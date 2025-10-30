Under Armour 旺角專門店盛大開幕！設全港唯⼀ Curry Corner 專區

籃球迷和運動愛好者們，福音來了！全球知名運動品牌Under Armour在香港旺角隆重開設全新專門店，不僅集合品牌最齊全的運動服飾與裝備，更首次引入全港唯一的「Curry Corner」專區，為Stephen Curry粉絲打造專屬的籃球聖地。配合NBA新賽季開鑼，店內率先推出超級球星Stephen Curry在揭幕戰穿著的CURRY SERIES 7全新「Iron sharpens Iron」配色，以及一系列令人期待的籃球鞋款新品，勢將掀起全城運動熱潮！

全港唯一Curry Corner專區登場

Under Armour旺角專門店的最大亮點，絕對是全港唯一的「Curry Corner」專區。這個特別區域不僅售賣Curry Brand最新及限量產品，更會不定期舉辦期間限定展覽及活動，展現籃球文化的獨特魅力。打頭陣活動《Stephen Curry珍品展覽》現正展出多件珍貴收藏品，包括去年上海之行的簽名T-恤及Curry 12籃球鞋等，絕對是球迷們不容錯過的朝聖地點。

隨著NBA新賽季開鑼，被譽為「Super Shoe」的CURRY SERIES 7推出全新「Iron sharpens Iron」配色，這正是Stephen Curry在揭幕戰時穿著的戰靴。這雙超級球鞋融合了高性能跑鞋的設計靈感，為Curry在球場上永不停歇的風格量身打造，經典耀目的銀灰配色更添專業氣息。​

CURRY SERIES 7（HK$1,399）採用精心打造的經編針織鞋面，輕盈耐穿且穿著舒適。模塑鞋舌設計帶來符合腳掌構造的1:1貼合度，搭配模切開孔泡棉面料鞋墊，提供無可比擬的穿著感。雙重密度UA Flow緩震效能超輕、具彈性且提供出色抓地力，配合3D中足支撐板的橫向支撐，讓球員在球場上急起急停、轉向衝刺都能靈活自如。





D. FOX 2「Gamer」配色

San Antonio Spurs控球後衛De'Aaron Fox的簽名鞋款D. FOX 2同樣推出全新「Gamer」配色。以敏銳及反應迅速作設計重點，向De'Aaron Fox驚人速度與爆發力致敬，完美掌控節奏，帶來靈活度十足的疾速快感。​

D. FOX 2（HK$999）採用獨特的紡織品和輕質薄膜組合，確保卓越透氣性和速度功能。模塑鞋帶提供優雅外觀和牢固貼合感，外部TPU後跟支撐提供輕便承托感。TPE混合鞋墊具有低壓縮設置，促進能量回饋和耐用性，內部嵌入式充能緩震系統與高耐磨UA Flow結合，形成先進的緩震系統。

Under Armour將陸續推出一系列令人期待的籃球鞋款。11月1日獨家發售CURRY 4 FLOTRO「Gentleman's cut」版本（HK$1,199），11月上旬推出CURRY 4 FLOTRO「Karaoke」版本（HK$1,199），12月下旬更有Stephen Curry首對代言簽名鞋款CURRY 1的全新配色CURRY 1 LOW FLOTRO REIGN（HK$1,399）。​





CURRY 4 FLOTRO系列採用舒適靴型設計，配有UA IntelliKnit彈性鞋口圈，穿脫更容易。受熱的關鍵部位採用通孔設計增加透氣度，皮革及麂皮罩面可提升耐用度，全新UA Flow緩震科技帶來輕盈而富有彈力的足感。​





為慶祝新店開幕，Under Armour特別推出期間限定有獎遊戲及即影即有相閃卡拍攝活動。「三分入『樽』挑戰」由即日起至11月16日舉行，每逢消費滿HK$500即可免費參加遊戲一次，挑戰者需以技巧將遊戲代幣投中指定位置「入樽」，勝出者有機會贏得12月推出的Curry 1籃球鞋、Halo及Unstoppable系列運動服飾或購物優惠券。​

同期更有Under Armour即影即有閃卡拍攝服務，凡在專門店作任何消費，即可於11月16日下午5 - 9時獲得一次免費拍攝服務，打造專屬的紀念珍品！



