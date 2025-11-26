Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

UNIQLO感謝節減價減到11月27日！$79搶張曼玉同款眼仔Tee、$99搶Heattech、threads爆紅牛仔褲唔使$200

UNIQLO 20周年冬日感謝節正式登場，優惠持續至11月27日！無論是經典必備的Heattech保暖衣、threads上爆紅的繭型牛仔褲，還有搖粒絨拉鏈外套、EZY 牛仔褲、U系列工裝寬鬆恤衫，通通都有感謝價，讓你以超值價格輕鬆入手。其中，張曼玉同款眼仔T恤僅售$79，Heattech只要$99，牛仔褲更低於$200⋯⋯絕對是添置新衣的入手良機。趁著感謝節，把衣櫃全面升級吧！

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

廣告 廣告

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

即睇UNIQLO感謝節優惠

材質兼顧舒適與功能性 張曼玉私服都穿

UNIQLO的衣服以「高性價比」著稱：質量穩定、價格親民，並透過簡約設計與舒適材質，成功吸引包括張曼玉在內的明星作為私服穿搭。其中最受歡迎的HEATTECH系列，透過特殊纖維結構，能有效吸收體溫並轉化為熱能，達到保暖效果。而「極暖棉質系列」的保暖效果更比普通HEATTECH高出1.5倍，同時仍保留棉質柔軟觸感，在寒冷季節穿上亦能保持溫暖與自在。

張曼玉穿上UNIQLO T2CLASSIC 眼仔Tee。（圖片來源：小紅書）

20周年冬日感謝節 多款人氣商品首次推出限定優惠

今年特別推出多款人氣商品的限定折扣，讓經典必備單品以前所未有的超值價格登場。HEATTECH極暖系列的男女裝棉質U領T恤、男裝圓領T恤與緊身褲，首度推出限定感謝價格$99，經典搖粒絨圓領T恤同樣只需 $99。除此之外，人氣繭型牛仔褲、UNIQLO：C寬鬆衛衣及高質針織品系列亦有感謝價，讓你以最划算的方式打造理想冬日衣櫥。

女裝 T2CLASSIC 粗紡T恤 [短袖]

特價：$79， 原價：$99

SHOP NOW

女裝 T2CLASSIC 粗紡T恤 [短袖]

女裝 HEATTECH 極暖棉質U領T恤 [長袖]

特價：$99， 原價：$129

SHOP NOW

女裝 HEATTECH 極暖棉質U領T恤 [長袖]

男女通用 柔軟針織搖粒絨圓領T恤 [長袖]

特價：$99， 原價：$129

SHOP NOW

男女通用 柔軟針織搖粒絨圓領T恤 [長袖]

男女通用 搖粒絨拉鏈外套

特價：$149， 原價：$199

SHOP NOW

男女通用 搖粒絨拉鏈外套

女裝 / 男女通用 繭型牛仔褲

特價：$199， 原價：$299

SHOP NOW

女裝 / 男女通用 繭型牛仔褲

男女通用 EZY牛仔褲

特價：$199， 原價：$299

SHOP NOW

男女通用 EZY牛仔褲

女裝 PUFFTECH連帽外套

特價：$399， 原價：$499

SHOP NOW

女裝 PUFFTECH連帽外套

女裝 蓬鬆柔軟羽絨外套

特價：$599， 原價：$699

SHOP NOW

女裝 蓬鬆柔軟羽絨外套

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

Black Friday優惠推薦：

Sephora減價75折11.26網店搶先開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜Black Friday優惠2025

Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服

UGG厚底鞋神價再現，Black Friday低至5折後再8折！張員瑛、Jisoo、田小娟爆款毛拖鞋折上折只需$692