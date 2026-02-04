馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
UFC格鬥之夜將於5月重臨「澳門銀河」
綜合格鬥技震撼回歸銀河綜藝館，5月28至30日連鬥三場， 呈獻UFC格鬥之夜及UFC精英之路第五季
立即加入銀河致尚小程序緊貼賽事最新資訊
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 -屢獲殊榮的「澳門銀河」綜合度假城與全球頂尖的綜合格鬥（MMA）組織終極格鬥冠軍賽（UFC）隆重宣佈，備受期待的UFC賽事將一連三日盛大回歸澳門最大型的室內綜藝館銀河綜藝館，由「UFC精英之路」第五季的首輪賽事於5月28至29日掀開序幕，並緊接在5月30日由UFC格鬥之夜將氣氛推向高峰，勢必吸引區內大量格鬥迷注目，在全亞洲掀起熱潮，進一步鞏固澳門作為國際體育及娛樂重鎮的地位。
為迎接一連三晚世界級賽事，「澳門銀河」將於奢華度假城內舉辦一整週的精彩活動，包括UFC主題互動、選手見面會及與格鬥迷線下體驗，讓廣大旅客和粉絲能在賽事以外感受更多激情與魅力。更多主題活動與延伸節目詳情，敬請加入銀河致尚小程序及造訪「澳門銀河」官方網站www.galaxymacau.com/zh-hant/offers/entertainment/ufc-returns-galaxy-macau/。
在澳門特別行政區政府的指導下，「澳門銀河」一直積極支持澳門經濟及盛事多元化發展。UFC再度回歸「澳門銀河」，足證度假城堅定致力實現承諾，繼續推動澳門邁向世界級的體育、旅遊及文化目的地。
將於五月呈獻的一系列綜合格鬥活動皆建基於去年雙方達成的為期四年策略合作。根據是項合作，雙方將於今年至 2029 年期間，於銀河綜藝館帶來三場UFC格鬥之夜國際級賽事。此外，今年「澳門銀河」亦將舉辦 UFC享負盛名的「UFC精英之路」第五季的首輪賽事。「UFC精英之路」為亞太區頂級MMA新秀設計的人才發展體系，旨在為亞太區優秀綜合格鬥明日之星提供進入UFC的競技通道。這次UFC明星選手們於亞洲首屈一指的娛樂基地銀河綜藝館力爭高峰，機會難逢，萬勿錯過。
欲獲取更多有關「澳門銀河」的資訊，請造訪www.galaxymacau.com。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓業的澳門銀河 嘉佩樂共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯™」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。「百老匯美食街」搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的「百老匯舞台」匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
