雙11優惠2025｜UGG官網限時低至半價！I-DLE同款兩件8折/雪靴平逾$800

又到雙11大減價！不少品牌官網及網購平台都有推出雙11優惠，美國品牌UGG亦是其中之一！UGG官網推出兩大優惠，當中減價區低至半價；而指定產品買滿兩件即有8折，例如I-DLE同款的厚底雪地靴，Fans必入手！踏入秋冬，準備好保暖雪地靴絕對沒錯，而且減價區入面多款保暖小物有平，圍巾、毛絨絨漁夫帽、羊毛耳罩等都有，分分鐘找到抵價筍貨！提提大家熱門產品好快Sold out，大家快把握最後機會入手喇！

立即查看UGG雙11減價區

UGG官網兩大優惠區

立即查看UGG雙11精選貨品區

UGG雪靴由純羊毛及純手工製造，是不少人冬天必備的時尚鞋款之一，買來出國去落雪地方著一流，非常保暖！UGG雪靴並非便宜，經典款閒閒地都千五至千六元一對，加上長期正價無折扣，想入手都要找幾個藉口說服自己，大家現在有最佳藉口了。UGG官網雙11優惠低至半價，而且指定新品專區兩對雪靴可以享有8折。以原價$1,690的女裝啡色Classic Ultra Mini雪靴為例，5折後只需$845，平超過$800，超級抵買！而女團I-DLE同款的厚底雪地靴雖然是新品，但也有加入兩件8折優惠，宋雨琦同款的Esmee Boot設計獨特，超顯腿長！現在不入手等到天冷就後悔沒有買到啦！

Esmee Lace Up

入手兩件8折：$1,432｜ 原價：$1,790

SHOP NOW

Esmee Lace Up

Esmee Boot

入手兩件8折：$1,592｜ 原價：$1,990

SHOP NOW

Esmee Boot

CLASSIC ULTRA MINI

6折特價：$894｜ 原價：1,490

SHOP NOW

CLASSIC ULTRA MINI

Classic Ultra Mini New Heights

5折特價：$845｜ 原價：1,690

SHOP NOW

Classic Ultra Mini New Heights

Classic Twin Seam New Heights

5折特價：$945｜ 原價：1,890

SHOP NOW

Classic Twin Seam New Heights

保暖小物限時低至$2XX！

籌備即將到來的寒冷天氣，除了雪靴值得入手，當然也可順手買帽子、耳罩、圍巾等小物來取暖。UGG採用柔軟面料製成這些保暖小物，貼身使用也感覺細膩。Chunky Space Dye Beanie原價$490，雙11驚喜價只需$294；同款圍巾折後只需$$414，兩件一起入手也毋需過千元！減價區買少見少，有心水款式一定要秒速落單，考慮多一陣可能就斷貨！

W Sheepskin Embroidery Earmuff

6折特價：$414｜ 原價：$690

SHOP NOW

W Sheepskin Embroidery Earmuff

Chunky Space Dye Beanie

6折特價：$294｜ 原價：$490

SHOP NOW

Chunky Space Dye Beanie

U Chunky Space Dye Scarf

折特價：$414｜ 原價：$690

SHOP NOW

U Chunky Space Dye Scarf

W Faux Fur Bucket Hat

折特價：$295｜ 原價：$590

SHOP NOW

W Faux Fur Bucket Hat

