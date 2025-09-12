Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套

UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！

UNIQLO 早秋必買推薦1）Ruby Red 針織外套

大家還記得上年大爆紅的 Miu Miu 風麻花圓領針織外套嗎？UNIQLO 稍稍地推出了紅寶石新色，就是 Jennie 最愛的 Ruby Red 超級好看！不論單穿、疊穿或披搭於肩上亦時尚感十足，不太鮮色搶眼的紅寶石色，就是新手也能不失手的絕妙選色，只需 $199 必定要手刀搶購！

女裝 麻花圓領針織外套

價錢：$199

按此購買

女裝 麻花圓領針織外套

UNIQLO 早秋必買推薦2）Calvin Klein 平替內褲

大家還記得 Jennie 的甜辣風 Calvin Klein 廣告嗎？UNIQLO 最近推出了低腰內褲，不論配色、間條橡筋邊亦帶 CK 感覺。穿低腰褲、迷你裙時輕露橡筋邊時尚感十足，看起來完全不像 UNIQLO 過往較「阿婆底褲」的質感，彈性布料穿著感舒適。只需 $49 超級抵買，更有組合優惠，絕對不能錯過！

女裝 三角低腰內褲

價錢：$49

按此購買

女裝 三角低腰內褲

UNIQLO 早秋必買推薦3）Miu Miu風百摺裙褲

Miu Miu 風格的百摺裙褲熱潮未過，秋冬還是必備一條！韓國女 idol 們最喜愛穿的裙子，簡單配上長或短身 T 恤即可輕巧出門，又或配襯恤衫、針織冷衫打造 Miu Miu 學院風造型亦十分好看。裙褲設計不怕走光，備有灰、黑、啡三色，低至$199已可買到，性價比超高。

女裝 裙褲

價錢：$199

按此購買

女裝 裙褲

UNIQLO 早秋必買推薦4）泡泡襪子

早前小編介紹過日本爆紅的泡泡襪子，可簡易打造女團大愛的可愛穿搭，除了純白更有奶茶、Miu Miu 風灰色。捲縮恰到好處修飾小腿。除了可如 Jennie 般配 Acne Studios 的麂皮薄底鞋，配襯芭蕾舞鞋、波鞋亦十分完美，只需 $79 三對實在太抵買了～

女裝 襪子

價錢：$79

按此購買

女裝 襪子

UNIQLO 早秋必買推薦5）無縫短身吊帶背心

Jennie 最愛的吊帶背心，簡簡單單已能穿出女神風範，配搭低腰長褲露出纖腰辣度十足！吊帶背心內設胸墊，而且更是不移位的透氣設計，非常適合濕熱的香港天氣，即使33度依然能穿出個人風格！

女裝 無縫短身吊帶背心

價錢：$149

按此購買

女裝 無縫短身吊帶背心

