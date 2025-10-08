UNICEF HERO RUN｜為全球兒童跑出希望！聯合國兒童基金會慈善跑回歸 全新「童夢藝坊」首度登場｜Yahoo活動街

由聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）主辦的年度盛事「聯合國兒童基金會慈善跑 2025/26 – HERO RUN」正式啟動！今屆以「Everyone Can Be a HERO」為主題，號召全港市民化身「日常英雄」，以行動守護全球失學兒童的教育權利。

根據 UNICEF 最新數據，單單在 2024 年，已有超過 2.4 億名兒童因極端天氣而被迫中斷學習，教育危機日益嚴峻。今年慈善跑將再次凝聚全城力量，透過運動為全球失學兒童籌款，助他們重拾求學夢。

廣告 廣告

UNICEF HERO RUN｜聯合國兒童基金會慈善跑回歸

星級陣容現身啟動禮 全城號召「人人都可以成為英雄」

啟動禮於銅鑼灣皇室堡舉行，一眾運動健將與演藝名人齊集現場，包括 UNICEF HK 主席陳晴、「亞洲車神」黃金寶、長跑夫婦陳家豪與姚潔貞、「超能媽媽」賴慰玲、「靚爸」張達倫、「山系跑女」岑樂怡，以及前港隊單車代表馬詠茹。他們一致呼籲大眾以運動之力，為世界各地兒童創造更公平的受教育機會。

陳晴主席表示：「真正的英雄不是擁有超能力的人，而是願意用行動守護兒童未來的人。」她呼籲社會各界以慈善跑為契機，共同推動「優質教育」這一項聯合國可持續發展目標。

聯合國兒童基金會慈善跑 2025/26 HERO RUN 於銅鑼灣皇室堡舉行啟動禮。藝人跑手張達倫先生(左一)、星級英雄包括著名長跑好手陳家豪先生(左二)、姚潔貞女士(左三)、聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴女士(左四)、聯合國兒童基金香港委員會大使黃金寶先生(右四)、前港隊單車運動員馬詠茹女士(右三)、賴慰玲女士(右二)、岑樂怡女士(右一) 為活動揭開序幕。

兩大主題賽事登場：「童您跑」與「超能跑」

慈善跑將分為兩日舉行，無論是家庭親子還是跑步好手，都能找到屬於自己的挑戰，現正接受報名：

HERO RUN – 童您跑（2025年12月14日）

集遊戲、學習與運動於一身，適合親子參與。全新「童夢藝坊」首度登場，小朋友可親手策劃及設計攤位，學習責任與關懷，實踐「兒童幫助兒童」精神。



HERO RUN – 超能跑（2026年1月4日）

適合跑步愛好者挑戰自我，賽事分為半馬拉松及10公里組別，賽道更獲國際馬拉松及長跑協會（AIMS）認可。

為期兩天的HERO RUN 匯聚不同年齡的參與者，大小英雄皆可為慈善出一分力。打頭陣的為「HERO RUN—童您跑」 （2025 年 12 月 14 日），集遊戲、學習、運動元素於一身，適合家庭同樂。活動今年特設全新的（「童夢藝坊」，小小友化身身「小主主」，家家長導下親自策劃、設計及經營攤位， 發揮創意、學習責任與關懷，實踐「兒童幫助兒童」的精神。緊接舉行的為「HERO RUN—超能跑」（ 2026 年 1 月 4 日），適合跑步愛好者挑戰自我，半馬拉松及10 公里挑戰賽賽道獲AIMS 認可。

星級英雄齊撐場：運動與愛心並行

UNICEF HK 大使、「亞洲車神」黃金寶多年支持慈善跑，他表示：「非常榮幸再次參與『聯合國兒童基金會慈善跑HERO RUN』（，運動教教育同需要社社會大眾支持，而HERO RUN 正是一個很好的機會，小大家運動的同時，更能推動社會關注兒童權利，是一項非常有力量的行動。」

長跑夫婦陳家豪與姚潔貞亦表示，今年將帶同女兒再度參賽，寓教於樂，共同為世界各地兒童出一分力。此外，演藝界代表賴慰玲、張達倫及岑樂怡等均會親身參與，將運動精神與關愛傳遞給大眾。

UNICEF HK 大使、「亞洲車神」黃金寶

=================

聯合國兒童基金會慈善跑 2025/26 HERO RUN 活動詳情

「HERO RUN — 童您跑」

日期：2025 年12 月14 日 （日）

地點：粉錦公路以東的公園 即部分粉嶺高爾夫球場「舊場」）

對象：兒童、家庭、青少年及學校

項目：1 公里歡樂跑 | 3 公里障礙跑 | UNICEF 學堂及UNICEF 地球村 | 童夢藝坊 | 探知營

報名連結：https://run.unicef.org.hk

=================

「HERO RUN —超能跑」*

日期：2026 年1 月4 日（日）

地點：香港迪士尼樂園度假區

對象：11 歲以上青少年、成人、專業跑手、企業教團體

項目：半馬拉松** | 10 公里賽** | 5 公里賽 | 3 公里少年賽

報名連結：https://run.unicef.org.hk

=================

*活動獲中國香港田徑總會 HKAAA）支持

** 半馬拉松及10 公里挑戰賽賽道獲AIMS 認可

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）