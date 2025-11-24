UFI於第92屆全球年會慶賀成立100週年 國際年度盛事選址香港 塑造展覽業未來

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月24日 - 香港旅遊發展局（旅發局）成功協辦的國際展覽業協會(UFI)第92屆全球年會完滿結束, 香港作爲是次活動主辦城市，進一步確立香港作為亞洲會展樞紐的地位。今年適逢UFI成立百年誌慶，此極具里程碑意義的盛會於2025年11月19日至22日假亞洲國際博覽館（亞博館）舉行。本屆年會以「共塑未來」為主題，匯聚了數百位全球行業領袖，共同回顧、聯繫並塑造全球展覽業的未來，充分體現香港作為亞洲貿易展覽之都及「國際會展之都」的優勢——以世界級基建、與大灣區的無縫融合，和創新的活動解決方案獨占鰲頭 。
旅發局主席林建岳博士表示︰「闊別25載的UFI全球年會今年重返香港舉行，更欣逢UFI成立百年慶典，我們感到非常興奮，盛會正好彰顯香港作為『國際會展之都』的地位，意義非凡。香港坐擁友善的營商政策、世界級的基建、高水平的專業服務，以及聯通大灣區的獨特機遇，勢將持續吸引更多亞太區內的大型國際商業活動來港舉行。香港除了是商業樞紐，更憑藉全年不絕的世界級盛事、精彩活動、特色節慶和景點，以及令人難忘的旅遊體驗，展現香港的活力多姿。我誠邀與會的全球展覽業界領袖走出會議廳，深入探索香港的多元魅力。」
香港——釋放展覽業增長潛力的首選目的地
UFI數據顯示，作為關鍵經濟支柱，全球展覽業於2024年共創造了950億美元的直接GDP，並貢獻1,620億美元的直接消費支出。2024年，香港會議展覽中心及亞博館兩座香港旗艦場館，合共舉辦超過350場展覽，參與人次達 917萬。今年，本港貿易展覽勢頭強勁，已有10個新展覽落戶香港。
UFI董事總經理兼行政總裁Chris Skeith說道：「適逢UFI百年誌慶，於今年來到香港對我們來說別具意義。我們一直回顧過去、致敬現在，但今日齊聚於此的最主要目的是為了塑造未來。『體驗』與『信任』是行業兩大關鍵趨勢，而香港正是我們當下的理想之選。這裡不僅匯聚了人才、增長機遇和壯麗山海，而且更具備協助我們成功舉辦活動的場館和能力。隨著 UFI邁向下一個百年，我們的會員已陸續把活動再次帶到香港，在這裡共同塑造企業、社群及活動的未來，而我們亦會一起攜手向前。」
聚焦未來的會議議程 展現前瞻發展與洞見
在今屆於香港舉行的UFI全球年會上，多位重量級講者引領聚焦未來的對話。來自SpaceX、Facebook及Google的矽谷策略專家Dex Hunter-Torricke剖析人工智能與科技變革如何重塑行業，並探討展覽行業如何在重新聯繫人與理念方面發揮關鍵作用。
全球業界領袖同時透過大會主題項目，探討塑造活動未來的各種力量。其中一大亮點是亞博館第二期發展計劃，將興建設有20,000個座位的全港最大專用室內表演場地，預計於2028年竣工。此擴建項目是大嶼山全新旅遊地標 SKYTOPIA的重要一環——這個由機場管理局開發的項目集商業、文化及休閒活動於一身，勢將推動香港成為旅客夢寐以求的旅遊目的地。
Clarion Events行政總裁Lisa Hannant認同香港的吸引力：「我們旗下的標誌性品牌環球資源紮根香港逾五十載。香港在整個貿易展覽行業的演進中一直走在最前，既是國際市場的交匯點，更是買賣雙方對接的真正橋樑。憑藉多元經濟背景與活力文化，香港是創辦新活動的絕佳舞台，如『香港國際馬術障礙賽』正是最佳例證。」
Clarion Events Asia行政總裁Richard Ireland呼應了這一觀點「我們很快就意識到香港是舉辦此類活動的理想之地。它靠近粵港澳大灣區，人口富裕，有能力成功舉辦大型活動，這使我們的決定變得非常簡單。」
香港——開啟粵港澳大灣區及亞洲機遇的門戶
在以「搶佔發展先機：釋放大灣區無限機遇」為主題的專題討論中，旅發局盛事拓展、會議展覽及郵輪業務總經理譚美玲強調，香港是發掘大灣區及亞洲機遇的獨特門戶，不但於一小時內可輕易直達擁有8,700萬人口的大灣區市場，四小時飛行航程更可覆蓋所有亞洲主要市場，優勢無可比擬。
Informa Markets亞洲區總裁兼首席執行官馬穎補充道：「香港確實是連接亞洲與世界的橋樑，坐擁直通大灣區的獨特優勢，而中國內地正是全球第二大展覽市場。Informa Markets已在香港推出多個亞洲首辦活動，當中涵蓋的航空、物流樞紐和會獎旅遊發展等領域，皆與政府《施政報告》的重點策略方向一致。我們已先後舉辦超級樞紐博覽會、亞洲國際電池及儲能技術展覽會、亞洲化妝品原料配方論壇暨展會及亞太商旅會展匯等活動，並即將推出LEAP East。香港擁有眾多優勢，其會展產業更是亞太區樞紐。我相信這無疑是屬於亞洲的世紀，且當下發展勢頭強勁。」
豐富目的地體驗 提升旅客享受
UFI全球年會的與會代表親身體驗香港如何巧妙融合商務與休閒。旅發局於M+舉辦的歡迎晚宴，呈現了一場薈萃極品美饌、霓虹藝術和跨界音樂的盛宴，並特別趁李小龍誕辰85周年之際獻上致敬舞蹈表演。
旅發局亦為代表精心策劃了四條對比鮮明的主題路線：山頂纜車至 PMQ 元創方聚焦傳奇天際線與創意活力的碰撞；故宮博物館至九龍寨城交融皇家瑰寶與市區活化珍寶；昂坪360至大澳並列現代工程美學與傳統漁村風情；而大館至開篷巴士之旅則展現殖民文化遺產與都會活力。
這些由旅發局支持的目的地體驗，展現了無數理由讓旅客延長旅程，繼續探索香港的無窮魅力。
