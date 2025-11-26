【UNIQLO】優惠專區 多款厚衫首次降價

焦點

小一自行分配學位公布結果　附辦理註冊、叩門等日程

Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，今次多款厚衫首次降價，有齊大人同小朋友各款外套、溫暖棉質長褲、柔軟舒適針織衫等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！

>>Uniqlo期間限定優惠頁按此<<

女裝 PUFFTECH 外套

女裝棉質繭型 9 分褲

男女通用 PUFFTECH 短身外套

男女通用 PUFFTECH 連帽外套

男裝 PUFFTECH 工裝外套

童裝 Dry 運動拉鏈外套

日期：即日起至優惠結束

地點：Uniqlo門市及網店

詳情：請按此

