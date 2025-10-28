Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【UNIQLO】UNIQLO : C聯名系列第二波優惠 秋冬商品低至 $149

Uniqlo優惠專區今期帶來UNIQLO : C 聯名系列第二波優惠，超多款秋冬商品首次降價，包括柔軟舒適茄士咩圓領短版背心同休閒 V領針織衫，以及多款大衣、長裙、長褲、皮鞋等，由頭到腳嘅穿搭需求一次滿足！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！

>>Uniqlo期間限定優惠頁按此<<

女裝 茄士咩休閒 V 領針織衫

女裝 茄士咩圓領短版背心

女裝 華夫格針織圓領針織外套

女裝 長大衣

女裝 半拉鏈連身裙

女裝 打褶長裙

女裝 喇叭裙褲

女裝 喇叭長褲

女裝 棉質企領恤衫款外套

男女通用 綁帶鞋

—

日期：即日起至優惠結束

地點：Uniqlo門市及網店

詳情：請按此

