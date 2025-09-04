Ulefone 新品牌 RugOne 發佈 Xever 7 耐用手機，具可更換電池功能

上星期獨家報導，Ulefone 將在德國柏林的 IFA 展會上發佈內建投影機的 Armor Pad 5 Ultra 平板電腦。現在，可靠消息來源透露，Ulefone 創建的高端耐用手機品牌 RugOne 也將在 IFA 首次亮相。

RugOne 這個名字結合了「Rugged」和「Top One」，品牌將針對耐用、可持續和可維修的戶外科技需求。RugOne 會利用 Ulefone 的製造專業知識和供應鏈，致力於創造高品質、耐用的產品，以減少對環境的影響。

RugOne 的口號為「To Be Bold」，這反映了其創新和引領戶外通信領域的哲學與抱負。該品牌將在 IFA 展會上推出 Xever 7 系列，包含兩款堅固的智能手機：Xever 7 和 Xever 7 Pro。以下是這兩款手機的獨家詳情。

RugOne Xever 7 Pro 將搭載 Dimensity 7025 SoC，配備 12GB LPDDR5 RAM 和 512GB UFS 3.1 存儲，並可通過 microSD 卡擴展至 2TB。該手機將運行 Android 15，並會獲得升級支持直至 Android 18。

Xever 7 Pro 前面配備 6.67 吋 120Hz FullHD+ AMOLED 顯示屏，峰值亮度可達 2,200 尼特。顯示屏中央設有一個打孔，搭載 3,200 萬像素自拍相機，使用 GalaxyCore GC32E1 感應器。

背面設有兩個相機，包括一個 5000 萬像素主攝像頭（Samsung ISOCELL GN9，OIS）和一個 6400 萬像素夜視相機（OmniVision OV64B），並配有 FLIR 的熱感應器。

Xever 7 Pro 的電池容量為 5,500 mAh，通過 USB-C 端口以最高 33W 進行充電，亦可通過 pogo pin 底座以最高 18W 充電，還支持 10W 反向有線充電。

RugOne Xever 7 Pro 將被宣傳為可更換電池的智能手機，其設計允許用戶在不關閉設備的情況下更換電池，這得益於主板區域內的 80 mAh 小型電池，能持續三分鐘，並會在屏幕上顯示倒計時提醒。

該智能手機將附帶一個額外電池，意味著用戶將獲得兩個 5,500 mAh 的電池。包裝中還將包含額外的電池蓋，並且 RugOne 將推出一些定制的電池蓋。

RugOne Xever 7 Pro 的另一個亮點是 eSIM 支持，具體取決於運營商和地區。該手機的其他特點包括側邊指紋掃描器、位於手機左側框架的快捷鍵、3.5mm 耳機插孔和手電筒。它還具備 IP68/IP69K 等級和 MIL-STD-810H 認證。

RugOne Xever 7 Pro 將有黑色和迷彩版可供選擇。

RugOne Xever 7 基本上是去掉熱成像的 Xever 7 Pro。關於這兩款堅固智能手機的價格和上市時間，將在 IFA 上進一步公佈。

