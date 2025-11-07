iHerb雙11優惠全網限時74折
【UNIQLO】雙11狂歡購 秋冬人氣商品低至$49（即日起至13/11）
Uniqlo今期限定優惠精選秋冬單品，帶來男女裝PUFFTECH薄背心與薄外套、指定經典皇牌HEATTECH商品！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！
—
日期：即日起至2025/11/13
地點：Uniqlo門市及網店
詳情：請按此
＝＝＝＝＝＝＝
Coach搶手款Brooklyn大手袋官網價68折！快閃減價Empire平官網近$1,100｜雙11優惠2025
想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台FARFETCH雙11有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
iHerb雙11優惠全網限時74折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣益生菌最平低至$32｜雙11優惠2025
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月13日凌晨1點，推出雙11優惠限時全單74折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次74折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。Yahoo Food ・ 5 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」低至4折！熱賣經典款Charles小白鞋只需$1XXX｜雙11優惠2025
一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！適逢雙11購物季，Yahoo購物專員更在Farfetch上看到不少鞋款有低至4折優惠。鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
雙11優惠2025｜惠康雙11購物狂歡：「咁平都得」優惠大放送！45 款人氣貨品低至$11/精選貨品$111自由配搭
一年一度的購物盛事雙11又來了！惠康網店今年再次帶來超級震撼的優惠活動，主打「咁平都得」的概念，為香港消費者送上一連四週的驚喜優惠。無論你是精打細算的家庭主婦，還是追求便利的上班族，這次的雙11活動都能滿足你的購物需求，讓你在日常必需品上省得更多。Yahoo Food ・ 1 天前
【萬寧】全場產品無門檻88折（只限07/11）
11月7日萬寧感謝祭，今日到萬寧門市或於官網購物，即享全場無門檻88折！而家入手任何護膚產品買滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 5 小時前
HOKA x HAVEN聯名跑鞋登場！「機能神鞋」GORE-TEX防水款，灰啡皮革加麂皮設計太好看
HOKA 再度攜手加拿大機能服飾品牌 HAVEN，推出全新 STINSON EVO GTX 鞋款。這次的合作將運動機能遇上都市美學的設計，更是該型號首次以 GORE-TEX®️ 防水科技，完美融合高效能與型格生活，一眾喜歡機能風的朋友又有新目標！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【Aeon】週末勁減（即日起至09/11）
今個星期Aeon週末勁減，Starbucks咖啡粉囊 $140/4件、日本稻神卵 $48/2件、奧地利無激素豬梅肉/腩肉 $26/100g、CJ餃皇 $47.9/2件、澳洲Sweetest Batch珍寶藍莓(約200g) $42，仲有多款熱賣商品特價發售！YAHOO著數 ・ 7 小時前
【OK便利店】逢星期五 即磨咖啡買一送一（即日起至優惠結束）
Circle K 即磨咖啡選用100%來自哥倫比亞的Arabica咖啡豆，獲雨林聯盟認證 ，咖啡醇厚濃郁，順滑平衡，奶泡豐盈。逢星期五，Circle K 即磨咖啡仲有買一送一優惠！YAHOO著數 ・ 5 小時前
社署11.16辦長者咭優惠 3800間店舖參與 持有人享折扣
【on.cc東網專訊】11月16日為「長者日」，為向長者表達敬意和關懷，社會福利署籌辦「長者日消費優惠」活動，邀請本地飲食業、零售業及其他商戶於當日為長者咭持有人提供特別折扣或優惠。 社署表示，全港18區已有超過400on.cc 東網 ・ 4 小時前
CK內褲減價低至$78！Mingyu、JungKook同款3件再85折；Calvin Klein官網快閃折扣低至2折｜雙11優惠2025
Calvin Klein官網正舉行雙11限時優惠活動，多款男女裝單品全面激減，折扣低至2折！而且買滿2件可享額外9折，買滿3件再打85折，買得愈多，折扣愈深，絕對是囤貨好時機。這次優惠涵蓋範圍極廣，從經典內衣褲、休閒上衣、百搭褲款，到手袋通通有份。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
【7-11】黑芝麻新地 逢星期五買一送一（即日起至優惠結束）
7-Eleven香港最近推出「黑芝麻新地 」，採用黑芝麻醬製成，帶有微甜及濃郁堅果風味，搭配新地順滑口感，每啖都是濃濃的黑芝麻味！特別留意，7-11的黑芝麻新地逢星期五可享買一送一優惠，更可選配杯裝，在指定7-11分店提供，約埋朋友一齊食啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
孔曉振也愛用！韓國Depound百搭手袋 十分之一價錢入手「平價版Coach Brooklyn」！高質感款式瘋搶中
當人人都在追逐名牌的時候，真正懂時尚的人早已轉向尋找質感與設計兼具的品牌。最近，一款仿似Coach Brooklyn的極簡手袋掀起熱潮，原來該手袋出自韓國設計品牌Depound，價格只需十分之一，卻同樣散發高級氛圍！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至18/11）
即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕｜雙11優惠2025
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出雙11快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，第二位$11優惠後，最平人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 21 小時前
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包
今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！YAHOO著數 ・ 1 天前