男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
【UG Tea】海港城新店試業優惠 三窨十五茉買一送一（即日起至10/10）
UG Tea海港城分店現正試業，由即日起至10月10日，指定三窨十五茉每日買一送一！
連續14天 | 買一送一優惠
即日起至9/30｜三窨十五茉 純茶
10/1 - 10/3｜三窨十五茉 UG奶茶
10/4 - 10/10｜三窨十五茉 純茶 &UG奶茶
即日起至 6/10｜請你飲3000杯
按此領券:https://bit.ly/4lD9Vc0
即日起至9 月 30日
每天3,000張「米香玉露菁」免費券
10月 1 – 3日
每天3,000張「茶花紅烏龍」免費券
10月 4 – 6日
每天3,000張「桂花輕烏龍」免費券
—
日期：即日起至2025/10/10
地點：尖沙咀海港城港威商場2201-02號舖
