡登上全球遊戲版圖，是我們引以為傲的事情，」Erik回顧道，「我們致力於保持工作室在東南亞遊戲開發的領先地位，持續突破沉浸式敍事的邊界。」
Hashtag: #Sennheiser#Neumann
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於Neumann
Georg Neumann GmbH，稱為「Neumann.Berlin」，是全球領先的錄音室級音頻設備製造商，打造了許多富有盛名的傳奇錄音麥克風，如U 47, M 49, U 67和U 87。Neumann成立於1928年，憑藉技術創新屢獲國際大獎。自2010年起，在傳奇揚聲器創新品牌Klein + Hummel的產品基礎上，Neumann將其在電聲換能器設計領域的專長擴展到錄音室監聽音箱市場。首支Neumann錄音室監聽耳機於2019年面世。自2022年以來，Neumann越來越關注為現場音頻提供參考級解決方案。隨着首款音頻接口MT 48的推出，以及其革新性轉換器技術，Neumann現可提供拾取和傳遞最佳聲音所需的所有必要技術。Georg Neumann GmbH自1991年起成為Sennheiser集團成員，並由Sennheiser遍布全球的子公司網絡和長期貿易伙伴負責代理。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 8 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 15 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 7 小時前
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 5 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 9 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖
在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 1 天前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀
滙控（0005.HK）把今年核心有形股本回報率（RoTE）指引，提升至15%或更高水平，以現時每股有形資產淨值（TNAV）9.22美元計算，即全年每股回報最少為1.383美元（假設為15%），如果股息比率為50%，每股派息可達0.6915美元（約5.3937港元）；扣除首三季已宣派的0.3美元季度息，即末期息最少為0.3915美元（約3.0537港元），按年增8.75%，大行看法更為進取。信報財經新聞 ・ 21 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
BBC週三，特朗普抵達韓國前夕，抗議者聚集在首爾。 「不要特朗普！」數百名示威者高喊，聲浪愈來愈大，逐漸逼近位於韓國首都首爾市中心的美國大使館。 一排警察巴士阻止他們抵達大門，但舞台與擴音器讓他們的聲音在光化門廣場上空迴盪，傳入美國總統特朗普的代表們耳中。 以韓國活躍的抗議文化而言，這場集會規模細小，而且並非唯一。在幾百公尺外的景福宮大門前，另一群示威者高舉標語，喊出截然不同的口號。 「不要中國」，還夾雜著「中共滾出去！」等口號。人數同樣是數百人，對韓國而言並不算多。 ...BBC News 中文 ・ 7 小時前