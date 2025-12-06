Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）

Uniqlo今期限定優惠精選秋冬單品，帶來男女裝華夫格亨利領 T 恤、無縫羽絨連帽外套及Needles 搖粒絨外套/長褲！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！

>>Uniqlo期間限定優惠頁按此<<

【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）

男裝 無縫羽絨連帽外套

【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）

女裝 無縫羽絨連帽外套

【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）

男女通用 華夫格亨利領 T 恤

【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）

女裝 羅紋亨利領 T 恤

【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）

女童 Souffle Yarn 針織開胸外套

廣告 廣告

【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）

男女通用 HEATTECH 羅紋帽

【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）

女裝 HEATTECH U 領 T 恤

【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）

男女通用 搖粒絨寬版長褲

【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）

男女通用 搖粒絨拉鏈外套

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/12/11

地點：Uniqlo門市及網店

詳情：請按此

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit