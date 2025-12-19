【UNIQLO】聖誕暖心禮物推薦 男女裝連帽外套低至 $199（即日起至25/12）

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Uniqlo今期限定優惠精選超豐富冬日暖心好物，帶來男女裝連帽外套、HEATTECH系列、休閒長褲，更有Uniqlo U 聯乘系列 PUFFTECH 外套、UNIQLO and NEEDLES 聯乘系列搖粒絨外套等冬日人氣單品！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！

>>Uniqlo期間限定優惠頁按此<<

女裝 防風搖粒絨雙面連帽外套 男裝 防風搖粒絨拉鏈連帽外套

女裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤 男裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤

女裝 PUFFTECH 外套

男女通用 拉鏈連帽外套 男女通用 休閒長褲

童裝 PUFFTECH 薄可攜式開胸外套 童裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤

童裝 Souffle Yarn 針織衫 童裝 羽絨連帽外套

男女通用 搖粒絨拉鏈外套

男女通用 PUFFTECH 連帽外套

女裝 HEATTECH 厚搖粒絨休閒長褲 男裝 Merino 圓領針織衫

日期：即日起至2025/12/25

地點：Uniqlo門市及網店

詳情：請按此

