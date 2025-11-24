搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
UGG厚底鞋神價再現，Black Friday低至5折後再8折！張員瑛、Jisoo、田小娟爆款毛拖鞋折上折只需$692
FARFETCH推出UGG爆紅毛拖鞋優惠，Black Friday低至5折＋額外8折，即睇Yahoo購買抵買推介：
每年秋冬的熱銷冠軍UGG厚軟毛拖鞋，以其一穿就愛上的「超好著」腳感和極度柔軟的厚鞋底聞名。連張員瑛、BLACKPINK Jisoo、I-DLE 田小娟等眾多明星都私下力推的爆款鞋，終於迎來年度最佳入手時機！配合FARFETCH Black Friday狂歡季，現在入手精選折扣商品即享低至5折＋額外8折的超級優惠，平日一鞋難求的UGG鞋款，最低只需$692即可擁有！ 舒適度、保暖度、時尚度一次到位，想用最甜的價格入手這雙秋冬爆紅鞋，您絕對不能錯過接下來的搶購詳情！
FARFETCH Black Friday黑五優惠詳情：
日期：香港時間：11月18日4pm至12月2日5pm
優惠：滿$1,200黑五優惠額外8折（在結帳時自動顯示折後價格）
運費：指定正價及減價貨品，購物滿$1,200免運費（11月13日4pm至12月3日6am）
按此到Black Friday FW25減價頁 即睇UGG優惠
從沙灘到街頭，毛絨靴的時尚逆襲傳奇
UGG品牌起源於1978年，最初是為了讓澳洲衝浪者在結束冰冷的海水活動後，能擁有一雙保暖舒適的鞋子來暖和雙腳，因此也被稱為「衝浪後品牌」。如今，UGG已蛻變成為全球公認的隨性奢華與大膽風格的象徵。它能重新引爆潮流，主要是因為品牌不斷推動風格演進與創新融合，鼓勵穿著者展現真實自我，讓消費者感受到「Feels like UGG」的真實本質，完美契合日常不同心境和時刻。同時亦著重產品品質，嚴選世界上最優質的羊皮和絨革，提供極致柔軟的舒適感。
秋冬必收保暖神鞋 爆款毛拖鞋折上折只需$692
秋冬最火紅的時尚單品，你還沒入手就太遲了！整個亞洲時尚圈的Icon們都對UGG鞋款愛不釋手，兼具「超好著」舒適度與百搭外型的爆款鞋，平日一鞋難求，現在居然在FARFETCH Black Friday狂歡季享受到低至5折＋額外8折的驚喜優惠！想跟上明星腳步、體驗柔軟鞋底帶來的療癒感？立即鎖定這個限時折扣，讓您的秋冬造型溫暖又時髦！
UGG Scuff Sis 皮草邊飾穆勒鞋
額外8折後：$692，
原價：$1,018
UGG 羊皮厚底拖鞋
額外8折後：$752，
原價：$1,174
UGG Classic Ultra Mini 麂皮短靴
額外8折後：$897，
原價：$1,251
UGG Tasman II 麻辮邊飾羊皮拖鞋
額外8折後：$1,165，
原價：$1,618
UGG Tazzette Chestnut 拖鞋
額外8折後：$1,165，
原價：$1,618
UGG Esmee 皮草邊飾中跟鞋（6厘米）
額外8折後：$925，
原價：$1,652
UGG Classic Mini II 麂皮短靴
額外8折後：$1,049，
原價：$1,381
UGG TerreTrail 靴子
額外8折後：$1,239，
原價：$1,630
相關文章：Carhartt WIP快閃Black Friday優惠低至55折！新垣結衣Logo Tee減至$475，Kendall、Hailey私服大愛工裝外套都有折
