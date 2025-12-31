Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

UNIQLO $49櫻桃內褲Threads爆紅！超可愛復古設計吸過萬讚好，網民：穿起來舒服又不卡臀

UNIQLO 櫻桃內褲 Threads 爆紅，帖文發佈 19 小時吸過萬讚好！UNIQLO 又一新品要爆紅了，最近脆友分享最新推出的櫻桃內褲，可愛藍紅配色飾有櫻桃圖案，加上中腰剪裁包覆性高，柔軟舒適不挑身材，引起了一陣搶購潮！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

UNIQLO 櫻桃內褲 Threads爆紅，帖文發佈 19 小時吸過萬讚好！(Threads)

新世代追求舒適自在，不再喜愛穿起來「卡卡的」T-Back 或太花巧的內褲，轉而投向 UNIQLO 、Calvin Klein 棉質內褲的懷抱。UNIQLO 最新推出櫻桃設計的中腰內褲，備有藍紅、紅白配色，採用莫代爾纖維、彈性布料打造，貼合身體曲線而不易卡入臀部，飾以櫻桃圖案更是可愛滿分！

廣告 廣告

藍紅設計簡單又精緻，「不會卡卡的」！(UNIQLO)

簡約設計的內褲飾以櫻桃印花，脆友評指「櫻桃真的超可愛」！(UNIQLO)

脆友評指「櫻桃真的超可愛」、「穿起來舒服又不卡肉」、「這根本動漫內褲」，帖文發佈不到 19 小時已吸過萬讚好，看來很快就會搶購一空！

「Calvin Klein 平替」學院風三角低腰內褲也成為「黑馬必買好物」！(UNIQLO)

UNIQLO 近年推出的內褲性價比高，除了 AIRism 無縫內褲外，「Calvin Klein 平替」學院風三角低腰內褲也成為「黑馬必買好物」。具彈性的舒適棉料，完美包覆安全感十足，不卡臀部穿得自在，反覆洗滌也不會「縮水」。而且最新的設計不老氣、不過份性感，更帶點可愛的精緻感，難怪備受新世代喜愛！

女裝 中腰內褲

價錢：$49

按此購買

女裝 中腰內褲

女裝 三角低腰內褲

價錢：$49

按此購買

女裝 三角低腰內褲

女裝 中腰內褲

價錢：$49

按此購買

女裝 中腰內褲

女裝 三角低腰內褲

價錢：$49

按此購買

女裝 三角低腰內褲

UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

UNIQLO:C 2026春夏聯名「極簡控」要衝！$249衛衣、繭型褲，百搭設計＋高級配色俘虜時尚迷

「朱古力啡＋藍」Miu式穿搭大熱！6件UNIQLO話題單品不費力穿出高級感

Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣