Ultrahuman Ring Air 增加打鼾追蹤功能，搭載 Health PowerPlug 技術分析呼吸健康

Ultrahuman Ring Air 最近增添了追蹤打鼾及一般呼吸健康的功能。這是透過其專有技術 Health PowerPlug 實現的，該技術能夠分析音頻資料，並結合「先進的生物標記追蹤」與人工智能。該公司表示，這是「最全面的消費者工具之一，旨在理解夜間呼吸穩定性」。

用戶可以獲得有關打鼾情況的詳細資訊，作為整體「可行的睡眠圖景」的一部分，這能「揭示呼吸健康隨時間變化的模式、趨勢和變化」。Ultrahuman Ring Air 還能檢測咳嗽和呼吸干擾，並將數據與運動模式、睡眠破碎模式及靜息心率交叉比對，以「具體顯示呼吸問題如何影響睡眠質量」。

廣告 廣告

該公司認為，這將成為用戶在嘗試干預措施（例如更換枕頭或鼻子貼膠帶）時的重要資源。要獲得這些功能，使用者需支付每月 $4 或每年 $40 的費用。

產品名稱 價格 (歐元) 價格 (港元) Ultrahuman Ring Air €114 約 HK$ 889

推薦閱讀