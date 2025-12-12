專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
【UNIQLO】7日限定優惠 多款精選冬季單品低至 $99 (即日起至18/12)
Uniqlo限定優惠即日起至12月18號，有大人同小朋友各款秋冬外套、衛衣、長褲等精選秋冬單品優惠！仲有HEATTECH 、超輕型羽絨外套、Souffle Yarn 針織衫等豐富商品，驚喜優惠切勿錯過！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！把握降價優惠，為即將降溫做好準備啦！
女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤 [長袖] 男裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡圓領 T 恤 [長袖]
女裝 PUFFTECH 連帽外套 男裝 PUFFTECH 連帽外套
童裝 PUFFTECH 可機洗連帽外套 童裝 長絨搖粒絨拉鏈外套
女裝 HEATTECH 厚搖粒絨休閒長褲 男裝 HEATTECH 厚搖粒絨休閒長褲
女裝 3D 織法棉質圓領針織衫 女裝 Milano 羅紋針織外套
女童 Sanrio characters 搖粒絨休閒套裝 童裝 Souffle Yarn 針織衫
日期：即日起至2025/12/18
地點：Uniqlo門市及網店
詳情：請按此
