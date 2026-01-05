UNICEF慈善跑圓滿舉行 數千跑手齊聚首迪士尼樂園度假區及迪欣湖「HERO RUN — 超能跑」｜Yahoo活動街

聯合國兒童基金會(UNICEF)慈善跑2025/26「HERO RUN — 超能跑」昨日（4日）於香港迪士尼樂園度假區及迪欣湖圓滿舉行，獲數千熱心跑手響應支持，推動「聯合國可持續發展目標（SDG）4：優質教育」，為每一位兒童爭取公平、共融的學習機會。

主禮嘉賓包括香港特別行政區勞工及福利局副局長何啟明先生、聯合國駐中國最高層級代表──聯合國駐華協調員常啟德先生（Mr. Siddharth Chatterjee），以及聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）主席陳晴女士。於第17屆「范．克萊本國際鋼琴比賽」（Van CliburnInternational Piano Competition）奪冠的首位香港鋼琴家沈靖韜先生，亦於活動當日獲正式委任為UNICEF HK大使。

沈靖韜：以音樂啟發及療癒

沈靖韜先生憶起年僅9歲時為UNICEF演出的難忘經歷，如今成為UNICEF大使，實現了他用音樂傳遞希望與力量的夢想。他期待與UNICEF HK展開新旅程，以音樂連繫每個孩子，提升他們的福祉。

香港鋼琴家沈靖韜先生

勞福局副局長何啟明：特區政府非常重視兒童福祉

勞工及福利局副局長何啟明先生於致辭時提到：「特區政府非常重視兒童的福祉，深信每名兒童都應受到保護，免受傷害或虐待，並對虐待兒童事件採取零容忍的態度。為進一步保護兒童免受家庭暴力傷害，《強制舉報虐待兒童條例》將於本月20日起實施，指明社會福利界、教育界和醫療衞生界的25類指明專業人員必須舉報嚴重虐兒個案。《條例》標誌著香港在保護兒童工作方面的重要里程，將為兒童編織全面而有效的保護網，同時警告潛在施虐者其虐兒行為容易會被揭發。」

勞工及福利局副局長何啟明

各組別冠軍誕生

各個組別的賽事順利完成，並誕生了冠軍得主。

第17屆聯合國兒童基金會慈善跑「HERO RUN — 超能跑」各組賽事冠軍名單

黃尹雋勇奪UNICEF慈善跑「HERO RUN — 超能跑」半馬拉松男子全場總冠軍，以1小時06分32秒完成賽事。

黃卓寧勇奪UNICEF慈善跑「HERO RUN — 超能跑」半馬拉松女子全場總冠軍，以1小時23分11秒完成賽事。

聯合國兒童基金會慈善跑

聯合國兒童基金會慈善跑是聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）一年一度的籌款盛事，亦是全港最大規模的慈善公路長跑賽事之一。活動 2006 年首辦以來，已吸引超過 16萬名善心人士參與，連同個人及企業的善心捐款，累計籌得善款逾港幣 1.46 億元。

