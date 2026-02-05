Ubisoft重組計畫後陷入動盪！員工直言已不信任管理層 將醞釀罷工要求執行長退位
在 Ubisoft 1 月 22 日宣布重組公司計畫後，這間遊戲巨頭就此陷入動盪。股價暴跌、裁員 3600 人、自願離職政策被爆出等事件都加劇了 Ubisoft 內部員工對於管理層的不信任。於 Ubisoft 巴黎總部任職，同時也是法國 Solidaires Informatique 工會代表的 Marc Rutschlé 與 Chakib Mataoui 近日就接受外媒專訪，聊起目前的 Ubisoft 內部不滿情緒似乎越滾越烈，也直言執行長真的應該下台了，他們也正在醞釀一場罷工行動，直到管理層回應他們訴求為止。
綜合外媒報導，自從 1 月底遊戲巨頭 Ubisoft 宣布重組公司，叫停包括《波斯王子 時之砂》重製版等 6 個開發中專案、延期 其他 7 個專案之後，這間遊戲巨頭就開始動盪不斷。首先是股價在重組計劃宣布後暴跌了 39 %，並且也因為這次重組計劃而裁員 3600 人、與在巴黎總部推行的自願離職政策而讓 Ubisoft 員工開始不信任管理層，在內部聊天系統中狂罵公司創始人 Guillemot 兄弟，許多人都質疑，在執行長 Yves Guillemot 的帶領下 Ubisoft 要執行縮減成本計畫、公司縮編，為什麼他還能掌權。
而對此，在 Ubisoft 巴黎總部任職的 Marc Rutschlé 與 Chakib Mataoui 就表示，如果 Ubisoft 想恢復員工們的信任，那麼 Yves Guillemot 確實應該要辭職：「說到底，這是他掌權的公司，但他身邊現在都只剩一些迎合他的人，這也正是為什麼 2020 年 Ubisoft 會爆出性騷擾醜聞的原因。」，而 Marc Rutschlé 更進一步表示，他對於 Yves Guillemot 並不抱任何希望。
並且，Chakib Mataoui 也點出，Yves Guillemot 任命自己的兒子 Charlie Guillemot 擔任與騰訊成立的新子公司 Vantage Studios 的決定就是另一次的「任人唯親」，因為他的兒子根本沒有多少經驗，能夠上位純粹就是因為裙帶關係，這些事情也正在傷害 Ubisoft，因為單一背景的管理層將會損害他們的創意多樣性：「如果只想把自己特定身分，例如白人男性的朋友安插高位，那麼在創意發想上就沒有任何多樣性可言。我們需要更多新的想法，來幫助我們製造出優秀的新遊戲。」
他也進一步分享，Ubisoft 的管理層已經失去了員工的信任：「我寧願替一位我願意付出勞動力的經理工作，也不願意上面是一位我不能信任的人。而現在就是我們不相信他們。」，而他們也披露，在 2020 年 Ubisoft 的性騷擾醜聞之後，管理層也並未重建與內部員工的溝通橋樑，而 Ubisoft 最近在巴黎總部推行的重返辦公室政策更讓這整件事雪上加霜：「大多數員工都很恐慌，因為他們本來在離巴黎很遠的地方過生活但現在被要求回來，可是他們的薪水根本無法在巴黎生活。」
Marc Rutschlé 更直接表示：「他應該要離開，我們才能重建信任。」，因為他指出，雖然 Ubisoft 有與部分員工達成協議，讓他們在家工作，「但我們要求他們提出證明生產力與重返辦公室政策之間的聯繫，他們完全拿不出來。」，並且他也暗指，Ubisoft 之所以要公布重組計畫只是為了「讓股東開心」，沒想到卻因此適得其反。
也因此，Chakib Mataoui 就認為，Ubisoft 現在還想調整方向的話就必須撤換整個董事會，並且像是 Ubisoft 蒙特婁這樣具有非常大影響力的公司也該站出來，追究管理層的責任。也因此，他們呼籲同事們加入工會，並且表示將會與其他法國的工會一起團結，醞釀一場罷工行動以讓管理層知道員工們的各種不滿與不信任。
