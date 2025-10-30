UGG × TRIPLET × Open Dialogue 三強聯手！「ICONIC FROM THE FIRST STEP」期間限定店登場

全球知名時尚生活品牌UGG攜手香港藝人Tyson Yoshi主理的潮流品牌TRIPLET，以及概念零售平台Open Dialogue，在香港最潮的核心地段希慎廣場聯手打造「ICONIC FROM THE FIRST STEP」期間限定店。由即日至11月11日盛大登場，為香港時尚界注入全新活力！

今個秋冬，UGG再次重新定義時尚界的遊戲規則。AW25秋冬系列延續品牌一貫的舒適美學，同時注入更多設計細節，無論是日常穿搭還是戶外活動都能完美適應。從經典雪靴的現代演繹，到融合機能性與時尚感的外套系列，每一件單品都展現出品牌對品質與工藝的極致追求。​

TRIPLET聯名特別版引爆話題

今次合作的重頭戲之一，絕對是TRIPLET設計的特別版UGG鞋款。以中性設計的PeakMod Lowcut為藍本，Triplet為其注入獨特的街頭叛逆美學，推出黑色與棕色兩款潮流配色。鞋款選用頂級麂皮與潛水布巧妙拼接，左右麂皮鞋面分別暗藏TRIPLET品牌標誌性噴染圖案，搭配大型TRIPLET專屬皮革徽章印有搶眼白色品牌圓形標誌，完美平衡個性風格與實用機能。





型男必備外套系列

男士們的衣櫃即將迎來重量級成員！Janson UGGfluff Jacket II 以工裝風格為基調，融入品牌標誌性的柔軟美學，採用再生UGGfluff絨毛面料製作，搭配外露縫線與Twin Seam雙縫線細節，展現出粗獷質感與復古氣息，無論街頭造型還是日常穿搭都能輕鬆駕馭。​

Lachlan UGGfluff Jacket 則完美融合復古氛圍與現代機能，採用品牌標誌性UGGfluff絨毛面料，配以色塊拼接設計與細緻whipstitch裝飾，為都市型男提供既實用又有型的選擇。而Caelum Shirt Jacket採用柔軟卻具結構感的felted jersey製成，融合經典男裝剪裁與現代細節，對比色whipstitch裝飾更添層次感。

面對香港多變的天氣，UGG推出全新Weather Hybrid系列，將經典設計與實用機能完美結合。UGG Classic Ultra Mini Weather Hybrid是經典短筒設計的進化版，搭載防水絨面皮革與密封接縫技術，配備Spider Rubber®防滑膠粒和UGGplush暖感鞋墊，即使在零下20°C的環境中也能安心穿行，外型依然迷你可愛，機能卻全面升級 。​ UGG Tasman Weather Hybrid系列專為濕潤天氣而設，融合防水材質與Seam-sealed密封縫線結構，提供可靠的防水保護，同時保持室內拖鞋般的舒適感，讓你無懼濕滑路面，自在出行。





只需關注UGG Instagram官方帳號（@ugg.hongkong），即可免費體驗潮流自拍站！購買任何鞋履即可獲贈限定UGG x TRIPLET x Open Dialogue環保袋，消費滿HK$1,200更可獲得限定吊飾。

最特別的是鞋履造型工作坊，消費滿HK$1,500即可即場以鞋飾打造獨一無二的UGG鞋履。週日特別工作坊（11月2日及9日下午2:00-3:45）更有時尚達人親身教授鞋飾搭配技巧，助你輕鬆打造獨特風格。



