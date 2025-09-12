鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
UNIQLO 早秋必買推薦1）Ruby Red 針織外套
大家還記得上年大爆紅的 Miu Miu 風麻花圓領針織外套嗎？UNIQLO 稍稍地推出了紅寶石新色，就是 Jennie 最愛的 Ruby Red 超級好看！不論單穿、疊穿或披搭於肩上亦時尚感十足，不太鮮色搶眼的紅寶石色，就是新手也能不失手的絕妙選色，只需 $199 必定要手刀搶購！
女裝 麻花圓領針織外套
價錢：$199
UNIQLO 早秋必買推薦2）Calvin Klein 平替內褲
大家還記得 Jennie 的甜辣風 Calvin Klein 廣告嗎？UNIQLO 最近推出了低腰內褲，不論配色、間條橡筋邊亦帶 CK 感覺。穿低腰褲、迷你裙時輕露橡筋邊時尚感十足，看起來完全不像 UNIQLO 過往較「阿婆底褲」的質感，彈性布料穿著感舒適。只需 $49 超級抵買，更有組合優惠，絕對不能錯過！
女裝 三角低腰內褲
價錢：$49
UNIQLO 早秋必買推薦3）Miu Miu風百摺裙褲
Miu Miu 風格的百摺裙褲熱潮未過，秋冬還是必備一條！韓國女 idol 們最喜愛穿的裙子，簡單配上長或短身 T 恤即可輕巧出門，又或配襯恤衫、針織冷衫打造 Miu Miu 學院風造型亦十分好看。裙褲設計不怕走光，備有灰、黑、啡三色，低至$199已可買到，性價比超高。
女裝 裙褲
價錢：$199
UNIQLO 早秋必買推薦4）泡泡襪子
早前小編介紹過日本爆紅的泡泡襪子，可簡易打造女團大愛的可愛穿搭，除了純白更有奶茶、Miu Miu 風灰色。捲縮恰到好處修飾小腿。除了可如 Jennie 般配 Acne Studios 的麂皮薄底鞋，配襯芭蕾舞鞋、波鞋亦十分完美，只需 $79 三對實在太抵買了～
女裝 襪子
價錢：$79
UNIQLO 早秋必買推薦5）無縫短身吊帶背心
Jennie 最愛的吊帶背心，簡簡單單已能穿出女神風範，配搭低腰長褲露出纖腰辣度十足！吊帶背心內設胸墊，而且更是不移位的透氣設計，非常適合濕熱的香港天氣，即使33度依然能穿出個人風格！
女裝 無縫短身吊帶背心
價錢：$149
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章： Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年8月最新優惠/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Jellycat新品「鵝卵石毛公仔」7.22發售！可愛是有價值，一粒石頭加了眼睛與微笑和腳仔隨即變成搶手貨
BTS V在巴黎街頭不是拎Celine而是Jellycat袋！這V同款小熊袋要被搶瘋了
其他人也在看
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 11 小時前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
高力料到2028年本港學生宿位短缺將達12萬個
高力發佈了一份報告《打造香港成為國際教育樞紐》，提出一項旨在將香港發展為國際教育樞紐的願景。infocast ・ 21 小時前
大閘蟹連片皮鴨放題人均$80起！羲和雅苑放題突發1折起 任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題買一送一優惠！90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$114起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，人均低至一折只需$80，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠9月10日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
少了鏡頭更吸睛？iPhone Air或帶動換機潮
《路透》周三 (10 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克昨日在加州庫比提諾 (Cupertino) 總部發表 iPhone Air，這是蘋果史上最薄的手機，也是八年來 iPhone 系列最大的改版。市場原先預期反應平平，但分析鉅亨網 ・ 1 天前
熱浪蝦片｜卡樂B全新「熱浪蝦片」震撼登場 經典蝦片與人氣熱浪風味完美結合
卡樂B推出熱浪蝦片！今個夏日卡樂B隆重推出全新產品——「熱浪蝦片」，將經典蝦片與人氣熱浪風味完美結合，熟悉又新鮮的絕妙口感打造「究極の組合」，令人回味無窮！產品將於9月12日在各大超級市場、便利店及零售店上架。Yahoo Food ・ 1 天前
蔡思貝年半冇新劇播出 工作量縮減被爆有猛人照顧
蔡思貝於2013年香港小姐競選勇奪亞軍，迅速踏入娛樂圈並備受TVB力捧，剛出道就獲得唔少演出機會，包括喺劇集《八卦神探》和《衝線》擔任正牌女主角，並相繼參演《純熟意外》和《味想天開》。不過蔡思貝於早期被批評演技生澀，聲線被形容過於尖銳，有「高分貝」之稱。期間，仲被爆出虛報假學歷疑雲，蔡思貝於2017年劇集《踩過界》飾演「癲姐」一角，並憑該角獲得「最受歡迎電視女角色」獎項；然而，依然有部分觀眾覺得佢演技尚未成熟，亦因蔡思貝多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，唔少網民對佢形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本平機票優惠｜飛北海道札幌$1,399連稅包23KG寄艙行李，年尾睇紅葉/聖誕燈飾/滑雪
即將踏入秋冬季，不少人計劃到北海道滑雪兼過一個白色聖誕，Trip.com的9.9狂賞Mega Sale將於9月11日9pm開賣札幌一口價來回機票，乘搭香港航空經濟艙來回機票連稅及23KG行李，只需$1,399，旅遊日期至今年12月31日，換言之10月紅葉季或12月聖誕檔期都適用！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前