雙11優惠2025｜UGG官網限時低至半價！I-DLE同款兩件8折/雪靴平逾$800
UGG官網推出兩大優惠，除了低至半價減價區之外，明星同款買滿兩件亦有額外8折！即睇Yahoo購物推介：
又到雙11大減價！不少品牌官網及網購平台都有推出雙11優惠，美國品牌UGG亦是其中之一！UGG官網推出兩大優惠，當中減價區低至半價；而指定產品買滿兩件即有8折，例如I-DLE同款的厚底雪地靴，Fans必入手！踏入秋冬，準備好保暖雪地靴絕對沒錯，而且減價區入面多款保暖小物有平，圍巾、毛絨絨漁夫帽、羊毛耳罩等都有，分分鐘找到抵價筍貨！提提大家熱門產品好快Sold out，大家快把握最後機會入手喇！
UGG官網兩大優惠區
買滿$800即免運費，同朋友夾單買輕鬆達標。
提供「14日內無條件退貨」服務，在收貨日期起14天內 ，以任何理由退還購買的商品（特別市場活動以活動條款為準）。
優惠1）指定產品買滿兩件即8折｜👉按此直達專區
優惠2）減價產品限時低至半價｜👉按此直達專區
UGG雪靴由純羊毛及純手工製造，是不少人冬天必備的時尚鞋款之一，買來出國去落雪地方著一流，非常保暖！UGG雪靴並非便宜，經典款閒閒地都千五至千六元一對，加上長期正價無折扣，想入手都要找幾個藉口說服自己，大家現在有最佳藉口了。UGG官網雙11優惠低至半價，而且指定新品專區兩對雪靴可以享有8折。以原價$1,690的女裝啡色Classic Ultra Mini雪靴為例，5折後只需$845，平超過$800，超級抵買！而女團I-DLE同款的厚底雪地靴雖然是新品，但也有加入兩件8折優惠，宋雨琦同款的Esmee Boot設計獨特，超顯腿長！現在不入手等到天冷就後悔沒有買到啦！
Esmee Lace Up
入手兩件8折：$1,432｜
原價：$1,790
Esmee Boot
入手兩件8折：$1,592｜
原價：$1,990
CLASSIC ULTRA MINI
6折特價：$894｜
原價：1,490
Classic Ultra Mini New Heights
5折特價：$845｜
原價：1,690
Classic Twin Seam New Heights
5折特價：$945｜
原價：1,890
保暖小物限時低至$2XX！
籌備即將到來的寒冷天氣，除了雪靴值得入手，當然也可順手買帽子、耳罩、圍巾等小物來取暖。UGG採用柔軟面料製成這些保暖小物，貼身使用也感覺細膩。Chunky Space Dye Beanie原價$490，雙11驚喜價只需$294；同款圍巾折後只需$$414，兩件一起入手也毋需過千元！減價區買少見少，有心水款式一定要秒速落單，考慮多一陣可能就斷貨！
W Sheepskin Embroidery Earmuff
6折特價：$414｜
原價：$690
Chunky Space Dye Beanie
6折特價：$294｜
原價：$490
U Chunky Space Dye Scarf
折特價：$414｜
原價：$690
W Faux Fur Bucket Hat
折特價：$295｜
原價：$590
雙11優惠2025｜Chevignon突發折上折低至24折！短裝T恤$100有找/低至$319入手牛仔蛋糕裙、直筒工裝牛仔褲
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
