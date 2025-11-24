Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場

相隔九年，《優獸大都會2》終於將在11月尾回歸大銀幕，今次除了朱迪、阿力再度拍檔破案， Uniqlo 更荒與 Disney 合作推出聯乘系列！最驚喜的是，這個合作原來早在電影預告片中埋下伏筆——細心的觀眾發現片中竟然出現「ZUNIQLO」招牌，還有角色孭住 Uniqlo 經典半月袋的搞笑畫面。這個別出心裁的植入方式，讓時裝與動畫完美融合，確實非常有驚喜。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

《優獸大都會2》回歸 新角色Gary成焦點

（電影官方圖片）

廣告 廣告

事隔九年，這部奧斯卡最佳動畫終於推出續集。今次故事講述朱迪與阿力在破解優獸市史上最大案件後，兩人關係出現裂痕，需要參加「拍檔危機處理」課程。正當他們接受短尾矮袋鼠治療師Fuzzby的輔導時，一條神秘大蛇Gary De'Snake突然出現，將整個優獸市推向危機邊緣。

Gary這個全新反派由《奇異女俠玩救宇宙》金像得主關繼威配音，角色設計充滿魅力又帶點狡猾，成為今集最大焦點。除了Gary，新角色還包括河狸Nibbles、熱愛紋身的河馬，以及海獅水管工人等爬蟲類及半水棲動物，為故事增添無限新鮮感。值得一提的是，原班人馬包括慢三拍樹懶阿閃、黑幫教父北極尖鼠，以及由國際樂壇天后Shakira配音的羚羊紅星嘉西BB都會以全新造型回歸，更會帶來全新歌舞，讓大家重溫這個由動物話事的奇幻大都會。

ZUNIQLO現身電影 聯乘系列玩足心思

（IG@uniqlo_taiwan）

最令人會心微笑的彩蛋，莫過於電影預告中出現的「ZUNIQLO」店舖招牌。這個巧妙結合 Zootopia 與 Uniqlo 的創意名字，成為電影中優獸市的時裝店，完全融入動物城市的世界觀。更搞笑的是，有角色還孭住 Uniqlo 最 signature 的半月形斜孭袋走來走去，這種幽默的植入方式讓品牌與電影完美契合。

至今次Uniqlo x Disney的「MAGIC FOR ALL」聯乘系列共推出12款男女通用設計，包括 UT 印花 T-shirt 及衛衣。系列以鮮明色彩為主調，當中最吸引的設計包括朱迪穿上全新警察制服的圖案，配上電影對白「Ready to do some justice」，呼應他們再度聯手查案的主題。

（IG@uniqlomyofficial）

除了主角們的個人設計，系列更有群組圖案，將朱迪、阿力、Gary等角色聚在一起，展現電影的熱鬧氣氛。每件單品都採用Uniqlo一貫的舒適剪裁，寬鬆版型適合日常穿搭，同時保持品牌的實用性。

（IG@uniqlo_hk_macau）

這次合作延續了Uniqlo與Disney長達十多年的合作關係。自2009年首次合作以來，雙方已推出過 Marvel、Star Wars、Pixar 等多個系列。今次配合《優獸大都會2》上映，系列正式發售，準備入貨！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

Uniqlo X Zootopia系列

UNISEX ZOOTOPIA SWEATSHIRT 485030

價錢：$199

SHOP NOW

UNISEX ZOOTOPIA SWEATSHIRT 485030

UNISEX ZOOTOPIA SWEATSHIRT 485029

價錢：$199

SHOP NOW

UNISEX ZOOTOPIA SWEATSHIRT 485029

UNISEX ZOOTOPIA UT (SHORT SLEEVE GRAPHIC T-SHIRT) 485254

價錢：$99

SHOP NOW

UNISEX ZOOTOPIA UT (SHORT SLEEVE GRAPHIC T-SHIRT) 485254

男女通用 ZOOTOPIA UT (短袖 / 印花 T 恤) 485253

價錢：$99

SHOP NOW

男女通用 ZOOTOPIA UT (短袖 / 印花 T 恤) 485253

童裝 ZOOTOPIA UT (短袖 / 印花 T 恤) 485337

價錢：$79

SHOP NOW

童裝 ZOOTOPIA UT (短袖 / 印花 T 恤) 485337

童裝 ZOOTOPIA UT (短袖 / 印花 T 恤) 485336

價錢：$79

SHOP NOW

童裝 ZOOTOPIA UT (短袖 / 印花 T 恤) 485336

UNIQLO x KAWS重磅回歸！全新針織秋冬系列11.21開搶，告別低調大玩繽紛色

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level

Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛

許光漢把UNIQLO穿出「高訂」氣質！演繹高領發熱衣HEATTECH，「許太」：是戀愛預告