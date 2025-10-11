Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【UNIQLO】美麗華廣場店重新開業 送經典港式蛋撻、奶茶、$1換限定手提袋（17/10-23/10）

UNIQLO慶祝植根香港20週年，美麗華廣場店「香港一號店」將於 10月17日 11:00 AM 重新開業！UNIQLO特別準備特別企劃、同日新登場及獨家限定優惠！

>>Uniqlo網店按此<<

1. 美麗華廣場店任何消費 送經典港式蛋撻、奶茶

\首日限定/ 10月17日 經典港式蛋撻與奶茶各乙個 每日限量800份

\2日限定/ 10月18日-10月19日 港式蛋撻乙個 每日限量600份

2.「20色」限定手提袋 $1 換 10月17日-10月23日

單次購買淨額滿 $388，即可以 $1 換購 UNIQLO 20周年限定手提袋乙個

3. 同日新登場

香港限定合作商品，全新推出的泡泡瑪特人氣IP「THE MONSTERS」 UT！

仲有超人氣熱賣系列 Sanrio Characters UTme！圖案將同日於美麗華廣場店搶先登場～

香港限定「RE.UNIQLO STUDIO」透過改造及修補衣物，賦予舊衣全新面貌～

「UNIQLO COFFEE」一邊品嚐咖啡一邊欣賞UNIQLO攜手版畫藝術家 David Schmitt 的特別創作～

日期：2025/10/17 - 2025/10/23

地點：Uniqlo美麗華廣場店

詳情：請按此

