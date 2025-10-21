不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
【UNIQLO】優惠專區 Uniqlo U 秋冬單品低至$59
Uniqlo優惠專區今期帶來超多 Uniqlo U 秋冬單品，包括外套、大衣、時尚易襯衛衣、質感俐落恤衫及迷你袋！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至優惠結束
地點：Uniqlo門市及網店
詳情：請按此
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
高市早苗成日本首位女首相 反對女性天皇 過往屢參拜靖國神社 一文回顧從政之路｜Yahoo
日本執政自民黨在月初選出高市早苗為新任黨魁。雖然高市晉身首相之路曾遇上公明黨退出執政聯盟的小插曲，但隨著自民黨成功跟日本維新會組成新的執政聯盟後，高市已經在今日（21 日）在國會舉行的「首相指名選舉」當中勝出，成為日本第一位女性首相。64 歲的高市早苗立場保守偏右，過往是已故首相安倍晉三的班底之一，雖然是女性政治家，但對於推動女性以及性別平權議題沒大興趣，外界並且預期高市會穩固自民黨的保守路線。金融市場似乎對於高市有一定期望，日經平均指數在高市當選黨總裁後的首個交易日（10 月 6 日）大升 4.7% 收市，至於現時日經指數距離 5 萬點大關只有不足 1,000 點之遙。到底高市早苗能否如她崇拜的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）一樣，成為日本「鐵娘子」？Yahoo新聞 ・ 10 小時前
Jennie遊覽巴黎「灰黑拼」私服沒有讓人失望！「靈魂單品」芭蕾長靴秋冬準備爆紅搶一波？
Jennie 近日在巴黎的街拍造型再次引發熱議，她以簡約單品搭配出充滿高級感的日常穿搭，其中一雙芭蕾舞長靴更成為造型亮點，預計將引發新一波熱潮！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
海都酒家結業｜「名人飯堂」金鐘海都酒家結業 開業38年光榮結業
結業潮不斷，本港很多中式酒樓都相繼結業，位於金鐘，被稱為「名人飯堂」的海都酒家亦宣布結業。這間開業38年的酒樓因租約期滿，於11月1日光榮結業。Yahoo Food ・ 11 小時前
《大行》摩通：阿里螞蟻向文華東方購港島壹號中心 有助穩定香港寫字樓資本化率
摩根大通發表研究報告指，香港最近錄得過去數年來最大宗寫字樓銷售，文華東方酒店剛以72億元出售港島壹號中心最高13層樓面予阿里-W(09988.HK)及螞蟻集團。該行假設物業的每月租金為每平方呎65元，估算其資本化率為3.3%，這與灣仔或銅鑼灣一帶的平均資本化率相近。 摩通相信，這筆大型交易有助於穩定香港寫字樓的資本化率，並在一定程度上降低商業地產風險。不過，摩通表示，這宗交易將影響九龍倉置業(01997.HK)，因為阿里位於時代廣場的租約，將在2028年到期，屆時該公司很大可能將會搬出。 摩通又相信，更多來自內地的領先企業或有興趣購買香港的寫字樓物業，作為他們的區域或非內地總部。該行認為，香港的辦公資本化率得以穩定，將利好香港置地和太古地產(01972.HK)這兩個主要經營寫字樓租賃的發展商。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
11月都未到，不少品牌陸續搶閘推出雙11優惠2025！今年Yahoo購物專員會繼續為大家搜羅最新及至抵買的名牌手袋、服飾及波鞋產品。而來自美國的人氣品牌Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Polo Ralph Lauren官網買滿$1,000即有免運費送貨，一、兩件產品都可以輕鬆達標。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？
謝霆鋒自從拍攝《12道鋒味》節目之後就與美食結下不解之緣，更從歌手升級為大廚，展示其實力所在。早前更與Google地圖合作推出「霆鋒的香港鋒味」美食地圖，精選多間香港餐廳，其亦有在社交平台不時推出探店的餐廳，讓大家更能了解霆鋒喜歡去什麼香港餐廳！想知道謝霆鋒喜歡的餐廳清單，就要看看Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 18 小時前
內地流感季或提前南方活動上升 毒株類型有變
【on.cc東網專訊】內媒周一（20日）報道，中國疾控中心監測顯示，目前南方省份流感活動上升。受多方面因素影響，今年國內流感流行季可能提前到來，流行毒株也與去年不同，專家提醒要加以重視。on.cc 東網 ・ 13 小時前
楊振寧逝世｜與李政道同獲 1957 年諾貝爾獎 宇稱不守恆定律震撼物理學界 一文了解研究關鍵｜Yahoo
世界知名物理學家楊振寧上周六（18 日）在北京逝世，終年 103 歲。楊振寧和李政道（1926 年 － 2024 年）是 1957 年諾貝爾物理學獎的共同得主，評審委員會當年指兩人因為對「宇稱不守恆」（Parity non-conservation）定律的研究而得獎。原來在兩人的研究成果出爐前，「宇稱守恆」（Parity conservation）在物理學界可以說是一個理所當然，幾乎不可能被撼動的定律，因此當時楊振寧和李振道的研究為物理學開拓了一個新篇章，並且讓兩人創下「上年發表研究，今年獲諾貝爾獎」的驚人紀錄。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
台灣史上最大規模法老文物展！奇美博物館×大英博物館「埃及展」2026登場 280件珍藏、解密56位法老統治史
台灣史上最重量級的古埃及文物展即將登場！位於台南的奇美博物館，宣佈將在2026年1月29日至2027年1月10日期間，與全球頂級的大英博物館（The British Museum）聯手，推出《埃及之王：法老》大型展覽。這次合作份量十足，說皫是歷年來台灣最大規模的古埃及文物集結毫不為過，將近300件的稀有藏品將會跨海登台。包括巨型石像、黃金珠寶及神廟建築構件等，帶大家穿越時空，一窺古埃及帝王的皇朝日常。Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
立法會選舉︱民建聯公布 26 人名單 首派雙人「撞區」 一文睇參選及棄選名單︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民建聯今日（21 日）公布新一屆立法會參選名單，合共派出 26 名候選人，3 個選區首次安排雙人「撞區」參選。黨方形容今次部署屬「新選制下的新挑戰」，希望為市民提供更多選擇並帶動投票率。另一方面，立法會取消討論「告別議案」，民建聯主席陳克勤表示，不再討論相關議案是「為了公平公正」，強調議員可透過其他途徑向市民表達感言。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
【U士多】秒殺價 韓國不倒翁即食飯4盒裝 $26.9/件（即日起至30/10）
U士多秒殺價有SK Special 蘋果汁橙汁 1公升裝 $20/2盒、Biscoff蓮花牌焦糖餅乾 $16.9/件、瑞士迷你三角朱古力 $22.5/袋、韓國不倒翁即食飯4盒裝 $26.9/件、韓國八道牛骨湯麵5包裝 $21.9/袋、韓國韓星1963午餐肉 $12/件、韓國廣川紫菜9包裝 $15.9/袋、真露FRESH清新燒酒360毫升 $22/2件、伊藤園綠茶•濃味綠茶500毫升 $5.5/支；任何消費即可加 $20加購維他青檸檬茶•蜜糖檸檬茶六包裝！YAHOO著數 ・ 3 小時前
澳門JW萬豪酒店自助餐快閃$111優惠！品嚐荔枝木香烤北京填鴨/低溫慢煮牛扒/地道港式奶茶
澳門五大熱賣酒店自助餐之一的澳門JW萬豪酒店，10月21日下午三點在KKday推出快閃自助午餐$111/位優惠，可於五星級酒店內品嚐國際及澳葡地道美饌，還包括大受歡迎的荔枝木香烤北京填鴨、低溫慢煮牛扒、地道港式奶茶等，性價比絕對超高！如錯過午餐，酒店的自助晚餐亦提供第2位+$11優惠，人均低至$355.5，食客即可品嚐多款限時菜式！讀者們，不用規限自己於週末，即使平日都可過大海「食好西」啦！Yahoo Food ・ 11 小時前
Sogo Thankful Week 2025｜崇光感謝祭優惠合集！名牌護膚品/化妝品/香水香氛全部減
Sogo Thankful Week 2025崇光感謝祭從10月24日至11月23日舉行。當中有不少話題名牌護膚品、化妝品，每日都有優惠著數大激減！這裡簡單整合相關吸引優惠，一起在年尾消費！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面 尾翼與機身分離 民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡。網上有片段直擊事發現場情況，見到肇事貨機滯留在跑道外海面，逃生滑梯打開，機身有損毀痕跡。另外，片段亦見到貨機的尾翼跟機身已經分離。Yahoo新聞 ・ 1 天前
「真．法國女人」特質，由美魔女上司Sylvie教你！灑脫帥氣完勝女主Emily
Netflix愛情輕喜劇《Emily in Paris》，其異國戀愛劇情極具爭議。在云云討論當中，美魔女老闆Sylvie Grateau（Philippine Leroy-Beaulieu飾）也是焦點，除了因為Sylvie的法式穿搭好品味之外，還有哪些特質備受大家喜愛，完勝大家口中的「討厭鬼」Emily（Lily Collins飾）？Yahoo Style HK ・ 14 小時前
【龍豐】豐搶價 DHC濃密彩色潤唇膏 $29/件（即日起至27/10）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Medicube PDRN粉紅膠原凝膠爽膚棉70片 $98/件、Medicube PDRN粉紅胜肽膠原蛋白安瓶 $168/件、Tenzero睡眠面膜 $55/件、Lefilleo法令紋眼紋除皺貼12片 $32/件、DHC濃密彩色潤唇膏 $29/件！YAHOO著數 ・ 14 小時前
港交所執行長陳翊庭：港股情勢已扭轉 逾300家企業排隊申請上市
香港交易所 (00388-HK) 行政總裁陳翊庭周二 (21 日) 出席《2025 全球青年力量高峰會》時指出，香港基本面依然穩健，韌性十足。目前有超過 300 家公司排隊上市，正是中國經濟強勁活力的體現，這些「令人興奮的企業」正持續湧入香港市場。鉅亨網 ・ 9 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 9 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 12 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前