【UNIQLO】20周年冬日感謝節 買滿 $500送20色紀念保溫瓶（即日起至27/11）

繼全城熱切期待的全運會後，香港體育盛事浪接浪！由香港旅遊發展局（旅發局）主辦香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」，將於11月30日（日）在尖沙咀揭開序幕，屆時將有6千名選手將在萬眾矚目下競逐王者寶座！為了與眾同樂，旅發局同日將於西九文化區藝術公園大草坪盛大呈獻單車節嘉年華，讓市民及旅客免費入場由朝玩到晚，一次過享受餐飲、運動娛樂表演、運動裝備市集、多元運動體驗及工作坊等精彩活動，同場更有多個攤位貼心為單車手準備專屬限量禮品，完成騎行後憑號碼布或兌換券即可換領。開始前不妨先和親朋好友一起在場中央的巨型單車裝置打卡，盡情釋放多巴胺，沉浸在單車節的熾熱之中，延續動感氛圍！

Yahoo 活動街 ・ 18 小時前