【UNIQLO】年末優惠 KAWS WINTER系列低至 $59（即日起至01/01）

【Now新聞台】今日是聖誕節，全港多區都有各具特色的市集，本台記者張曼琳及梁潔瀅晚上約六時分別在位於赤柱和尖沙咀的市集報道現場情況。 赤柱市集的聖誕樹及燈飾已亮燈，有不少家長帶同子女到場感受聖誕氣氛。很多攤檔已經大排長龍，包括冬甩檔、啤酒檔等，有檔主表示人流相比去年稍遜。入夜氣溫驟降，而市集近海，市民可以帶備外套禦寒。尖沙咀的市集就有樂隊助興，人頭湧湧。市集以懷舊為主題，售賣古著、手工藝品等，吸引市民前來選購。現場更有一棵六米高的聖誕樹，吸引市民駐足拍照打卡，加上小木屋及燈飾，營造歐洲小鎮的感覺。旁邊商場外牆已亮起燈飾，金光燦燦。市集將營業至晚上9時。#要聞

now.com 新聞 ・ 19 小時前