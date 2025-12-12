Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【UNIQLO】7日限定優惠 多款精選冬季單品低至 $99 (即日起至18/12)

Uniqlo限定優惠即日起至12月18號，有大人同小朋友各款秋冬外套、衛衣、長褲等精選秋冬單品優惠！仲有HEATTECH 、超輕型羽絨外套、Souffle Yarn 針織衫等豐富商品​，驚喜優惠切勿錯過​！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！把握降價優惠，為即將降溫做好準備啦！

>>Uniqlo期間限定優惠頁按此<<

女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤 [長袖] 男裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡圓領 T 恤 [長袖]

女裝 PUFFTECH 連帽外套 男裝 PUFFTECH 連帽外套

女裝 長絨搖粒絨拉鏈外套 男女通用 搖粒絨拉鏈外套

童裝 PUFFTECH 可機洗連帽外套 童裝 長絨搖粒絨拉鏈外套

女裝 HEATTECH 厚搖粒絨休閒長褲 男裝 HEATTECH 厚搖粒絨休閒長褲

女裝 超輕型羽絨外套 男裝 超輕型羽絨外套

女裝 蓬鬆柔軟羽絨外套 男女通用 燈芯絨工裝長褲

女裝 3D 織法棉質圓領針織衫 女裝 Milano 羅紋針織外套

女童 Sanrio characters 搖粒絨休閒套裝 童裝 Souffle Yarn 針織衫

—

日期：即日起至2025/12/18

地點：Uniqlo門市及網店

詳情：請按此

