【UNIQLO】春日時尚新剪裁 男女通用褲裝低至 $149（即日起至22/01）

呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前