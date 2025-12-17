【UNIQLO】優惠專區 精選優惠冬物低至 $99

好像在2000年落成，放租了約16年，位於大坑道的優悠台，在今年3月起先拆售一半單位。這幢樓高4層，外貌及顏色也較附近樓宇獨特及鮮艷的單幢盤，前身為曼聯閣，由僑福企業黃氏家族持有。2006年時，集團曾向城規會申請更改土地用途，增高重建曼聯閣，惟因交通等問題被拒。同年修訂發展計劃，縮減規模再闖關，但同樣不獲規劃署支持，認為該地皮應維持現有的低密度發展用途。過去有個別單位曾作轉售，2007年由一外資以逾1.4億元統一業權，再於翌年全幢放售，當時的意向價為2.25億元。最終由本地家旋、灣仔集成中心的大業主伍集成家族，在同年以約1.88億購入，作為長綫收租之用，樓面呎價約9833元。 經內部裝修後，大廈易名優悠台。不過在約9年後，伍集成家族因大廈的建築質量欠佳，長期受滲漏問題而決定重建，再向城規會申請放寬發展密度及高度。不過規劃署再次認為，有關申請並無充足的規劃好處，建議城規會不支持相關申請。打不響「重建」算盤，集團於是改為進行優化及翻新工程，才變成今日的模樣。不過內裡的伙數、開則及面積等並沒有太大改變，大致維持約25年的格局。住宅樓層由地下開始，每層4伙，合共提供16個單位。全屬三房套戶型，實用面積介乎961至1026平方呎。地下部分單位設平台，而所有頂層單位皆附有實用676至971平方呎不等的私家天台。另外在地庫則提供16個露天或有蓋車位。 延伸閱讀： * 優悠台 * 更多樓市影片 * 28Hse App

