UFS 5.0 發佈，性能較上一代提升一倍
JEDEC（聯合電子設備工程委員會）近日宣布了下一代閃存儲存技術，即 UFS 5.0 標準，該標準將很快進入各類設備。UFS 5.0 標準已經確定，製造商將很快開始生產。
這一標準的重點在於提升人工智能系統、移動設備和邊緣計算的性能及能源效率。同樣重要的是，UFS 5.0 儲存將與最初設計為 UFS 4.x 的硬件向下兼容。
UFS 5.0 幾乎將序列性能提升了一倍，提供高達 10.8 GB/s 的帶寬。相比之下，UFS 4.0 和 4.1 標準的帶寬最高為 5.8 GB/s。
除了性能的提升，新增的鏈路均衡功能確保了信號的穩定性，而專用的電源軌則能有效隔離物理層和內存層之間的噪音，進一步提高了可靠性。UFS 5.0 亦引入了內聯哈希技術，以保護用戶數據的安全。
JEDEC 尚未提供明確的發佈時間表，因此仍需等待製造商開始生產這一新標準。
