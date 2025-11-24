Booking.com黑五優惠低至46折
Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場
相隔九年，《優獸大都會2》終於將在11月尾回歸大銀幕，今次除了朱迪、阿力再度拍檔破案， Uniqlo 更荒與 Disney 合作推出聯乘系列！最驚喜的是，這個合作原來早在電影預告片中埋下伏筆——細心的觀眾發現片中竟然出現「ZUNIQLO」招牌，還有角色孭住 Uniqlo 經典半月袋的搞笑畫面。這個別出心裁的植入方式，讓時裝與動畫完美融合，確實非常有驚喜。
《優獸大都會2》回歸 新角色Gary成焦點
事隔九年，這部奧斯卡最佳動畫終於推出續集。今次故事講述朱迪與阿力在破解優獸市史上最大案件後，兩人關係出現裂痕，需要參加「拍檔危機處理」課程。正當他們接受短尾矮袋鼠治療師Fuzzby的輔導時，一條神秘大蛇Gary De'Snake突然出現，將整個優獸市推向危機邊緣。
Gary這個全新反派由《奇異女俠玩救宇宙》金像得主關繼威配音，角色設計充滿魅力又帶點狡猾，成為今集最大焦點。除了Gary，新角色還包括河狸Nibbles、熱愛紋身的河馬，以及海獅水管工人等爬蟲類及半水棲動物，為故事增添無限新鮮感。值得一提的是，原班人馬包括慢三拍樹懶阿閃、黑幫教父北極尖鼠，以及由國際樂壇天后Shakira配音的羚羊紅星嘉西BB都會以全新造型回歸，更會帶來全新歌舞，讓大家重溫這個由動物話事的奇幻大都會。
ZUNIQLO現身電影 聯乘系列玩足心思
最令人會心微笑的彩蛋，莫過於電影預告中出現的「ZUNIQLO」店舖招牌。這個巧妙結合 Zootopia 與 Uniqlo 的創意名字，成為電影中優獸市的時裝店，完全融入動物城市的世界觀。更搞笑的是，有角色還孭住 Uniqlo 最 signature 的半月形斜孭袋走來走去，這種幽默的植入方式讓品牌與電影完美契合。
至今次Uniqlo x Disney的「MAGIC FOR ALL」聯乘系列共推出12款男女通用設計，包括 UT 印花 T-shirt 及衛衣。系列以鮮明色彩為主調，當中最吸引的設計包括朱迪穿上全新警察制服的圖案，配上電影對白「Ready to do some justice」，呼應他們再度聯手查案的主題。
除了主角們的個人設計，系列更有群組圖案，將朱迪、阿力、Gary等角色聚在一起，展現電影的熱鬧氣氛。每件單品都採用Uniqlo一貫的舒適剪裁，寬鬆版型適合日常穿搭，同時保持品牌的實用性。
這次合作延續了Uniqlo與Disney長達十多年的合作關係。自2009年首次合作以來，雙方已推出過 Marvel、Star Wars、Pixar 等多個系列。今次配合《優獸大都會2》上映，系列正式發售，準備入貨！
UNISEX ZOOTOPIA SWEATSHIRT 485030
價錢：$199
UNISEX ZOOTOPIA SWEATSHIRT 485029
價錢：$199
UNISEX ZOOTOPIA UT (SHORT SLEEVE GRAPHIC T-SHIRT) 485254
價錢：$99
男女通用 ZOOTOPIA UT (短袖 / 印花 T 恤) 485253
價錢：$99
童裝 ZOOTOPIA UT (短袖 / 印花 T 恤) 485337
價錢：$79
童裝 ZOOTOPIA UT (短袖 / 印花 T 恤) 485336
價錢：$79
