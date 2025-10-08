衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
UNICEF HERO RUN｜為全球兒童跑出希望！聯合國兒童基金會慈善跑回歸 全新「童夢藝坊」首度登場
由聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）主辦的年度盛事「聯合國兒童基金會慈善跑 2025/26 – HERO RUN」正式啟動！今屆以「Everyone Can Be a HERO」為主題，號召全港市民化身「日常英雄」，以行動守護全球失學兒童的教育權利。
根據 UNICEF 最新數據，單單在 2024 年，已有超過 2.4 億名兒童因極端天氣而被迫中斷學習，教育危機日益嚴峻。今年慈善跑將再次凝聚全城力量，透過運動為全球失學兒童籌款，助他們重拾求學夢。
星級陣容現身啟動禮 全城號召「人人都可以成為英雄」
啟動禮於銅鑼灣皇室堡舉行，一眾運動健將與演藝名人齊集現場，包括 UNICEF HK 主席陳晴、「亞洲車神」黃金寶、長跑夫婦陳家豪與姚潔貞、「超能媽媽」賴慰玲、「靚爸」張達倫、「山系跑女」岑樂怡，以及前港隊單車代表馬詠茹。他們一致呼籲大眾以運動之力，為世界各地兒童創造更公平的受教育機會。
陳晴主席表示：「真正的英雄不是擁有超能力的人，而是願意用行動守護兒童未來的人。」她呼籲社會各界以慈善跑為契機，共同推動「優質教育」這一項聯合國可持續發展目標。
兩大主題賽事登場：「童您跑」與「超能跑」
慈善跑將分為兩日舉行，無論是家庭親子還是跑步好手，都能找到屬於自己的挑戰，現正接受報名：
HERO RUN – 童您跑（2025年12月14日）
集遊戲、學習與運動於一身，適合親子參與。全新「童夢藝坊」首度登場，小朋友可親手策劃及設計攤位，學習責任與關懷，實踐「兒童幫助兒童」精神。
HERO RUN – 超能跑（2026年1月4日）
適合跑步愛好者挑戰自我，賽事分為半馬拉松及10公里組別，賽道更獲國際馬拉松及長跑協會（AIMS）認可。
為期兩天的HERO RUN 匯聚不同年齡的參與者，大小英雄皆可為慈善出一分力。打頭陣的為「HERO RUN—童您跑」 （2025 年 12 月 14 日），集遊戲、學習、運動元素於一身，適合家庭同樂。活動今年特設全新的（「童夢藝坊」，小小友化身身「小主主」，家家長導下親自策劃、設計及經營攤位， 發揮創意、學習責任與關懷，實踐「兒童幫助兒童」的精神。緊接舉行的為「HERO RUN—超能跑」（ 2026 年 1 月 4 日），適合跑步愛好者挑戰自我，半馬拉松及10 公里挑戰賽賽道獲AIMS 認可。
星級英雄齊撐場：運動與愛心並行
UNICEF HK 大使、「亞洲車神」黃金寶多年支持慈善跑，他表示：「非常榮幸再次參與『聯合國兒童基金會慈善跑HERO RUN』（，運動教教育同需要社社會大眾支持，而HERO RUN 正是一個很好的機會，小大家運動的同時，更能推動社會關注兒童權利，是一項非常有力量的行動。」
長跑夫婦陳家豪與姚潔貞亦表示，今年將帶同女兒再度參賽，寓教於樂，共同為世界各地兒童出一分力。此外，演藝界代表賴慰玲、張達倫及岑樂怡等均會親身參與，將運動精神與關愛傳遞給大眾。
=================
聯合國兒童基金會慈善跑 2025/26 HERO RUN 活動詳情
「HERO RUN — 童您跑」
日期：2025 年 12 月 14 日 （日）
地點：粉錦公路以東的公園 （即部分粉嶺高爾夫球場「舊場」）
對象：兒童、家庭、青少年及學校
項目：1 公里歡樂跑 | 3 公里障礙跑 | UNICEF 學堂及UNICEF 地球村 | 童夢藝坊 | 探知營
報名連結：https://run.unicef.org.hk
=================
「HERO RUN —超能跑」*
日期：2026 年 1 月 4 日（日）
地點：香港迪士尼樂園度假區
對象：11 歲以上青少年、成人、專業跑手、企業教團體
項目：半馬拉松** | 10 公里賽** | 5 公里賽 | 3 公里少年賽
報名連結：https://run.unicef.org.hk
=================
*活動獲中國香港田徑總會 HKAAA）支持
** 半馬拉松及10 公里挑戰賽賽道獲AIMS 認可
其他人也在看
長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清
由李錦記家族基金主辦的「祖父母感謝節2025同樂日」 將於10月12日（星期日） 舉行，活動以「五種愛的語言」為主題，可以免費參加，祖孫三代可以一齊去現場玩多個互動攤位、家庭樂工作坊，更有舞台表演，以及繪畫比賽優勝作品展，藉此鼓勵家庭成員用行動表達愛與關懷。Yahoo Food ・ 1 天前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 3 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 8 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 5 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新一批銀債共收逾37萬份申請 最終發行額550億元 最多可獲17手
政府公布新一批銀色債券的認購及配發結果。截至2025年9月29日認購期結束為止，政府共收到約37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.27億元。銀債最終發行額為550億元，高於500億港元的目標發行額。AASTOCKS ・ 2 小時前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
唐英年長子唐嘉盛7280萬購何文田Kadoorie Hill近3千呎相連戶｜名人入市
樓價逐步回穩，加上減息等利好因素，二手市場交投回升，吸引名人入市豪宅盤。資料指，前政務司司長唐英年長子唐嘉盛或相關人士，最新以約7,280萬元購入何文田Kadoorie Hill一個相連單位，而原業主為中國平安保險(2318)前總經理張子欣或相關人士，持貨13年，帳面需蝕約380萬元退場。am730 ・ 1 天前
詐騙肆虐｜港人連環五次網上受騙 遇「假律師假警察」被騙逾100萬
近年網上騙案發生次數越趨頻繁，有本地媒體報道，有市民被「假旅遊套票」詐騙後，為了追回損失，接連再被「假律師」和...BossMind ・ 5 小時前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 11 小時前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
從「買茅台」到「買盲盒」：中國年輕人正重建消費規則 這三大賽道正讓他們買單
隨著新一代年輕消費者成為消費主力，中國消費市場正上演劇烈的「冷熱分化」，一邊是白酒、食品飲料等傳統族群持續低迷，白酒指數自 2022 年來累計跌逾 30%，另一邊則是盲盒熱潮。 中國《財經雜誌》報導，新消費的核心邏輯是抓住年輕人「悅己」「追求性價比」的需求。格雷資產副總經理馮立鉅亨網 ・ 4 小時前