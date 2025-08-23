移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
Ulefone 將推出 Tab A9 Pro 及 Tab A9 Pro Kids 平板電腦
Ulefone 在去年十一月推出了 Tab A10 Pro，近日有消息指出品牌即將發佈 Tab A9 Pro 和 Tab A9 Pro Kids 兩款平板電腦。從可靠來源獲得的圖片和規格顯示，這兩款即將上市的 Ulefone 平板電腦有不少亮點。
首先來看看 Ulefone Tab A9 Pro。這款平板搭載 Helio G91 SoC，運行 Android 15，配備 4GB LPDDR4X RAM 和 128GB UFS 2.1 存儲，並可通過 microSD 卡擴展至 2TB。
Ulefone Tab A9 Pro 的顯示屏為 8.68 吋，解析度為 1,340 x 800 像素，具備 90Hz 刷新率和最高亮度 400 尼特。它還支持 Widevine L1，能在支持的應用程式中以 1080p 格式進行視頻串流。
Ulefone Tab A9 Pro 配備三個攝像頭，前置 800 萬像素相機（Samsung S5K4H8YX13）和後置 1,200 萬像素主攝像頭（Sony IMX363-AAQH5-C），並附帶 1,300 萬像素超廣角相機（Samsung 5K3M3SN03-FGX9），視場角為 136.5°。
平板的電池容量為 5,040 mAh，通過 USB-C 端口以最高 18W 充電。其餘特點包括 LTE 連接、雙立體聲揚聲器和 3.5mm 耳機插孔。
Ulefone Tab A9 Pro 厚度為 7.9mm，重量約 326.5 g，將提供大理石白和星河藍兩種顏色，定價為 $99.99 / 約 HK$ 779。
接下來是 Ulefone Tab A9 Pro Kids。顧名思義，這款平板是為兒童設計的，基本上是 Tab A9 Pro 的版本，附帶適合兒童使用的彩色外殼、雙頭觸控筆和兒童友好模式，但對於兒童友好模式的具體功能尚不清楚。
Ulefone Tab A9 Pro Kids 的厚度同樣為 7.9mm，未加外殼的重量為 326.2 g，但加上外殼後重量將達到 516 g。
這款平板將提供粉色和藍色選擇，定價為 $109.99 / 約 HK$ 858。
根據消息來源，這兩款平板將於 9 月 15 日開始發售。
