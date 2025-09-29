【UG Tea】海港城新店試業優惠 三窨十五茉買一送一（即日起至10/10）

UG Tea海港城分店現正試業，由即日起至10月10日，指定三窨十五茉每日買一送一！

連續14天 | 買一送一優惠

即日起至9/30｜三窨十五茉 純茶

10/1 - 10/3｜三窨十五茉 UG奶茶

10/4 - 10/10｜三窨十五茉 純茶 &UG奶茶

即日起至 6/10｜請你飲3000杯

按此領券:https://bit.ly/4lD9Vc0

即日起至9 月 30日

每天3,000張「米香玉露菁」免費券

10月 1 – 3日

每天3,000張「茶花紅烏龍」免費券

10月 4 – 6日

每天3,000張「桂花輕烏龍」免費券

日期：即日起至2025/10/10

地點：尖沙咀海港城港威商場2201-02號舖

