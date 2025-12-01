Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

UNIQLO冬日必買歷代五大「最強神褲」！限時6折起入手 顯高顯瘦百搭Chino長褲、繭型牛仔褲

香港UNIQLO近年討論度極高的「神褲」系列，都以限時驚喜價登場，完全是入手神褲的最佳時機。以下精選了歷年來的熱賣神褲，不只舒適百搭，視覺上更能修飾腿型和身形比例，即看看哪一款最適合你吧！

UNIQLO冬日必買神褲推薦1. 繭型牛仔褲

價錢：$299

想在日常造型中同時兼顧舒適與時尚感，繭型牛仔褲無疑是今年的大熱神褲之選！圓滑外擴的剪裁既能包覆大腿線條，又能在視覺上營造更修長的腿部比例。無論搭配毛衣、襯衫或外套，都能展現俐落又不失隨性的造型。

繭型牛仔褲

繭型牛仔褲

UNIQLO冬日必買神褲推薦2. 女裝棉質Chino長褲

6折特價：$149｜ 原價：$249

設計上保留了中性線條與簡約細節，採用柔軟的棉質混紡物料，提供舒適的柔軟觸感。高腰與腿部直線剪裁，使褲款更具乾淨俐落，一年四季都能輕鬆駕馭。

女裝棉質Chino長褲

女裝棉質Chino長褲

UNIQLO冬日必買神褲推薦3. 棉質繭型9分褲

8折優惠價：$199｜ 原價：$249

想利用褲長打造視覺上更乾淨利落的造型，可考慮這款神褲作為日常造型焦點。略短的露腳踝設計可以營造利落線條，同時展示襪款或鞋子細節。布料方面以充滿彈性的棉混紡斜紋布打造，兼具休閒感與舒適度，非常適合長時間外出的日子穿著。

棉質繭型 9 分褲

棉質繭型 9 分褲

UNIQLO冬日必買神褲推薦4. 寬鬆休閒長褲

價錢：$199

外層採用帶有挺度的棉質布料，內裡則以順滑的聚酯纖維提升舒適度。褲頭結合鬆緊帶與抽繩設計，適合不同腰圍輕鬆調節。褲管下襬的抽繩細節更可因應造型需求改變輪廓，能隨心轉換成直筒、束口等不同褲腳風格，一褲多用超百變！

寬鬆休閒長褲

寬鬆休閒長褲

UNIQLO冬日必買神褲推薦5. Slim Fit Chino 長褲

價錢：$249

這條神褲採用具彈性的布料成分，走動與久坐時都能保持舒適，不會有緊繃感。適合搭配恤衫、針織衫或簡約T恤。對鍾情極簡風穿搭的人來說，只需配搭不同上衣，便能在Smart Casual與正裝之間自由切換，可謂是「一條神褲走天涯」。

Slim Fit Chino 長褲

Slim Fit Chino 長褲

UNIQLO冬日必買神褲推薦6. EZY 牛仔褲

價錢：$299

外層保留經典牛仔布的質感與顏色變化，內層則使用如運動褲般柔軟的毛圈組織，令布料更具彈性與舒適度。這款神褲修身但不過分貼腿的剪裁，同時配備隱藏式鬆緊腰頭與內抽繩設計，不需另外配搭皮帶也能貼合不同腰圍！

EZY 牛仔褲

EZY 牛仔褲

