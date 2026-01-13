UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！
日媒實測UNIQLO羽絨外套
UNIQLO羽絨外套款式選擇之多，讓不少人在門市反覆試穿仍難以下決定。因此，日本知名男性時尚雜誌《UOMO》以「實際保暖力」作為核心標準，策劃了一場UNIQLO羽絨外套實測企劃。編輯團隊親身試穿了超過20款當季羽絨外套，並嚴格地依照保暖等級進行排序，最後選出以下3大UNIQLO最強羽絨外套！
UNIQLO最強羽絨外套第3名：無縫羽絨連帽外套
75折優惠價：$599｜
原價：$799
此款無縫羽絨連帽外套設計適合攝氏9度以下的環境，填充使用蓬鬆度達750以上的高品質羽絨，兼顧輕盈與鎖溫效果。無縫結構有效減少冷風從縫線滲入，搭配防風表層與耐久潑水處理，即使遇到短暫細雨亦能維持乾爽。
細節上，腰部口袋內側加入柔軟刷毛材質，觸感溫暖，而立體剪裁的連帽與包覆式領口，則在活動時仍能維持頸部保溫，即便日常穿著也不顯臃腫。
UNIQLO最強羽絨外套第2名：Hybrid羽絨連帽外套
75折優惠價：$599｜
原價：$799
Hybrid羽絨連帽外套適合攝氏8度以下穿著，這款外套在核心保暖部位填充高蓬鬆度羽絨，而需要線條俐落或活動度較高的位置，則改用具吸濕發熱特性的高機能鋪棉，使整體外觀更修身。
背部內側特別採用網狀布料，配合外層透氣結構，有效減少悶熱感，提升長時間穿著的舒適度。加上防潑水表面處理與防水拉鍊口袋設計，即使在濕冷天氣下外出上班也能保持乾爽舒適。
UNIQLO最強羽絨外套第1名：極暖羽絨大衣
這款極暖羽絨大衣，被日本媒體形容為「北海道等級規格」，適合攝氏5度以下的嚴寒環境。日媒指出若在東京市區或電車內穿著此款外套，甚至可能因保暖力過強而感到悶熱。這款大衣採用9成羽絨、1成羽毛的填充比例，連袖口末端亦完整填充高品質羽絨，確保全身熱能不流失。
防風羅紋袖口、可調節連帽、雙向收納的腰部口袋與胸前暖手口袋，讓實用性發揮到極致。外層同樣具備防潑水效果，可應付微雨天氣，絕對是UNIQLO 2025年秋冬系列中保暖力最頂級的款式，可惜香港官方網店暫時未有發售。
