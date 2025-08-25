UNIQLO官方教男生穿搭最佳比例！165、175、185cm，3款高度身型「修飾穿搭法」

好多香港男生都愛在 UNIQLO 尋寶，喜歡品牌單品價錢親民，同時百搭又多配色。當中，UNIQLO T 恤絕對榜上有名，然而，T 恤雖然百搭，但要穿得好看、穿出最佳比例，可不是一件簡單的事！UNIQLO 官方針對不同身高及身型，特別提供了3 款修飾穿搭建議，讓各位熱愛 UNIQLO 的男生們以 UNIQLO 單品穿出最佳比例！

男生常見三大身型｜由基本剪裁入手

男生的身型大致分為橢圓形、倒三角形及長方形。橢圓形常見於上半身偏厚或有腹部（肚腩）；倒三角形則多為肩膀闊、腰部收窄的健身體型；長方形則屬於比例勻稱但缺乏立體感。男生在穿搭上，除了牛仔褲，更需考慮上衣與外套的配合。合適的剪裁能有效修飾弱點，例如橢圓形宜避免過緊身的上衣，倒三角形要避免過窄褲款，而長方形則需透過層次提升存在感。

男生橢圓形身型｜修飾腰腹的穿搭法

橢圓形的男生重點是弱化腰腹線條。建議選擇 Uniqlo 直筒或寬鬆牛仔褲搭配簡單 T-shirt，再加一件輕薄外套或裇衫，能自然修飾線條。避免緊身衣物或低腰褲，否則容易突出腹部。利用深色下身搭配淺色上衣，也能拉長比例，令整體更清爽。

男裝 寬版直腳牛仔褲 (褲內襠長 74-77cm) 475551 / 470542 / 479322

價錢：$299

SHOP NOW

男裝 寬版直腳牛仔褲 (褲內襠長 74-77cm) 475551 / 470542 / 479322

男女通用 U 圓領 T 恤 [短袖] 455360 / 465186 / 475356

價錢：$99

SHOP NOW

男女通用 U 圓領 T 恤 [短袖] 455360 / 465186 / 475356

男女通用超精紡棉質恤衫 [長袖] 480765

價錢：$199

SHOP NOW

男女通用超精紡棉質恤衫 [長袖] 480765

倒三角形及長方形｜放大優勢，平衡比例

倒三角形的男生的特點是肩膀闊、腰細，建議穿修身直筒或錐形牛仔褲，保持線條俐落，再配合合身上衣，突出身型優勢。至於長方形的男生，由於身型均勻卻稍嫌單調，適合嘗試分層穿搭，例如直筒牛仔褲或 slim Fit 牛仔褲，配件 oversize 裇衫、背心內搭，製造層次感，令比例更鮮明。

男裝直腳牛仔褲 (褲內襠長 78.5cm) 479816

價錢：$299

SHOP NOW

男裝直腳牛仔褲 (褲內襠長 78.5cm) 479816

男裝超彈性牛仔褲 (褲內襠長 78.5cm) 477327 / 470524 / 480355

價錢：$299

SHOP NOW

男裝超彈性牛仔褲 (褲內襠長 78.5cm) 477327 / 470524 / 480355

男裝 工裝恤衫 [短袖] 483101

價錢：$199

SHOP NOW

男裝 工裝恤衫 [短袖] 483101

