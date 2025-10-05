Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【UNIQLO】20周年慶第二週 人氣新品首次優惠（即日起至09/10）

Uniqlo 20周年慶第二周繼續帶嚟今季最 Hit 單品嘅首次限定，包括轉季必備嘅棉質混紡短身連帽外套及防風連帽外套，仲有更多stylish 單品同步優惠中！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！

>>Uniqlo期間限定優惠頁按此<<

女裝 棉質混紡短身連帽外套

男女通用 防風連帽外套

女裝 錐形褲

男女通用 機能長褲

—

日期：即日起至2025/10/09

地點：Uniqlo門市及網店

詳情：請按此

