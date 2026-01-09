UNIQLO買什麼不踩雷？Threads網民瘋傳秋冬必收清單 最平75折買人氣單品：極暖茄士咩T恤、寬鬆衛衣

天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
UNIQLO秋冬必買2025推薦，即看前員工最愛回購哪一款：
近日，網上掀起UNIQLO秋冬必買單品的討論潮，不少款式被網民形容為「每天都想穿」、「買完後絕對會選擇包色」、「穿過一次就回不去」，甚至還有前員工親自點名的實力之選。以下為大家整理出網民嚴選的Uniqlo秋冬必買清單，每一款都時尚又保暖，絕對值得入手！
Uniqlo秋冬必買推薦1：HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領T恤
價錢：$129
每年冬季穩居熱銷榜前列的HEATTECH系列，今年的人氣依舊不減。曾任職Uniqlo的前員工更表示，這款高領HEATTECH是她離職後依然會選擇回購的單品。面料結合茄士咩混紡材質，觸感柔軟細膩，卻不會有厚重負擔。高領設計能有效鎖住頸部溫度，材質具備適度通透性與彈性，貼身卻不緊繃。適合氣溫攝氏-5℃至15℃的微冷天氣，無論單穿或內搭都毫無違和感。
Uniqlo秋冬必買推薦2：羅紋高領 T 恤
8折特價：$79｜
價錢：$99
布料厚薄適中，羅紋紋理讓整體線條更立體，穿上後能自然修飾手臂與上半身比例，有明顯的顯瘦效果，能成功避免冬季毛衣常見的臃腫問題。
Uniqlo秋冬必買推薦3：寬鬆衛衣
價錢：$199
外層採用棉質材質，親膚度高不易皺，單穿或層次搭配皆可。許多網友評價這款是「一穿就愛上」的百搭上衣，無論是搭配牛仔褲、長裙或運動褲，都能輕鬆打造氛圍感造型。
Uniqlo秋冬必買推薦4：羅紋亨利領 T 恤
價錢：$99
以經典五顆鈕扣作為特色，搭配純棉羅紋布料，既保留休閒感，又多了一點細節層次。看似樸素卻極具時尚巧思，彈性佳又透氣，穿起來簡潔俐落，能完美融入不同風格。
Uniqlo秋冬必買推薦5：Souffle Yarn 短身針織外套
75折特價：$149｜
價錢：$199
材質觸感柔軟，貼膚時不會產生刺癢感，即使長時間穿著也很舒適。寬鬆休閒的剪裁讓活動更自在，給人一種慵懶又不失精緻的感覺。既防寒又不悶熱，可謂是冬季造型的百搭單品。
Uniqlo秋冬必買推薦6：茄士咩圓領短身針織外套
71折優惠價：$499｜
原價：$699
採用100%茄士咩製成，材質輕盈保暖，帶有自然蓬鬆感。短版設計方便搭配高腰褲或裙裝，輕鬆融入日常穿搭，讓整體造型瞬間升級。
