Under Armour黑五Black Friday優惠狂減半價起！過百款減價產品 百搭淨色Hoodie不用$260

一年一度Black Friday黑色星期五優惠將於11月28日舉行，不少品牌及網購平台已經搶閘推出大型減價，而人氣運動品牌Under Armour亦於Amazon推出限時低至半價優惠，當中有過百款運動褲、Hoodie、T-Shirt、波鞋等有平，不少折後二、三百元左右就買到，非常划算！各位運動愛好者，快趁Under Armour減價入手幾件運動服飾做替換喇。Yahoo購物專員精選了幾款Black Friday必搶好物，想知有什麼抵買的話，即看內文！

過百款減價產品！運動Tee低至$136

Under Armour的服飾一直是品牌的皇牌產品，出名透氣度高及舒適，不少運動員都是其忠實擁躉。今次Amazon Black Friday減價，大家可以留意下Under Armour的T-Shirt，當中的UA Tech系列更以輕身及透氣著稱，產品使用快乾布料製造，可以快速吸汗、保持乾爽，就算出汗後也不會黏笠，穿起來非常舒適。黑五減價後，不少UA Tech T-Shirt低至$136就買到，價位非常親民，買來做運動抑或平日當普通T-Shirt穿著得都，值得趁平入手多幾件！另外運動褲、外套、Hoodie等都有好多特價款，慢慢望一定買到筍貨。

Under Armour Men's Tech 2.0 Short-Sleeve T-Shirt

特價：$136｜ 原價：$195

SHOP NOW

Under Armour Men's Tech 2.0 Short-Sleeve T-Shirt

Under Armour Men's Rival Fleece Hoodie

特價：$256｜ 原價：$428

SHOP NOW

Under Armour Men's Rival Fleece Hoodie

Under Armour Men's Armour Fleece Joggers

特價：$207｜ 原價：$467

SHOP NOW

Under Armour Men's Armour Fleece Joggers

Under Armour Women’s Crossback Mid Impact Sports Bra

特價：$191｜ 原價：$272

SHOP NOW

Under Armour Women’s Crossback Mid Impact Sports Bra

Under Armour Mens Tech Graphic Shorts

特價：$146｜ 原價：$195

SHOP NOW

Under Armour Mens Tech Graphic Shorts

切密錯過！波鞋類低至半價

今次黑五優惠，Under Armour折扣都幾有誠意，當中波鞋類都罕有地低至半價，其中值得入手男裝Charged Assert 10跑鞋，產品採用UA標誌性Charged Cushioning中底，可以有良好的回彈力及緩震效果，而且鞋面透氣、包覆性不錯，是一對十分適合新手入門的運動跑鞋，原價$583減至$350，性價比極高。

Under Armour Women's Charged Assert 10 Shoes

特價：$350｜ 原價：$583

SHOP NOW

Under Armour Women's Charged Assert 10 Shoes

如果大家有做開重訓的話，可以考慮入手TriBase Reign 6訓練鞋。這款鞋主打有良好的支撐力及穩定性，當中的改良版UA TriBase更可以提升地面接觸範圍，跳起落地可以有更好抓地力，非常適合進行舉重、深蹲及具爆發力的鍛鍊穿著。Under Armour官網價$1,049， 現在Amazon折後只需$859，相等於82折入手，都算抵買。

Under Armour Mens Tribase Reign 6

特價：$859｜ 原價：$1,011

SHOP NOW

Under Armour Mens Tribase Reign 6

Under Armour Unisex-Adult Lockdown 7 Basketball Shoe

特價：$381｜ 原價：$544

SHOP NOW

Under Armour Unisex-Adult Lockdown 7 Basketball Shoe

Under Armour Men's Project Rock Blood Sweat Respect 4 Sneakers

特價：$467｜ 原價：$778

SHOP NOW

Under Armour Men's Project Rock Blood Sweat Respect 4 Sneakers

Under Armour Women's Charged Rogue 5 Running Shoes

特價：$463｜ 原價：$661

SHOP NOW

Under Armour Women's Charged Rogue 5 Running Shoes

Under Armour Men's Charged Surge 4 Sneaker

特價：$354｜ 原價：$506

SHOP NOW

Under Armour Men's Charged Surge 4 Sneaker

