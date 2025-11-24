Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

UGG厚底鞋神價再現，Black Friday低至5折後再8折！張員瑛、Jisoo、田小娟爆款毛拖鞋折上折只需$692

每年秋冬的熱銷冠軍UGG厚軟毛拖鞋，以其一穿就愛上的「超好著」腳感和極度柔軟的厚鞋底聞名。連張員瑛、BLACKPINK Jisoo、I-DLE 田小娟等眾多明星都私下力推的爆款鞋，終於迎來年度最佳入手時機！配合FARFETCH Black Friday狂歡季，現在入手精選折扣商品即享低至5折＋額外8折的超級優惠，平日一鞋難求的UGG鞋款，最低只需$692即可擁有！ 舒適度、保暖度、時尚度一次到位，想用最甜的價格入手這雙秋冬爆紅鞋，您絕對不能錯過接下來的搶購詳情！

廣告 廣告

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

FARFETCH Black Friday黑五優惠詳情：

日期：香港時間：11月18日4pm至12月2日5pm

優惠：滿$1,200黑五優惠額外8折（在結帳時自動顯示折後價格）

運費：指定正價及減價貨品，購物滿$1,200免運費（11月13日4pm至12月3日6am）

按此到Black Friday FW25減價頁 即睇UGG優惠

BLACKPINK Jisoo穿上UGG Tazzlita Slippers（圖片來源：IG@sooyaaa__）

從沙灘到街頭，毛絨靴的時尚逆襲傳奇

UGG品牌起源於1978年，最初是為了讓澳洲衝浪者在結束冰冷的海水活動後，能擁有一雙保暖舒適的鞋子來暖和雙腳，因此也被稱為「衝浪後品牌」。如今，UGG已蛻變成為全球公認的隨性奢華與大膽風格的象徵。它能重新引爆潮流，主要是因為品牌不斷推動風格演進與創新融合，鼓勵穿著者展現真實自我，讓消費者感受到「Feels like UGG」的真實本質，完美契合日常不同心境和時刻。同時亦著重產品品質，嚴選世界上最優質的羊皮和絨革，提供極致柔軟的舒適感。

IVE張員瑛穿上UGG毛鞋，簡單配上牛仔褲也盡顯時尚感。（圖片來源：IG@for_everyoung10）

秋冬必收保暖神鞋 爆款毛拖鞋折上折只需$692

秋冬最火紅的時尚單品，你還沒入手就太遲了！整個亞洲時尚圈的Icon們都對UGG鞋款愛不釋手，兼具「超好著」舒適度與百搭外型的爆款鞋，平日一鞋難求，現在居然在FARFETCH Black Friday狂歡季享受到低至5折＋額外8折的驚喜優惠！想跟上明星腳步、體驗柔軟鞋底帶來的療癒感？立即鎖定這個限時折扣，讓您的秋冬造型溫暖又時髦！

UGG Scuff Sis 皮草邊飾穆勒鞋

額外8折後：$692， 原價：$1,018

SHOP NOW

UGG Scuff Sis 皮草邊飾穆勒鞋

UGG 羊皮厚底拖鞋

額外8折後：$752， 原價：$1,174

SHOP NOW

UGG 羊皮厚底拖鞋

UGG Classic Ultra Mini 麂皮短靴

額外8折後：$897， 原價：$1,251

SHOP NOW

UGG Classic Ultra Mini 麂皮短靴

UGG Tasman II 麻辮邊飾羊皮拖鞋

額外8折後：$1,165， 原價：$1,618

SHOP NOW

UGG Tasman II 麻辮邊飾羊皮拖鞋

UGG Tazzette Chestnut 拖鞋

額外8折後：$1,165， 原價：$1,618

SHOP NOW

UGG Tazzette Chestnut 拖鞋

UGG Esmee 皮草邊飾中跟鞋（6厘米）

額外8折後：$925， 原價：$1,652

SHOP NOW

UGG Esmee 皮草邊飾中跟鞋（6厘米）

UGG Classic Mini II 麂皮短靴

額外8折後：$1,049， 原價：$1,381

SHOP NOW

UGG Classic Mini II 麂皮短靴

UGG TerreTrail 靴子

額外8折後：$1,239， 原價：$1,630

SHOP NOW

UGG TerreTrail 靴子

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

Black Friday優惠推薦：

Black Friday優惠2025｜iHerb破萬好評洗護產品限時64折起！最平$58入手受損髮質適用洗頭水/排名第一髮膜只需$64

Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900

Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服