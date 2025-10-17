Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【UNIQLO】香港20周年慶第二週 明星同款商品限定優惠（即日起至23/10）

UNIQLO 香港20周年慶多重驚喜重磅登場，除咗限定驚喜禮遇，仲有限定好禮覆蓋全港門店！

>>Uniqlo期間限定優惠頁按此<<

近期Threads大熱商品 ｜ UNIQLO and JW ANDERSON 2025 秋冬設計師聯名系列

林家謙、Dale同款商品｜ 衛衣及針織衫，快啲趁限定優惠包色入手啦！

港澳台限定色登場｜ 攜手高人氣設計師聯名系列，為你帶嚟全新色彩搭穿搭！

香港限定合作商品 ｜ 人氣IP 「THE MONSTERS」限定 UTme! 驚喜來襲！

單次購買淨額滿 $388，即可以 $1 換購「UNIQLO 20 周年限定手提袋」一個

日期：即日起至2025/10/23

地點：Uniqlo門市及網店

詳情：請按此

