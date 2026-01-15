Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

UNIQLO $39「保暖神襪」搶斷市？如踩在柔軟的毛毯上的Heattech襪子，還有哪些襪值得入手？

想找到一雙保暖、舒適又百搭的襪子，可能比想像中更需要花心思。近期 UNIQLO 一款定價僅 HK$39 的 Heattech 厚款襪就在社交平台引起熱烈討論，被不少網友稱為秋冬必囤的「保暖神襪」！

UNIQLO Heattech 襪子

這款襪子的核心賣點自然是UNIQLO招牌的 Heattech 吸濕發熱材質。厚實的面料能將身體散發的濕氣轉化為熱能，有效鎖住溫度，讓雙腳在冬天保持溫暖。

UNIQLO Heattech 襪子

襪子還採用了特殊纖維，具備除臭和抗菌功能，能幫助中和汗水異味，即使經過多次清洗，這些實用機能依然得以保持，非常適合香港潮濕的天氣。

UNIQLO Heattech 襪子

在穿著感上，許多用家對其厚實的腳底毛圈設計給予大大好評，認為它提供了良好的緩衝與柔軟的觸感，如像踩在柔軟毛毯上的腳感讓人一試愛上！

UNIQLO Heattech 襪子

襪口採用寬鬆設計，避免了橡筋對腳踝的緊箍，不僅提升了長時間穿著的舒適度，也在外觀上呈現出近年流行的「堆堆襪」效果，有修飾腿型的作用，保暖又不顯臃腫。

UNIQLO Heattech 襪子

這款襪子提供了白色、黑色、灰色及淺啡色四種中性色調，設計簡約，非常容易搭配。無論是搭配球鞋、短雪靴、皮靴或是與樂福鞋、瑪麗珍鞋等，都能輕鬆營造知性優雅或隨性慵懶的氛圍，融入不同冬日造型！

UNIQLO $39「保暖神襪」搶斷市？如踩在柔軟的毛毯上的Heattech襪子，還有哪些襪值得入手？

可是現在於官網發現這對Heattech襪灰、黑、啡已賣光光，白色還有貨。但不用緊張，UNIQLO本身都有好多款式的Heattech襪舒服又有造型感，像之前很熱賣的Sanrio聯名系列裡面的Heattech襪都很舒服又可愛，都是值得入手的單品。

UNIQLO Heattech襪推薦：

女裝 Sanrio characters HEATTECH 襪子 479218 $39

女裝 Sanrio characters HEATTECH 襪子 479218 $39

女裝 HEATTECH 襪子 480722 $39

女裝 HEATTECH 襪子 480722 $39

