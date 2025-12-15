UNICEF慈善跑「HERO RUN — 童您跑」 全數公眾善款用作支援大埔學童創傷後需要｜Yahoo活動街

聯合國兒童基金會(UNICEF)慈善跑「HERO RUN — 童您跑」，昨日（12 月 14 日）於粉錦公路以東的公園舉行，活動糅合情緒健康、運動、親子和教育元素，散播愛與關懷，為全港以至身處全世界每一個角落的兒童帶來正能量。

UNICEF HERO RUN｜為全球兒童跑出希望！聯合國兒童基金會慈善跑回歸 全新「童夢藝坊」首度登場｜Yahoo活動街

聯合國兒童基金會慈善跑「HERO RUN — 童您跑」 全數公眾善款用作支援大埔學童創傷後需要｜Yahoo活動街

「HERO RUN — 童您跑」全數公眾善款支援大埔學童創傷後需要

UNICEF 時刻候命，守護兒童福祉。聯合國兒童基金香港委員會(UNICEF HK)除了與社群 及各界並肩攜手，為最近受火災影響兒童提供緊急物資外，亦將繼續與香港大學社會科學 學院團隊緊密合作、並且將「HERO RUN — 童您跑」全數公眾善款用作大埔校園關鍵心 理支援。

廣告 廣告

心形面部彩繪傳達善意及祝福予大埔兒童，亦象徵 UNICEF HK 與香港社區、以及世界兒童心連心。

UNICEF 慈善跑 2025/26 壓軸的「HERO RUN — 超能跑」將於 2026 年 1 月 4 日在香港 迪士尼樂園度假區及迪欣湖舉行，項目設有半馬拉松、10 公里賽、5 公里賽及 3 公里少年賽，適合一眾熱愛運動的人士，為跑步增添意義。

聯合國兒童基金會慈善跑「HERO RUN — 童您跑」 全數公眾善款用作支援大埔學童創傷後需要｜Yahoo活動街

散播愛與關懷 提升心理韌性

奪得第十七屆 「范．克萊本國際鋼琴比賽」 （ Van Cliburn International Piano Competition）冠軍的首位香港鋼琴家、UNICEF TEAM 成員沈靖韜先生擔任典禮特別嘉賓，分享音樂的療癒力量，及音樂作為培育兒童全面發展及身心福祉的重要性。多位體壇與演藝界「星級英雄」現身支持，包括長跑名將陳家豪先生、香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞小姐、演藝界健將「超能媽媽」賴慰玲小姐及「猛男爸爸」黃長興先生，均攜同子女參與，傳達積極家庭價值，齊心支持兒童全面福祉。

「HERO RUN 童您跑」特別嘉賓 ─ UNICEF TEAM 成員、本港首位於范·克萊本國際鋼琴大賽奪冠的鋼琴家沈靖韜先生，於典禮上分享音樂如何作為一股療癒力量，滋養兒童身心健康發展。

星級英雄齊撐慈善跑

多年來積極支持 UNICEF 慈善跑的長跑夫婦陳家豪先生與姚潔貞女士，今年再度帶同女兒參與。陳家豪先生表示：「慈善跑已成為我家庭一年一度的重要活動。身為長跑運動員， 我深知心理素質與身體健康同樣重要。今次活動加入心理健康的元素，讓孩子從小學會表 達情緒、面對壓力，對他們的成長至關重要。」

擔任 UNICEF 慈善跑「星級英雄」的長跑夫婦陳家豪先生、姚潔貞女士與女兒一同參加「童您跑」的 3 公里障礙跑。這對長跑夫婦表示，希望透過「HERO RUN 童您跑」這項親子活動，讓女兒明白，運動不只是為了健康，更可以傳達正面的力量，幫助他人。

UNICEF 慈善跑「星級英雄」,包括長跑夫婦陳家豪先生、姚潔貞女士、演藝界的「超能媽媽」賴慰玲女士、「猛男爸爸」黃長興先生，認為今年新設的「童夢藝坊」非常有意義。小朋友可以在家長的帶領下體驗做「小檔主」，籌得善款將用作大埔學童創傷後關鍵心理支援,實踐兒童幫助兒童的精神。

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）