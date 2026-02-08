UGG爆紅不是雪靴而是「平底鞋Ballet Flats」？LYST 2025第四季熱搜時尚單品排名出爐

焦點

LYST 2025 第四季熱搜時尚單品排行榜出爐！榜單上有不少驚喜單品，包括登上榜首的 Polo Ralph Lauren 半拉鍊針織冷衫、第三位的 Arc’teryx 始祖鳥冷帽，而且 UGG 爆紅的不是經典雪靴，竟是平底鞋 Ballet Flats，一定來看看十大熱門單品吧！

Gen Z 迷上「爸爸的半拉鍊針織冷衫」

Polo Ralph Lauren 憑老錢風登上榜首

(LYST)
(LYST)
廣告

2025 年第四季排名榜首的就是 Polo Ralph Lauren 的老錢風半拉鍊針織冷衫，男女通殺 Gen Z 大愛，除了叫好外更叫座十分熱賣。

Arc’teryx 始祖鳥冷帽由中國人氣歌手及演員王一博帶貨爆紅，成為了年輕人的熱搜目標。小紅書）
Arc’teryx 始祖鳥冷帽由中國人氣歌手及演員王一博帶貨爆紅，成為了年輕人的熱搜目標。小紅書）

第二名的就是 Quiet Luxury 中價位品牌 Massimo Dutti 的羽絨外套，第三名是讓大家十分驚喜的 Arc’teryx 始祖鳥冷帽，中國人氣歌手及演員王一博帶貨爆紅，成為了年輕人的熱搜目標。

第四至十位同樣以 Quiet Luxury 的老錢風單品為主，包括 Burberry 的經典羊絨格仔頸巾、Saint Laurent 的高跟涼鞋，Chloe 的復刻版 Paddington Bag 亦大受 Gen Z 喜愛。較驚喜的是 UGG 的毛毛平底鞋，經典的麂皮與羊毛材質，換上了平底芭蕾鞋設計，易襯又不會太笨重，難怪爆紅！

正在物色 2026 時尚單品的話，不妨從 Quiet Luxury 的投資單品入手，例如針織冷衫、經典衛衣、牛仔褲、乾濕褸等。簡約而奢華的投資單品，就是新世代喜愛的「長期主義」設計！

LYST 2025 第四季熱搜榜入手推薦

第一位：POLO RALPH LAUREN Embroidered cable-knit cotton half-zip sweater

價錢：$1,940

按此購買

POLO RALPH LAUREN Embroidered cable-knit cotton half-zip sweater
POLO RALPH LAUREN Embroidered cable-knit cotton half-zip sweater

第三位：BURBERRY fringed checked cashmere scarf

價錢：$5,000

按此購買

BURBERRY fringed checked cashmere scarf
BURBERRY fringed checked cashmere scarf

第五位：Chloé Paddington Shoulder Bag

價錢：$13,291

按此購買

Chloé Paddington Shoulder Bag
Chloé Paddington Shoulder Bag

第六位：UGG fur trim flat shoes

價錢：$1,093

按此購買

UGG fur trim flat shoes
UGG fur trim flat shoes

第七位：Valentine's Varsity Mockneck

價錢：$1015.4

按此購買

Valentine's Varsity Mockneck
Valentine's Varsity Mockneck

第八位：SAINT LAURENT Vendôme embellished leather slingback pumps

價錢：$8,750

按此購買

SAINT LAURENT Vendôme embellished leather slingback pumps
SAINT LAURENT Vendôme embellished leather slingback pumps

第九位：Victoria Beckham Alina Jeans

價錢：$4,250

按此購買

Victoria Beckham Alina Jeans
Victoria Beckham Alina Jeans

第十位：LEMAIRE belted double-breasted coat

價錢：$11,999

按此購買

LEMAIRE belted double-breasted coat
LEMAIRE belted double-breasted coat

