UNIQLO感謝節減價減到11月27日！$79搶張曼玉同款眼仔Tee、$99搶Heattech、threads爆紅牛仔褲唔使$200

UNIQLO感謝節又來了！今次有幾款商品推出首次限定優惠，連冬天必買Heattech保暖衣都有減價，即睇優惠：
UNIQLO 20周年冬日感謝節正式登場，優惠持續至11月27日！無論是經典必備的Heattech保暖衣、threads上爆紅的繭型牛仔褲，還有搖粒絨拉鏈外套、EZY 牛仔褲、U系列工裝寬鬆恤衫，通通都有感謝價，讓你以超值價格輕鬆入手。其中，張曼玉同款眼仔T恤僅售$79，Heattech只要$99，牛仔褲更低於$200⋯⋯絕對是添置新衣的入手良機。趁著感謝節，把衣櫃全面升級吧！
材質兼顧舒適與功能性 張曼玉私服都穿
UNIQLO的衣服以「高性價比」著稱：質量穩定、價格親民，並透過簡約設計與舒適材質，成功吸引包括張曼玉在內的明星作為私服穿搭。其中最受歡迎的HEATTECH系列，透過特殊纖維結構，能有效吸收體溫並轉化為熱能，達到保暖效果。而「極暖棉質系列」的保暖效果更比普通HEATTECH高出1.5倍，同時仍保留棉質柔軟觸感，在寒冷季節穿上亦能保持溫暖與自在。
20周年冬日感謝節 多款人氣商品首次推出限定優惠
今年特別推出多款人氣商品的限定折扣，讓經典必備單品以前所未有的超值價格登場。HEATTECH極暖系列的男女裝棉質U領T恤、男裝圓領T恤與緊身褲，首度推出限定感謝價格$99，經典搖粒絨圓領T恤同樣只需 $99。除此之外，人氣繭型牛仔褲、UNIQLO：C寬鬆衛衣及高質針織品系列亦有感謝價，讓你以最划算的方式打造理想冬日衣櫥。
女裝 T2CLASSIC 粗紡T恤 [短袖]
特價：$79，
原價：$99
女裝 HEATTECH 極暖棉質U領T恤 [長袖]
特價：$99，
原價：$129
男女通用 柔軟針織搖粒絨圓領T恤 [長袖]
特價：$99，
原價：$129
男女通用 搖粒絨拉鏈外套
特價：$149，
原價：$199
女裝 / 男女通用 繭型牛仔褲
特價：$199，
原價：$299
男女通用 EZY牛仔褲
特價：$199，
原價：$299
女裝 PUFFTECH連帽外套
特價：$399，
原價：$499
女裝 蓬鬆柔軟羽絨外套
特價：$599，
原價：$699
