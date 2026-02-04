綜合格鬥技震撼回歸銀河綜藝館，5月28至30日連鬥三場， 呈獻UFC格鬥之夜及UFC精英之路第五季

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 -屢獲殊榮的「澳門銀河」綜合度假城與全球頂尖的綜合格鬥（MMA）組織終極格鬥冠軍賽（UFC）隆重宣佈，備受期待的UFC賽事將一連三日盛大回歸澳門最大型的室內綜藝館銀河綜藝館，由「UFC精英之路」第五季的首輪賽事於5月28至29日掀開序幕，並緊接在5月30日由UFC格鬥之夜將氣氛推向高峰，勢必吸引區內大量格鬥迷注目，在全亞洲掀起熱潮，進一步鞏固澳門作為國際體育及娛樂重鎮的地位。





UFC格鬥之夜將於5月重臨「澳門銀河」



為迎接一連三晚世界級賽事，「澳門銀河」將於奢華度假城內舉辦一整週的精彩活動，包括UFC主題互動、選手見面會及與格鬥迷線下體驗，讓廣大旅客和粉絲能在賽事以外感受更多激情與魅力。更多主題活動與延伸節目詳情，敬請加入銀河致尚小程序及造訪「澳門銀河」官方網站www.galaxymacau.com/zh-hant/offers/entertainment/ufc-returns-galaxy-macau/。





「澳門銀河」欣然歡迎UFC賽事於5月28至30日重返澳門最大型的室內綜藝館——銀河綜藝館，帶來精彩的世界級娛樂體育盛宴。



在澳門特別行政區政府的指導下，「澳門銀河」一直積極支持澳門經濟及盛事多元化發展。UFC再度回歸「澳門銀河」，足證度假城堅定致力實現承諾，繼續推動澳門邁向世界級的體育、旅遊及文化目的地。





上一輪在「澳門銀河」呈獻的UFC格鬥之夜於2024年上演，全場座無虛席。



將於五月呈獻的一系列綜合格鬥活動皆建基於去年雙方達成的為期四年策略合作。根據是項合作，雙方將於今年至 2029 年期間，於銀河綜藝館帶來三場UFC格鬥之夜國際級賽事。此外，今年「澳門銀河」亦將舉辦 UFC享負盛名的「UFC精英之路」第五季的首輪賽事。「UFC精英之路」為亞太區頂級MMA新秀設計的人才發展體系，旨在為亞太區優秀綜合格鬥明日之星提供進入UFC的競技通道。這次UFC明星選手們於亞洲首屈一指的娛樂基地銀河綜藝館力爭高峰，機會難逢，萬勿錯過。



