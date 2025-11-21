44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
【UNIQLO】20周年冬日感謝節 買滿 $500送20色紀念保溫瓶（即日起至27/11）
UNIQLO 20周年冬日感謝節正式開啟，推出多重誠意滿滿嘅限定驚喜，包括PUFFTECH、HEATTECH、人氣百搭牛仔褲裝及搖粒絨針織系列以超值感謝價格發售；買滿 $500即可獲贈20色紀念保溫瓶！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/27
地點：Uniqlo門市及網店
詳情：請按此
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
5款羽絨外套不只好看、還熱度爆表！Canada Goose、CHUMS、Discovery…穿上又瘦又暖
羽絨外套推薦：COVERNAT經典連帽羽絨外套這款COVERNAT Civic Hooded Short Down經典連帽羽絨外套，咖啡新色首次亮相，以雙層拼接設計搭配中性米色調層次，溫柔又有份量感。羽絨外套推薦：CHUMS Stealth Sheet Down Parka羽絨外套面對氣溫驟降或海外旅遊的嚴寒氣候，來自美國...styletc ・ 20 小時前
【Aeon】會員專享吉日 超市、個人護理、家品、傢俬照價再9折（即日起至25/11）
AEON半年一度會員尊享購物日今日展開，11月20日至25日，各款精選商品會員照價再折，會員可享全場精選商品照價再折優惠！全場貨品會員照價再折優惠包括服裝、旅遊用品、嬰兒用品、飾物、HOME COORDY、Living Plaza 同DAISO JAPAN照價再8折，超市、個人護理、家品、傢俬、床品等照價再9折，電器照價再95折！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【惠康】買4支舒適達牙膏 即送總值$239禮品（即日起至27/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達精選單支裝牙膏，即送總值$239豐富禮品；買2袋家樂牌鮮雞味/鮑魚雞味/豬骨味通粉5包裝，即送總值$31豐富禮品；買6罐老人牌各款沙甸魚，即送總值$45豐富禮品！YAHOO著數 ・ 2 小時前
聖誕禮物2025｜fresh節日系列低至$300超抵入手！實用交換禮物預算內8選，8折套裝價抱走皇牌護膚品
聖誕節快到了！很多美妝品牌都推出聖誕禮物節日系列套裝，當中很多人每年都留意的fresh今年都繼續有好多預算內的實用抵買套裝，低至$300就已經買到高質的護唇套裝，成為很多人用來交換禮物清單之一。來預覽今年fresh節日系列，鎖定交換禮物目標！Yahoo Style HK ・ 52 分鐘前
OK便利店買雪糕滿$80即享75折、天仁茗茶茶飲每單減$2｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 38 分鐘前
【百佳】限時佳搶 南非鮮橙5個裝 $19/袋（即日起至23/11）
百佳超抵搶手價優惠只限今個週末！今期超抵優惠有SELECT 佳之選南非鮮橙5個裝 $19/袋、刀嘜純正花生油900毫升4支裝 $98/排、維他原味/低糖/零糖/鴨屎香檸檬茶/菊花茶250毫升6包裝 $42/3排！YAHOO著數 ・ 1 小時前
迎接單車節熱情！旅發局辦免費入場「香港單車節」嘉年華 11.30登陸西九藝術公園大草坪｜Yahoo活動街
繼全城熱切期待的全運會後，香港體育盛事浪接浪！由香港旅遊發展局（旅發局）主辦香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」，將於11月30日（日）在尖沙咀揭開序幕，屆時將有6千名選手將在萬眾矚目下競逐王者寶座！為了與眾同樂，旅發局同日將於西九文化區藝術公園大草坪盛大呈獻單車節嘉年華，讓市民及旅客免費入場由朝玩到晚，一次過享受餐飲、運動娛樂表演、運動裝備市集、多元運動體驗及工作坊等精彩活動，同場更有多個攤位貼心為單車手準備專屬限量禮品，完成騎行後憑號碼布或兌換券即可換領。開始前不妨先和親朋好友一起在場中央的巨型單車裝置打卡，盡情釋放多巴胺，沉浸在單車節的熾熱之中，延續動感氛圍！Yahoo 活動街 ・ 18 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 27 分鐘前
聖誕自助餐優惠2025｜麗晶酒店港畔餐廳節慶自助盛宴75折起！人均$517起歎即煮新鮮龍蝦/烤火雞/鳳梨蜂蜜烤火腿
聖誕鐘聲漸近，漸濃等節日氛圍裡，不能少了一場豐盛的美食盛宴，是時候物色最抵食的聖誕自助餐！原來香港麗晶酒店港畔餐廳已推出12月主題節慶自助餐，匯集新鮮龍蝦、烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿等節日美食，海鮮、烤肉、刺身、甜品等各式佳餚統統不缺，更驚喜帶來低至75折的限時優惠，人均低至$517起就能暢享節日美味！Yahoo Food ・ 1 小時前
人氣薄朱咖啡、紅莓貝果、聖誕樹冷水杯登場 Starbucks 2025聖誕限定開賣！開箱絕美Forest Green with Gold系列
隨著節日腳步漸近，Starbucks為大家帶來一系列備受期待的聖誕限定飲品與輕食，包括薄荷朱古力咖啡、薑汁鮮奶咖啡及紅莓貝果等，以濃濃的節日氛圍揭開冬日序幕。更有一系列聖誕節主題商品，包括「Cookie House」、「Cozy Luxury」、「Forest Green with Gold」系列水壺水杯，小編在最後有開箱其中一個系列，感興趣就繼續看下去吧！Yahoo Food ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 18 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限21/11）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送鈣思寶6包裝；精選頭髮護理產品、精選沐浴產品買第2件半價；舒適達牙膏單支裝買滿$248送供應商$15現金優惠券2張；滴露沐浴露 900-950克優惠裝 $79/2件、買滿$79送道地極品烏龍茶 900毫升；La Roche-Posay HYALU B5抗皺緊緻精華 + B5抗皺緊緻面霜組合價 $550；精選Curel產品買2件75折；草姬靈芝孢子60粒$188/件、買10件送多1件及供應商$120現金優惠券1張；買護膚產品滿$300即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥
秋冬必收單品：背心 × 內搭 × 圍巾、時髦疊穿必備今年冬天的保暖從一件舒服的貼身內搭開始，外面再加羊毛或羽絨背心，保暖效果直接翻倍。最後披上一條質感圍巾，無論繞頸或披肩，都能瞬間把造型變得更精緻。這種疊穿組合，無論通勤、出遊都百搭，是最簡單的高級層次公式。秋...styletc ・ 21 小時前
COACH從「滯銷」到新生代狂熱靠這手袋？MOTT郵差袋爆紅差點斷貨，鎖定這5款必搶款
最近在社交平台 Threads 上， COACH 的 MOTT 郵差袋更是爆紅到斷貨，討論度直線飆升。到底這個品牌如何重新贏得年輕人歡心？除了爆款 MOTT，還有哪些袋款值得入手呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
【JHC日本城】全場買滿$68即享88折 挑戰眼明手快拍拍機送$18現金優惠券（即日起至優惠結束）
由即日起，於日本城全場買滿$68即享88折，88折後滿$120送$10現金優惠券、88折後滿$500減$50，金會員再多5%現金回贈！YAHOO著數 ・ 19 小時前
Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折
今年Black Friday黑色星期五將於11月28日舉行，未到正日已經陸續有網購平台搶閘推出優惠。The Outnet主打先前一兩季的貨品，所以平台上的定價都會比品牌官網較低，加上不定期就會推出限時優惠，吸引不少網購達人長期入去捕獲最新上架的款式。The Outnet率先推出限時額外75折優惠，幾乎全網產品都有折扣優惠，Yahoo購物專員發現優惠主要集中在服飾區，今次精選服飾、手袋、飾品類產品，折上折低至3折，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前