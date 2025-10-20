不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
uFinance助大專生無懼學費壓力 輕鬆應對Grant Loan申請挑戰
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月20日 - 對於香港大專生來說，追逐夢想往往伴隨經濟壓力。申請政府學生資助計劃（「Grant Loan」）雖是常見選擇，但其繁複的申請程序及嚴格期限常讓學生措手不及，甚至因錯過繳費期限而面臨罰款。uFinance學生貸款平台洞悉此痛點，推出靈活的學費貸款及學生貸款方案，助學生快速解決燃眉之急，無懼財務挑戰，專注學業與夢想。
學費貸款快速到位 化解政府學生資助申請困境
Grant Loan的申請流程繁瑣，需提交大量文件且審批時間長，學生稍有不慎便可能錯過學費繳交期限，導致罰款或學業受阻。uFinance推出的大學生專屬學費貸款提供即時解決方案，申請成功後款項直接存入學校帳戶，毋須學生經手，確保學費及時繳交。計劃更提供全港首創的最低利息保證，實際年利率低至6%，每學期最高可貸$22,250，還款期靈活分6至48個月。學生獲政府學生資助後可隨時全額清還，無額外手續費，與Grant Loan無縫銜接。
全程網上申請 貸款簡單又保密
與政府學生資助計劃申請的複雜流程相比，uFinance的學生貸款及大學生專屬學費貸款申請極為簡便，全程線上操作。大專學生只需填寫申請表格及上傳必要文件，無需親自露面，客戶服務團隊會透過電話完成身份驗證及批核，確保私隱無憂。uFinance承諾絕不向學校或第三方披露申請人資料，所有聯繫均以電話進行，免除寄送信件的風險。過去2萬宗申請案例證明，uFinance的私隱保障措施讓大專學生可安心借貸，專注實現出國交流、學習新技能或創業等夢想。
uFinance：不只是貸款 更是大專學生全方位支援平台
uFinance不僅提供學費貸款及學生貸款解決財務燃眉之急，更致力成為大專生的成長夥伴。平台提供實習與就業資訊、理財建議及生活百科，幫助學生為未來做好準備。此外，uFinance與多家商業機構合作，為學生提供專屬優惠，鼓勵培養理財習慣。透過結合靈活貸款方案，uFinance讓大專生在學業與夢想的路上無後顧之憂。
Hashtag: #uFinance #StudentLoan #HongKong
https://www.linkedin.com/company/ufinance-hong-kong-limited/
https://www.facebook.com/ufinance/
https://www.instagram.com/ufinance/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
uFinance
uFinance Hong Kong Limited (下稱「uFinance」）於2018年成立，致力為香港大專學生提供最合適的經濟支援，讓學生可以自主理財並抓緊每一個學習機會。有別於傳統金融機構，uFinance 不會以收入證明為批核標準，亦不需要學生提供住址證明，申請者只要有齊2份文件（學生證及身分證）就可以申請uFinance
。成立至今，uFinance 已經服務超過20,000位學生，並與超過220間大專院校學會合作。
除了提供
等經濟支援外，uFinance 亦為大專生提供一站式資訊平台，包括搵工、實習、贊助及進修等資訊，讓大專生於踏入社會之前有堅實的基礎去面對不同的挑戰。uFinance, Right After You!
詳情請瀏覽uFinance網站：
新聞稿由客戶提供
