宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【UNIQLO】優惠專區 精選優惠冬物低至 $99
準備好新衫過節未？本周UNIQLO爲你準備好多款優惠冬物，用更優惠價格入手節日必備新衣！優惠包括各款大人同小朋友秋冬外套、衛衣、長褲等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！把握降價優惠，為即將降溫做好準備啦！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至優惠結束
地點：Uniqlo門市及網店
詳情：請按此
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【759阿信屋】五天限定 會員7折優惠（即日起至21/12）
759阿信屋為你帶黎聖誕五天限定優惠，即日起至12月21日憑會員卡購物即享7折優惠！ *優惠不適用於：折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠、「次品/清貨價」貨品及分店標明不享額外折扣之貨品。 *收銀系統會比較同期進行的《折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠》優惠，自動為顧客選擇使用較便宜之優惠。YAHOO著數 ・ 1 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限17/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有公仔炒麵王$6/件、百事可樂 (330毫升) $3/罐、灣仔碼頭湯圓 (350克) $15/2件，另外周三大特賣仲有全線床上用品95折！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！如果想舒舒服服唔洗排隊唔洗同人逼，仲可以喺屋企用手機買周三新鮮日精選優惠貨品。到店自取服務，用券可即減高達$120！推廣期間AEON自家品牌TOPVALU/ Home Coordy商品日日照價8折！立即上AEON Mobile網購享盡「年终賞」優惠啦！網購送貨網購優惠券，折實滿$699即用$120網購優惠券，早上11點前落單即日送！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【KFC】炸翻星期三 PK APP 限時優惠 低至42折（即日起至優惠結束）
12月 17日上午 10:30 起，數量有限，搶完為止！咔啦雞腿堡驚爆買一送一，優惠價 $95，平均一堡不到$48！六塊雞桶餐送蛋撻禮盒 56折只要$399就帶走！激省蛋撻點心神券超划算42折超狂優惠，原味蛋撻x2+雙色轉轉QQ球x1+冰無糖綠茶(小)x1，優惠價 $79！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【OK便利店】3日限定 高蛋白質飲品及豆漿豆奶全場75折（即日起至19/12）
健身朋友再次集合！即日起至12月19日，嚟Circle K 入手高蛋白飲品同豆漿豆奶滿$60即享75折！平時需要吸收大量蛋白質嘅你，把握今次機會，以最抵價入貨啦！ 精選優惠產品： 維他奶 豆奶/麥精/低糖豆奶/低糖麥精/無添加糖豆奶/低糖香蕉豆奶/低糖士多啤梨豆奶/低糖白桃豆奶/低糖芒果豆奶/低糖紅豆豆奶/鈣思寶（各款）250–330毫升【75折後平均$3.8/件】 道地 生豆乳／大和 豆漿 408–500毫升【75折後$7.5/件】 JUICY PROTEIN 蛋白果汁 500毫升（熱帶水果／番石榴青檸）【75折後$11.3/件】 CHOBANI 高蛋白希臘乳酪 150克（雲呢拿／士多啤梨）【75折後$18.8/件】 南陽 高蛋白飲品 350毫升（穀物味／朱古力香蕉味）【75折後$18.8/件】 ROKEBY 高蛋白鮮奶昔 425毫升（各款）【75折後$21.8/件】YAHOO著數 ・ 48 分鐘前
【7-11】 著數之選 7仔雪糕優惠 平均低至$14.8/件（即日起至23/12）
7仔雪糕優惠今期再加碼，優惠加多兩日，甜蜜享受唔好錯過 ！今期雪糕優惠集合咗DREYERS同MÖVENPICK，多款口味任你揀，總有一款啱你口味，快啲去7仔掃筍貨啦！ 【$118/8件】DREYER’S 各款雪糕杯/脆筒/雪糕批* ，平均每件$14.8 【$120/6件】MÖVENPICK各款雪糕/雪葩100毫升，平均每件$20YAHOO著數 ・ 52 分鐘前
【龍豐】豐搶價 Bifesta 深層卸妝棉 $28/件（即日起至22/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta 深層卸妝棉 $28/件、Bifesta 高效卸妝潔膚水$36/件、OLAY 彈潤緊緻套裝$145/件、OLAY新生深層潔面乳 $28/件、CK ONE香水EDT $129/件、特快靈殺菌喉糖低至$19/件、仲過百款零食低至$5起！YAHOO著數 ・ 23 小時前
劉亦菲IG曬美照狀態好到發光！「仙女姐姐」2款造型拆解，手上的LV手袋成最大亮點
「仙女姐姐」劉亦菲從來不讓人失望！她近期以絕佳狀態現身F1活動，隨後在IG分享不同造型的美照同樣引人注目。無論是F1活動上氣場全開的黑色裙裝，還是私底下隨性俏皮的牛仔造型，反差超大卻一樣好看。而唯一不變的，是她手上那個讓造型升級的LV Alma Trunk BB手袋！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
肉餅食譜｜香煎肉餅
全城熱話，近來爆紅‼️ 自己整都好簡單，唔需要撻肉 加了蝦米代替鹹魚 煎香兩邊，鹹鹹香香，超下飯 做定多些放冰格，隨時煎來吃 #煎肉餅 #肉餅飯 #全亞洲最優秀嘅肉餅飯 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/Cook1Cook煮一煮 ・ 8 小時前
聖誕禮物2025｜$500以下公司、派對交換禮物必買清單！22款特色禮物推薦：59折起入手名牌香水/美妝護膚品/創意產品等
每年一到12月，不少人便開始為各式聚會與交換禮物煩惱，既想要禮物夠貼心實用，又不希望超出預算。Yahoo購物為大家搜羅了以下22款$500以下實用又具質感的禮物清單，從護膚、香水到生活小物等通通包含在內，絕對能為收禮者在冬日帶來溫暖的驚喜。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$12！人均$263起任食即開生蠔/薑蔥炒龍蝦鉗 送奶油芝士焗加拿大龍蝦
港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café推出的「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴」「鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐」，不但是一場海邊的美味之旅，也是一次奢華的享受，但竟然價錢可以如此親民？午餐最平$263起，晚餐最低價人均$403，不僅能任食即開生蠔、鮑魚、龍蝦等頂級海鮮，更有胡椒炒大蝦、鮑魚花膠炆雞、鑊仔薑蔥炒龍蝦鉗等招牌菜式輪番上陣，還能享無限暢飲。這場限定於12月16日在KKday開搶，無論是親子家庭聚餐還是好友豪聚，都一樣適合！別忘了聖誕自助餐快閃優惠繼續有，快手把握最後機會了！Yahoo Food ・ 22 小時前
【759阿信屋】限定優惠 MARUTAI袋裝湯麵 會員77折實價 $15.3/件（即日起至優惠結束）
MARUTAI袋裝湯麵系列合輯有好多唔同口味任君選擇！759阿信屋推出限定優惠，會員77折實價只需要$15.3/件，每一款都係滋味十足！期間限定款福岡魚介豚骨湯沾麵，100%使用福岡縣產「Ra-mugi」小麥製成，口感順滑，中粗細適中。湯頭以豬骨精華為主，混合咗鰹魚片、飛魚湯、鯖魚片等海鮮精華以及芳香蔬菜，淋上醬汁，更能充分展現魚粉嘅鮮味同香氣！YAHOO著數 ・ 22 小時前
網絡熱話｜日本人瘋搶香港超市必買好物清單 網民：居然無熱浪薯片？
早前有日本網民在社交媒體上分享了一份「香港超市11樣必買好物清單」，引起日本和香港的網民熱烈討論。清單上有不少香港人的日常用品，如家樂牌雞粉和TEMPO紙巾都上榜，令香港網民感到好奇，更有網民笑言：「原來日本人見到DONKI攻略就係呢個感受」Yahoo Food ・ 19 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 28 分鐘前
錦田鄉酬恩建醮巨型戲棚需60日搭建 《健力士》認證全球最大臨時竹構祭壇
元朗錦田鄉上周六(13日)至本周五(19日)舉辦十年一屆的酬恩建醮，錦田一片空地中由3萬支竹搭建、佔地逾4.2萬平方呎，高逾30米的戲棚最矚目。醮棚經嚴格審核後，戲棚已獲《健力士世界紀錄》認證為「全球最大臨時竹構祭壇」。 戲棚搭建歷時60日 負責搭建錦田鄉酬恩建醮戲棚的竹棚師傳黎先生，早前在搭建戲棚後接受《am730 ・ 16 小時前
精緻千金必備披肩絲巾推薦Top6！LV、Chanel五千有找，一年四季都用得著
香港天氣用厚圍巾的機會不多，但一條質感上乘的披肩卻是四季實用的穿搭法寶。無論是出入冷氣地方保暖，還是作為造型點綴，披肩都能化身頭巾、手袋飾帶，甚至繫成背心或腰帶等，輕鬆提升造型的精緻度！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大坑半山 優悠台｜出租約16年後轉租為賣 舊樓翻新961呎方正三房套
好像在2000年落成，放租了約16年，位於大坑道的優悠台，在今年3月起先拆售一半單位。這幢樓高4層，外貌及顏色也較附近樓宇獨特及鮮艷的單幢盤，前身為曼聯閣，由僑福企業黃氏家族持有。2006年時，集團曾向城規會申請更改土地用途，增高重建曼聯閣，惟因交通等問題被拒。同年修訂發展計劃，縮減規模再闖關，但同樣不獲規劃署支持，認為該地皮應維持現有的低密度發展用途。過去有個別單位曾作轉售，2007年由一外資以逾1.4億元統一業權，再於翌年全幢放售，當時的意向價為2.25億元。最終由本地家旋、灣仔集成中心的大業主伍集成家族，在同年以約1.88億購入，作為長綫收租之用，樓面呎價約9833元。 經內部裝修後，大廈易名優悠台。不過在約9年後，伍集成家族因大廈的建築質量欠佳，長期受滲漏問題而決定重建，再向城規會申請放寬發展密度及高度。不過規劃署再次認為，有關申請並無充足的規劃好處，建議城規會不支持相關申請。打不響「重建」算盤，集團於是改為進行優化及翻新工程，才變成今日的模樣。不過內裡的伙數、開則及面積等並沒有太大改變，大致維持約25年的格局。住宅樓層由地下開始，每層4伙，合共提供16個單位。全屬三房套戶型，實用面積介乎961至1026平方呎。地下部分單位設平台，而所有頂層單位皆附有實用676至971平方呎不等的私家天台。另外在地庫則提供16個露天或有蓋車位。 延伸閱讀： * 優悠台 * 更多樓市影片 * 28Hse App28Hse.com ・ 19 小時前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 2 小時前
Y民調｜逾萬港人選出最愛蝴蝶酥 皇玥奪冠成港人首選
蝴蝶酥是港式茶點的代表之一。一項由Yahoo民調進行的「香港人最喜愛蝴蝶酥調查」結果近日出爐，調查共吸引10,700位不同年齡層的香港市民參與，探討港人對蝴蝶酥的口味偏愛及品牌印象。受訪者就挑選蝴蝶酥時的考量，包括口感、品牌背景、口碑等中作出選擇，結果顯示，在眾多品牌之中，皇玥獲得最高支持，成為香港人心目中最受歡迎的蝴蝶酥品牌。Yahoo Food ・ 2 小時前
秀智「芭蕾風穿搭」超絕氣質！5件必衝同款單品全公開，輕鬆掌握Balletcore
想掌握芭蕾風的優雅感，看秀智的示範就夠了！秀智近期在 IG 曬出多組芭蕾舞美照，身上的單品優雅時尚又百搭，即使不跳舞，也能從中挑選重點單品，打造超絕氣質！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【HK Express】全線航點票價低至$68（即日起至22/12）
HK Express推出年末限時優惠，由即日起至12月22日，全線航點票價低至$68，旅遊日期由12月29日至2026年6月30日，可以趁機會plan定下年旅行！YAHOO著數 ・ 20 小時前