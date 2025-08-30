黎智英案結案陳詞整合 控辯重點一覽
Ulefone Armor Pad 5 Ultra 首次亮相，搭載內建投影機，Pad 5 Pro 隨之而來
Ulefone 於去年九月推出了 Armor Pad 4 Ultra 平板，據可靠消息來源透露，該品牌將在下週於德國柏林的 IFA 展會上發佈其後繼型號 Armor Pad 5 Ultra。這款平板將與 Armor Pad 5 Pro 一同亮相，以下是兩款平板的詳細資訊。
Armor Pad 5 Ultra 的最大亮點在於其內置投影儀。這款投影儀的最高亮度為 200 流明，解析度為 960x540 像素，具備 100% 偏移量及自動對焦支持。其向上拋射角度為 26°，投射距離範圍在 1,063 毫米至 2,134 毫米之間，投射比為 1.2:1。平板的頂部設有投影儀控制鍵，並配有可自定義的按鈕。
特徵
詳細資訊
投影儀亮度
200 流明
解析度
960x540 像素
投射角度
26°
投射距離
1,063 毫米至 2,134 毫米
投射比
1.2:1
Armor Pad 5 Ultra 背面配有雙「多功能 LED 燈」和雙警告燈。LED 燈的最大亮度為 1,000 流明，可映射至可自定義按鈕，並支持 SOS、常亮、照明和強光四種模式。強光和照明模式的持續時間可設置為 5 至 30 分鐘，但只有照明模式支持可調亮度。
警告燈則擁有兩種照明模式：常亮和閃爍，能模擬紅光、藍光及紅藍光效果，同時可模擬火警、救護車、警車及其他緊急救援車輛的警報聲音。
另一個值得注意的特點是 Armor Pad 5 Ultra 的手柄支架，這不僅方便攜帶，還能將平板傾斜放置在平坦表面上，方便觀看影片或執行其他任務。
在硬件方面，Armor Pad 5 Ultra 配備了 Dimensity 7400X 處理器，搭載 12GB LPDDR5 RAM 和 512GB UFS 3.1 存儲空間，並可通過專用插槽擴展至 2TB 的 microSD 卡。該平板將運行 Android 15，但尚不清楚將獲得多少次操作系統升級。
特徵
詳細資訊
顯示屏尺寸
11 吋 FullHD+ LCD
刷新率
90Hz
色彩深度
10 位元
峰值亮度
600 尼特
前置相機
3,200 萬像素 (Samsung ISOCELL GD1)
後置相機
兩個 6400 萬像素 (主相機：Sony IMX682，夜視相機：OmniVision OV64B)
電池容量
24,200 毫安時
充電功率
120W 充電支持
反向有線充電
10W
Armor Pad 5 Ultra 的其他亮點包括 IP68/IP69K 等級、MIL-STD-810H 認證、側邊指紋掃描器、雙 SIM 支持、免耳機的 FM 收音機及 3.5 毫米耳機插孔。該平板厚度為 27.8 毫米，重量為 1.6 公斤。
Armor Pad 5 Pro 基本上是 Armor Pad 5 Ultra 的版本，不過不具備內置投影儀。
兩款平板將採用單一黑色設計，但價格有所不同。據悉，Armor Pad 5 Pro 的定價為 $499 / 約 HK$ 3,892，而 Armor Pad 5 Ultra 的定價為 $599 / 約 HK$ 4,668。兩款平板將於十月開售。
